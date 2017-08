A învățat toată copilăria în timp ce stătea pe câmp cu vitele la păscut, iar acum ajuns să își îndeplinească un vis pentru care singur a luptat.

Flavius Toargă a fost felicitat recent de reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, după ce după ce s-au afișat rezultatele la admiterea la Academia Forțelor Aeriene ”Henri Coandă”din Brașov. Flavius a fost admis aici cu nota 10 la examen și media finală 9.99, adică cea mai mare de la secția de controlor trafic aerian a academiei.

A plecat dintr-o localitate mică din Mehedinți, dintr-o familie modestă și a intrat cu nota 10 și media 9,99 la secția de controlor trafic aerian a Academiei Forțelor Aeriene ”Henri Coandă”din Brașov. Este povestea lui Flavius Toargă, a cărei mamă nu se sfiește să spună că pentru a-și atinge visul, a învățat chiar pe când păștea vitele, pe câmp.

Flavius spune că nu se aștepta să obțină cea mai mare medie la admitere, iar pentru el cel mai important era să fie admis la secția la care și-a dorit.

”În mare parte am învățat singur, dar am primit și ajutor de la un domn profesor, m-a sprijinit. Sincer, nu ma așteptam să am cea ma mare notă, dar mă așteptam, oarecum să intru, pentru că m-am pregătit pe tot parcursul anului pentru admitere. Visul meu este să ajung un controlor foarte bun, să fiu printre cei mai buni. Este și o responsabilitate foarte mare, este vorba despre viața oamenilor, dar eu sper să fie bine și o să mă descurc, pentru că dacă îți dorești un lucru, cu siguranță vei fi bun.”, a spus Flavius Toargă pentru mhalert.ro.

Flavius provine dintr-o familie simplă din Baia de Aramă, tatăl său este șofer, mama-casnică, iar despre meseria de controlor de trafic aerian a aflat de la televizor, din filme. A învățat cât a putut de bine, așa că în urmă cu 4 ani a plecat să studieze la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

A terminat cursurile ca șef de promoție și apoi s-a înscris la examen la Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov, secţia “controlor trafic aerian”.

”De fiecare dată când pleacă la școală, suferim ca părinți. Aici mergea cu vitele, cu cartea în mână. Îl trimiteam cu vitele, pe aici, pe aproape și își lua și cartea cu el”, a povestit cu lacrimi în ochi, mama lui Flavius, Maria Toader.