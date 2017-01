Școlile și grădinițele vor fi închise luni și marți, în București și Ilfov, din cauza condițiilor meteo. Decizia a fost luată de primarul general Gabriela Firea.

„Am discutat cu inspectorul general şcolar, să vedem dacă se va putea începe şcoala de miercuri sau chiar de joi. Am discutat pe regiune şi cu prefectul de Ilfov, care a luat aceeaşi decizie. Şcolile, creşele, grăniţele, liceele vor fi închis în Bucureşti şi Ilfov luni şi marţi”, a declarat Gabriela Firea.

Sâmbătă va continua să ningă, iar temperaturile vor foarte scăzute.

Altfel, Gabriela Firea a anunțat că este mulțumită de modul în care s-a făcut deszăpezirea, însă intenționează să demită conducerea RATB. ”Toți colegii au fost la posturi si s-a văzut că deszăpezirea s-a făcut la un nivel mai bun dect anii trecuți”, a precizat Firea. ”Directorul RATB a fost în concediu fără să mă anunțe”, a spus primarul general.

„Am mai avut o nemulțumire — și am reacționat prompt — atât în ceea ce privește trotuarele, cât și în ceea ce privește stațiile RATB. (…) Nu am fost mulțumită de cum au respectat dispozițiile mele reprezentanții RATB, lucru pentru care am dispus trimiterea Corpului de control al primarului general în misiune ad-hoc, azi dimineață, pentru a vedea de ce ceea ce noi am decis ieri nu s-a respectat. Am spus și am dispus, de asemenea, să fie chemați angajați de acasă, dacă sunt mai mulți în concediu. Am dispus scoaterea în trafic a mai multor mașini și au scos doar 11 în plus, lucru care nu este în măsură să ne mulțumească. Voi face mai spre seară un raport complet în ce privește RATB”, a spus ea, după Comandamentul de iarnă convocat la sediul Poliției Locale.

Cod portocaliu de viscol, în 8 județe, până la 23:00 / FOTO&VIDEO

PROGNOZA METEO pentru SÂMBĂTĂ

LA MUNTE: Vremea se va menţine geroasă. Temporar va ninge, mai ales în zona Carpaţilor Orientali şi Meridionali, unde în cursul nopţii ninsorile vor fi abundente, iar vântul va continua să prezinte intensificări, viscolind şi spulberând zăpada.

LA BUCUREŞTI

Vremea va fi geroasă atât ziua, cât și noaptea. Cerul va avea înnorări şi temporar va mai ninge slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -11…-10 grade, iar cea minimă de -15…-13 grade.

PROGNOZA METEO pentru DUMINICĂ

LA MUNTE: Vremea se va menține geroasă atât noaptea cât şi ziua. Cerul va fi mai mult noros şi, mai ales în cursul zilei, temporar va ninge în toată zona montană, dar local, în Carpații Orientali și Meridionali, ninsorile vor fi mai însemnate cantitativ. Vântul va avea intensificări mai ales în zona înaltă, viscolind și spulberând zăpada.