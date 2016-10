Celebra cântăreață Alexandra Stan a participat astăzi, alături de mai bine de o sută de persoane, la marșul ”Împreună pentru singuranța femeilor”, militând împotriva tuturor formelor de violență manifestate asupra femeilor.

Îmbrăcată lejer, artista, însoțită de Bogdan, actualul ei iubit, și-a făcut apariția în piața Universității, acolo unde s-au adunat toți cei care au dorit să participe la marș, integrându-se rapid în mulțime. Extrem de dezinvoltă, blondina a luat rapid o pancardă pe care scria ”Neaplicarea legii, complicitate cu agresorul” și a așteptat cumințică să pornească spre clădirea guvernului.

«După cum știm violența în familie și violența împotriva femeilor este destul de des întîlnită în România. Din păcate, una din patru femei este agresată acasă, iar noi ne dorim să schimbăm acest lucru. Pe lângă ordinul de protecție, ar trebui să existe și un ordin de restricție care să înlăture imediat agresorul, cel puțin din domiciliu, mai ales în situațiile în care femeia are copii și nu poate pleca cu aceștia din casă. Și mai mult decât atât, ar trebui să avem sancțiuni severe pentru agresorii care încalcă acest ordin”, declară interpreta.

Alexandra Stan și-a exprimat suferința prin muzică

Aceasta spune că ar fi minunat să nu mai existe violență, deși conștinetizează că este destul de greu să i se îndeplinească această dorință. Însă știe foarte bine că există tot felul de modalități în care o persoană își poate exprima furia: fie la sala de sport, fie prin diferite alte activități care să-l solicite fizic. Referitor la episodul pe care l-a trăit în urmă cu trei ani, atunci când a fost bătută de Marcel Prodan, iubitul și totodată impresarul ei de la vremea respectrivă, Alexandra se declară fericită că a reușit să trecut cu bine peste toată povestea.

”Nu am rămas cu traume după acea întâmplare nefericită din viața mea. Am trecut mai ușor peste toată povestea tocmai pentru că am această meserie care m-a ajutat să mă exprim din acest punct de vedere. Tot ceea ce am suferit atunci, am putut să exprim prin melodii, iar unul dintre albumele mele a fost numai despre ceea ce am simțit în perioadă aceea”, a conchis vedeta.

Ordin de interdicție pentru agresori

Andreea Braga, președintele unui ONG care militează pentru combaterea tuturor formelor de violență îndreptate împotriva femeilor ne-a explicat clar ce se dorește de la acest protest. «Ordinul de interdicție emis imediat după constatarea agresiunii este instrumentul de care avem nevoie pentru a proteja viața victimei și care îl poate ține pe agresor departe până la emiterea unui ordin de lungă durată de către judecători.

În același timp, este necesară asigurarea unui cadru legislativ eficient, coerent, care să vină în sprijinul autorităților și organizațiilor care luptă pentru viața și siguranța victimelor violenței domestic», a declarat Aceasta.

În România, 1 din 4 femei a fost adresată fizic sau sexual de către partenerul său de-a lungul vieţii, 27% din cazurile de omor au avut loc în familii (conform datelor Ministerului Public), iar 90% dintre victimele care cer ordin de protecţie sunt femei.