Pasionată de tot ce înseamnă sport, Roxana Vancea s-a apucat de dans la bară și este mai mult decât decisă să învețe cele mai tari scheme ale controversatului sport. La trei luni de la debut, Roxana Vancea a slăbit deja trei kilograme și se pregătește și de concursurile naționale de profil.

Roxana Vancea ne-a primit în sala de cursuri chiar în momentul în care se antrena cu Alexandra Stancu, dansatoare profesionistă. Deși s-a inițiat în acest sport doar de câteva luni, Roxana a devenit imediat una dintre cele mai conștiincioase eleve. „Este extrem de muncitoare. Sunt sportivi de perfomanță care nu reușesc să avanseze atât de rapid ca Roxana. De aceea m-am gândit să o înscriu la un concurs național. Sunt sigură că va face o figură bună, mai ales că este talentată”, ne-a declarat Alexandra, antrenoarea Roxanei. Chiar dacă inițial a crezut că este o glumă, după ce s-a dezmeticit, Vancea a intensificat antrenamentele. „Mă antrenez zilnic. De când m-am apucat de acest sport, corpul meu a suferit transformări. Am venit la curs cu 51 de kilograme, acum am 48. Chiar dacă trei kilograme poate nu înseamnă mult, în cazul meu este enorm. Am dat jos și din masa musculară, iar acum îmi place cum arătă corpul meu”, ne-a declarat și Roxana.

Roxana Vancea a slăbit, dar s-a umplut de vânătăi

Cum arta cere sacrificii, trupul Roxanei s-a tonifiat, însă s-a și umplut de vânătăi. „Cine mă vede zice că mănânc bătaie zilnic. Sunt plină de vânătăi de la „prize”. Mi se prinde pielea de bară și imediat mă învinețesc. O să-mi treacă. O să învăț cum să le execut fără să mă mai rănesc”, ne-a mai spus Roxana, dezvăluindu-ne picioare pline de urme.

Vrea ca mămicile să fie sexy

Roxana nu este doar o elevă conștiincioasă, ci și profesor asistent. Împreună cu antrenoarele ei, Alexandra și Nadia vrea să ajute mămicile să devină sexy. Cele trei le așteaptă pe proaspetele mămici, pe cele care vor să scape de burtica rămasă după sarcină, să se antreneze alături de ele, sub atenta supraveghere a unui medic nutriționist. În plus, au pregătit și un concurs în care două dintre ele vor avea șansa să se antreneze gratuit. „Invităm proaspetele mămici să vină să se antreneze cu noi, iar cele care-și doresc să câștige un abonament gratuit să trimită două fotografii: înainte și după sarcină, și să participe la concursul „Fit Mommy”,dar mai multe detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook”, a spus Roxana.

FOTO: Dumitru Angelescu