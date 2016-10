Marian Godină, recompensat de IPJ Brașov. Un detaliu însă, a ieșit la iveală, după ce celebrul polițist a făcut totul public. Acesta a fost apreciat pentru spiritul de inițiativă de care a dat dovadă contribuind la identificarea autorului unui accident mortal petrecut în vară.

Marian Codină, recompensat de IPJ Brașov. Polițistul a postat un mesaj pe contul de socializare în care se declară surprins de gestul celor de la IPJ Brașov. A ținut însă să precizeze faptul că, recent a fost avansat la gradul de agent șef adjunct.

Marian Codină, recompensat de IPJ Brașov. „Apreciez aceste mulțumiri”

“Nu ştiam până astăzi cum e să fii recompensat în acest mod, primind nişte mulțumiri scrise, dar am aflat că te încearcă un sentiment fain când vezi că munca îți este apreciată. Mulțumesc şi eu conducerii IPJ Braşov pentru acest gest care m-a surprins şi sper să ne supărăm reciproc cât mai rar sau chiar deloc. Dar pentru că tot mă mănâncă limba, nu pot să nu observ că am fost retrogradat la „agent principal”, deşi gradul meu e de agent şef adjunct. Acum…cu o tresă în plus sau în minus pe umăr mi-e totuna. :)) Lăsând gluma la o parte şi trecând peste greşeala de redactare, chiar apreciez aceste mulțumiri şi îi îndemn pe toți şefii de inspectorate să recurgă mai des la astfel de gesturi care contează mult pentru motivarea oricărui lucrător. Sunt convins că sunt mulți polițisti care merită să li se mulțumească, măcar printr-o simplă hârtie, pentru activitatea lor”, a scris Marian Godină pe contul de socializare.