Supraviețuitorul, cel mai tare show, vine și în România, începând cu luna septembrie. Show-ul, cu o complexitate, audiență și imagini senzaționale – filmările având loc pe insule sălbatice – este difuzat din această toamnă de Pro tv. Preselecţiile pentru Supraviețuitorul au început încă din data de 23 decembrie 2015, iar 18 concurenţi vor porni în aventura vieţii lor.

UPDATE 27 SEPTEMBRIE: Ediția Supraviețuitorul de luni seară, 26 Septembrie, a obținut o medie de 9.3 puncte de audiență și 22.7% cotă de piață la nivelul publicului comercial, pe întreaga durată de difuzare. Surprizele s-au ținut lanț. Ina a ajuns pe insula exilului, iar Alex a fost eliminat definitiv de pe insulă, în urma unui duel cu Ina. Hangin vs. Tubig capătă un nou înțeles. Triburile s-au amestecat, iar acum din tribul Tubig fac parte Raisa, Mircea A., Robert, Maria, Alin și Alexandra, în timp ce tribul Hangin este format din Andrei, Mircea S., Otniela, Adina, Diana, Andreea și Iulian. Tot ce se află pe insula tribului Tubig aparține de acum noului trib și tot ce se află pe insula tribului Hangin rămâne noului trib astfel format. Schimbarea a fost de bun augur pentru ambele triburi, care au dat semne că se află în locul potrivit. Alex s-a oferit voluntar pentru a merge la duelul de pe Insula exilului, iar Liviu și Lucian au ales că Ina va lupta pentru a rămâne în joc. Cei patru au discutat în contradictoriu, băieții i-

au explicat Inei că este o regulă nescrisă ca ultimul venit să intre la duel. ”Ea nu și-a câștigat dreptul de a fi aici. Încearcă să bage zâzanie aici, să ne dezorganizeze, pentru că a văzut că suntem puternici”, a spus Liviu. În cele din urmă, Alex a părăsit competiția.

UPDATE 14 SEPTEMBRIE: Prima persoană votată să plece de pe insulă este Lucian, șeful Tribului Hangin. Tânărul a fost eliminat de la Supraviețuitorul. ”Mă așteptam la toată treaba asta. Văzusem ceva pe fața a doi oameni. Ori au vrut să scape de mine, că i-am terorizat de la început, că dacă ajung șef, pot ajunge mai departe și îi rup pe toți, ori din cauza atitudinii mele. Eu așa sunt. Nu mă pot schimba după nimeni. Nu m-am schimbat în viața mea după absolut nimeni. S-a vorbit stânga, dreapta, Raisa și Ina… Mie nu-mi plac persoanele astea. Eu am votat pe cine am zis că votez. Am vorbit cu toți și a rămas bătut în cuie. Dar nu. Au ieșit cu ele și am rămas doar eu. Asta e. Am fost aici, am fost șeful lor de la început, eu sunt mulțumit. Știu cine sunt, știu cât pot… La revedere!”, a mărturisit Lucian, înainte de părăsi insula.

UPDATE 12 SEPTEMBRIE: Cei 18 concurenți de la Supraviețuitorul, vor aduce în casele tuturor românilor, ediție după ediție, tensiunile, strategiile, alianțele, lupta pentru supraviețuire și pentru a demonstra că merită titlul de unicul supraviețuitor! Adina (28 de ani, studentă la medicină), Alex (27 de ani, expert tehnici de supraviețuire), Alexandra (25 de ani, designer vestimentar), Alin (35 de ani, Project Manager), Andreea (27 de ani, instructor de patinaj artistic), Andrei (27 de ani, consultant IT), Aurelia (36 de ani, administrator firmă de porci), Diana (26 de ani, însoțitor de bord), Ina (38 de ani, artist fotograf), Iulian (18 ani, sportiv), Liviu (40 de ani, administrator firmă), Lucian (24 de ani, barman), Maria (24 de ani, agent de poliție), Mircea A. (48 de ani, constructor), Mircea S. (38 ani, avocat), Otniela (27 de ani, make-up artist), Raisa (27 de ani, balerină) și Robert (29 de ani, masterand educație fizică și sport) sunt concurenții din primul sezon Supraviețuitorul!

UPDATE 11 SEPTEMBRIE: Filmarea show-ului Supraviețuitorul a fost un coşmar pentru românii detaşaţi în Filipine, pentru că trebuiau să muncească pe o căldură înăbuşitoare, să meargă cu barca până li se acrea între bază şi cele două “triburi” şi, în timp ce erau cu ochii pe concurenţi, să găsească resurse pentru a fi atenţi, cumva, şi la fauna şi flora locală, care sunt periculoase.

UPDATE 31 AUGUST: În ciuda efortului depus și a climei care i-a dat adevărate bătăi de cap, Dragoș Bucurenci, realizatorul show-ului SUPRAVIEȚUITORUL, a reușit să se adapteze, iar organismul lui nu a avut de suferit. “Mâncam de la o cantină unde o bucătăreasă adusă din Manila ne gătea tot felul de mâncăruri locale, dar încerca și să imite tot felul de mâncăruri internaționale: românești, suedeze, italienești. Nu ieșeau foarte bine, deci era mereu o surpriză să vedem, de exemplu, ce înțelege ea prin minestrone sau cum ar interpreta sarmalele. Eu m-am prins târziu, într-o seară, despre niște chestii, despre care am fost convins că sunt chinezești că erau de fapt încercarea ei de a face sarmale.

UPDATE 29 AUGUST: Dragoș Bucurenci a fost prezentat oficial ca realizator al show-ului SUPRAVIEȚUITORUL în fața tuturor colegilor din trustul Pro. Pentru că este la primul sezon, dar mai ales pentru că s-a nimerit ca astăzi să fie și ziua lui, colegii, în frunte cu Pavel Bartoș au urcat pe scenă pentru a-i ura „La mulți ani”, dar și un tort pe măsură. Vizibil emoționat, Bucurenci a declarat că se simte onorat de surpriză.

UPDATE 29 AUGUST: Așteptarea a luat sfârșit! Supraviețuitorul, show-ul care a revoluționat televiziunea în întreaga lume, începe din 12 septembrie, la Pro TV.

UPDATE 22 AUGUST: Dragoș Bucurenci, prezentatorul show-ului „Supravieţuitorul”, a trecut prin momente de groază în Filipine. Producătorii l-au sfătuit pe prezentatorul român să poarte pe toată durata filmărilor cămașa udă, pentru a putea rezistamai mult sub soarele torid. Un pont salvator, care l-a ajutat să treacă mai ușor peste crunta perioadă de acomodare. Odată obișnuit cu umiditatea de aproape 100%, care făcea aerul irespirabil, și cu focul din Filipine, Bucurenci și-a reluat, treptat, o parte din tabieturile de acasă.

UPDATE 16 AUGUST: Dragoş Bucurenci este, oficial, prezentatorul show-ului „Supravieţuitorul”. „Nu e deloc uşor pentru niciunul dintre concurenţi, am simţit pe propria piele cât de greu de suportat este stresul în condiţiile de climă tropicală din Filipine. Supravieţuitorul este o adevărată încercare de rezistenţă fizică şi mentală, iar concurenţii din acest sezon au toată admiraţia mea pentru ce au reuşit în cele 44 de zile petrecute pe insulă”, a declarat el.

UPDATE 12 AUGUST: Dupa ce au ajuns în Filipine, unde peisajul de poveste s-a transformat rapid într-unul de cosmar, cu temperaturi greu de suportat, completate de o umiditate a aerului de aproape 100%, cei 18 concurenți s-au mobilizat și au trecut la partea „organizatorica”: adăpost și hrană.

Timp de 44 de zile, hrana a fost o problema constantă pe insulele din Filipine. Obișnuiți din România cu mic-dejun, prânz și cină, concurenților nu le-a fost deloc ușor să se adapteze condițiilor foarte grele din Supraviețuitorul.

Dacă aveau noroc, găseau banane sau nuci de cocos. Și, cum nu își permiteau luxul de a aștepta ca bananele să se coacă, le mâncau crude, cu semințe.

UPDATE 11 AUGUST: A apărut prima imagine de pe insula din Filipine unde se va desfășura concursul. Nisipul fin arde talpile, apa caldă și sărată de mare este și „apă de la duș”, coralii ascund specii mortale de șerpi sau pești, iar soarele este mult prea înăbușitor și nu ai unde să te ascunzi de el.

Povestea show-ului

În România, Pro tv a anunţat încă de anul trecut că a achiziţionat formatul Supraviețuitorul, iar cel mai probabil primele episoade le vom vedea în grila de toamnă. Filmările vor avea loc în Filipine unde PRO TV a rezervat locaţia. Filipine este destinația finală a concurenților care vor încerca să domine fizic și psihic în show-ul Supraviețuitorul, care a revoluționat televiziunea în întreaga lume! Peste 7.100 de insule, peisaje fabuloase, Oceanul Pacific și căldură, este destinația de vis pentru majoritatea turiștilor. Însă, cei 18 aventurieri din noul show de pe PRO TV vor avea parte de experiența vieții lor, una nu foarte frumoasă și ușoară.

În Filipine, concurenții de la “Supraviețuitorul” vor fi nevoiți să își construiască singuri un acoperiș deasupra capului și să își procure mâncare din ceea ce găsesc pe insula unde vor trăi pe durata show-ului. PRO TV le va oferi telespectatorilor un show complet, filmat integral în Filipine, care va aduce în casele românilor suspansul și nerăbdarea de a vedea un nou episod din Supravietuițorul, cel mai tare show din istoria televiziunii!

Supraviețuitorul este un format TV complex, unde concurenţii se confruntă cu diferite probe „reale”, iar asta a făcut din acest format unul credibil cu milioane de telespectatori la nivel mondial. Mai mult, show-ul a avut audiențe record sezoane la rând, iar costurile de producție sunt impresionante. Astfel, bugetul pentru un sezon se ridică la 2-3 milioane de euro.

Supraviețuitorul din România va câștiga 100.000 euro

Peisaje fabuloase, provocări zilnice și alianțe care dau șansa de a deveni Supraviețuitorul. De asta vor avea parte toți cei care vor intra în cursa pentru marele premiu Odată cu marele titlu pe care unul dintre concurenți îl va primi, câștigătorul va primi și un cec în valoare de 100.000 euro.

Caravana Supraviețuitorul a pornit încă de anul trecut în căutare de oameni dornici de cea mai tare provocare și experiență din viața lor, iar ultima oprire a caravanei Supravietuițorul a fost la Cluj-Napoca, pe 16 aprilie.

În show-ul „Survivor“ 16 concurenţi îşi vor disputa premiul cel mare pe o insulă pustie, având la dispoziţie resurse minime. Aşadar, timp de câteva săptămâni, 16 persoane vor fi trimise pe o insulă pustie şi vor trebui să se descurce cu resurse minime. Camerele de filmat le vor urmări fiecare pas, în încercarea concurenţilor de a trece peste condiţiile nu întotdeauna prietenoase din show, în cursa pentru a deveni „Supravieţuitorul“ şi câştigătorul premiului pus în joc. Formatul „Survivor“ este un adevărat fenomen, odată cu acesta fiind lansat genul reality-show în televiziune şi continuă să reprezinte piesa de rezistenţă în orice strategie de programare a unei staţii TV. „Survivor“ este un format care aparţine Castaway Television, iar Pro TV a achiziţionat licenţa de producţie şi difuzare pentru România. Formatul este difuzat în întreaga lume, peste 50 de teritorii având licenţa pentru producţia locală a show-ului. „Survivor“ este unul dintre puţinele formate care reuşeşte să înregistreze rezultate de audienţă record în toate teritoriile în care este difuzat. Câştigător a şapte premii Emmy, în unele teritorii, show-ul a ajuns la sezoanele 14, 15, 16 şi chiar 30!

Într-un interviu pentru Radar de Media, analistul media Iulian Comănescu a spus că formatul Survivor de la PRO TV va „ridica trendul”, iar din punct de vedere financiar formatul va avea un buget comparabil cu show-ul Românii au talent.

ISTORIA Supraviețuitorul

Supraviețuitorul este o emisiune concurs, în cadrul căreia un grup de oameni este izolat în diverse locuri sălbatice și concurează între ei pentru bani și alte premii. Formatul pentru această emisiune a fost creat în 1992 de către Charlie Parsons și a fost utilizat pentru prima dată în Suedia în 1997 pentru emisiunea „Expedition Robinson”. Spre exemplu în Germania formatul Survivor a fost difuzat de televiziunea Prosiben în 2007, iar reality show-ul a fost lider incontestabil de audienţă , de la primul sezon. În total au fost difuzate, în medie, pe sezon, 14 episoade în 50 de zile petrecute în sălbăticie, iar premiul s-a ridicat la 250.000 de euro.

Primul sezon al serialului difuzat în Statele Unite a avut un succes de rating uriaș pentru CBS în toamna lui 2000 și, împreună cu emisiunea concurs a postului ABC „Who Wants to Be a Millionaire” (format difuzat și în România de Prima TV sub titlul „Vrei să fii miliardar?”), a declanșat o avalanșă de reality-show-uri în SUA, mai întâi, și apoi în întreaga lume. Succesul serialului a fost atât de mare incât a fost vândut către numeroase televiziuni din peste 10 țări (printre care ITV în Marea Britanie, TF1 în Franța sau BTV în Bulgaria)

Format Supraviețuitorul

Supraviețuitorul este un reality-show de televiziune american, bazat pe programul suedez, Expediție Robinson. Acesta este difuzat pe CBS și găzduit de Jeff Probst. CBS supraviețuitor a lansat ediția a 32-a, în luna iulie 2016, cu un total de 8,4 milioane de telespectatori și un rating de 1,9, semnificativ mai scăzut decat premiera sa din toamnă (9,7 mil / 2.5) si Premiera de cu 1 an în urmă (10 mil / 1.4).

Un grup de oameni, între 16 și 20, sunt părăsiți într-un loc izolat de civilizație și sunt împărțiți în două până la patru echipe denumite „triburi”. În funcție de sezon, triburile primesc un minim necesar de unelte și mâncare pentru a putea supraviețui; de obicei, acestea includ o macetă, o oală și o hartă către o fântână. În cele mai multe cazuri, apa fântânii este murdară și trebuie fiartă înainte de a fi băută, ceea ce îi forțează pe concurenți să pornească singuri un foc ori să câștige uneltele necesare pentru a porni focul in cadrul unei probe.

Triburile sunt încurajate să își construiască adăposturi pentru a se proteja de capriciile naturii și să caute alimente prin flora și fauna locală. În unele sezoane, triburile au primit o rezervă de hrană (de obicei orez), pe când în alte sezoane triburile nu au primit nimic la startul jocului. În primele sezoane, concurenții au avut voie să aducă cu ei un „obiect de lux”. Unele sezoane au introdus jucătorii în joc pe neașteptate, părăsind concurenții doar cu hainele și încălțările cu care erau îmbrăcați in acel moment (deși au primit până la urmă pantofii de sport, din rațiuni de securitate).

PROBE- Surviver- Supraviețuitorul

Există două tipuri de Probe: Probe de Recompensă și Probe de Imunitate.

În Probele de Recompensă, jucătorii concurează pentru obiecte care nu sunt esențiale pentru a supraviețui, dar le pot face viața mai ușoară și/sau mai plăcută. Exemple de obiecte care au fost primite ca recompensă includ: hrană, cremene pentru foc, chibrituri, echipament de ploaie și scurte călătorii în afara taberei.

În Probele de Imunitate, jucătorii concurează pentru imunitate în cadrul unei ceremonii cunoscute drept „Consiliul Tribal” în cadrul căreia concurenții elimină pe unul dintre ei. În faza pe triburi a jocului, tribul care câștigă imunitatea nu participă la Consiliul Tribal. Dupa fuziunea triburilor, imunitatea este individuală, iar deținătorul ei nu poate fi eliminat.

În istoria jocului au fost mai multe probe combinate de Recompensă/Imunitate. Acestea au fost în una din două forme:

Un trib poate primi atât recompensa, cât și imunitatea în cazul victoriei în probă. Aceasta se întâmplă de obicei în cazul primei probe pentru imunitate, întrucât de obicei nu există o probă pentru recompensă în cadrul episodului premieră. De obicei recompensa constă in cremene sau chibrituri.

În cazul în care sunt mai mult de două triburi, recompensa este acordată primului trib ajuns la final, iar imunitatea tuturor triburilor, mai puțin ultimului ajuns.

În edițiile mai recente, au existat probe după care ambele triburi au ajuns la Consiliul Tribal(unul după celălalt), cu diverse variatii de la un sezon la altul

Idolul Ascuns al Imunității

În cele mai recente ediții ale versiunii americane a fost introdus Idolul Ascuns al Imunității. Acesta, de obicei un obiect mic tipic temei generale a sezonului/locației, este ascuns în tabără sau pe Insula Exilului, iar indicii succesive cu privire la locul unde este ascuns sunt date unui jucător anume (Guatemala) sau jucătorilor „exilați” sau „răpiți”. O dată găsit, jucătorul aflat în posesia lui îl poate păstra sau transfera unui alt jucător și nu poate fi furat. Jucătorul nu poate fi obligat să arate idolul altui jucător, dar îl poate utiliza ca monedă de schimb pentru alianțe sau voturi. Alți jucători pot descoperi posesorul idolului, prin orice mijloace permise de regulament, inclusiv prin răscolirea articolelor personale ale jucătorului.

Premii la Supraviețuitorul

Jucătorul ales ca „Unic Supraviețuitor” primește un premiu în bani de 1,000,000 $, brut. De asemenea, de obicei sponsorul emisiunii îi oferă și un autovehicul. În plus, la una din ultimele probe, ultimii consurenți rămași au oportunitatea de a câștiga o mașină.

Totuși, câștigătorul mașinii nu a câștigat niciodată jocul în final, ceea ce a creat așa numitul ” Blestem al mașinii din Survivor”. Fiecare concurrent primește o recompensă pentru participare, depinzând de durata petrecută în joc. În cele mai multe sezoane, locul doi a fost recompensat cu 100,000 $, iar locul trei cu 85,000 $. Sonja Christopher, prima concurentă eliminată în Survivo: Borneo, a primit 2,500 $.

Recompensa a fost mărită pentru Survivor: All-Stars. Locul doi a primit 250,000 $, locul trei 125,000 $, iar locul patru 100,000$. Tina Wesson, prima jucătoare eliminată, a primit 25,000 $. În Survivor: Fiji, în care a fost o egalitate pe locul doi, cei doi finaliști pierzători au primit fiecare câte 100,000$, iar Yau-Man Chan a primit pentru locul patru 60,000 $. Toți jucătorii primesc în plus câte 10,000$ pentru apariția la reuniunea finală. În Survivor: China, Denise Martin a primit de la producătorii emisiunii 50,000$, ca recompensă pentru problemele intervenite ca urmare a participării la emisiune. (Mai târziu, s-a descoperit că ea a denaturat adevărul, și Denise Martin a cerut ca premiul ei să fie donat în scopuri caritabile). Incepand cu Survivor: China, spectatorii au votat jucatorul lor favorit, iar acesta a primit 100,000$.

Lista concurenților care s-au retras din Supraviețuitorul

Încă de la premiera „Survivor- Supraviețuitorul”, în anul 2000, sute de naufragiați și-au încercat norocul supraviețuind competiției. Din păcate, unii concurenți nu au putut trece peste probele, deloc ușoare, din concurs.

Osten Taylor

Sezon: „Survivor: Insulele Pearl”.A rezistat în concurs timp de 19 zile. Motivul pentru care Osten s-a retras- a simțit că era prea slab pentru a continua, așa că Jeff Probst ia permis să renunțe la Consiliul Tribal. Astfel, Osten a devenit prima persoană din „Survivor” care a părăsit concursul.

Jenna Morasca

Sezon: „Survivor: All-Stars”.Concurenta a rezistat în concurs, 9 zile. Jenna a părăsit concursul pentru a fi alături de mama ei, bolnavă de cancer. Opt zile mai târziu, mama ei a murit.

Susan Hawk

Sezon: „Survivor: All-Stars”. A rezistat în concurs timp de 17 zile. Susan a crezut că a fost hărțuită sexual de un Richard Hatch, astfel încât ea a părăsit jocul pentru a fi alături de soțul ei.

Janu Tornell

Janu a rezistat 27 de zile și a renunțat după ce a vizitat Exilul Island. Ea a fost acceptată să se întoarcă în calitate de membru al juriului.

Kathy Sleckman

Sezon: „Survivor: Micronesia”. A rezistat 19 zile. Kathy a suferit o cădere psihică pe insulă, din cauza renunțării la medicamentele ei.

NaOnka Mixon. NaOnka si „Purple”și Kelly au ieșit în același timp, pentru că ar fi avut destule motive. Ambelor li s-au permis să se alăture juriului, lucru care a dus la mari controverse. Sezonul următor, regula s-a schimbat

Dana Lambert -A rezistat 12 zile. Dana s-a îmbolnăvit și a decis să renunțe, în ciuda sfaturilor medicilor „Survivor”, care au asigurat-o că poate continua.

Kelly Shinn– A rezistat în concurs, 28 de zile. NaOnka si „Purple”, Kelly au ieșit în același timp, pentru că ar fi avut destul motive. Niciun argument nu le-a determinat pe cele două să rămână în concurs

Colton Cumbie– A rezistat probelor Survivor timp de 16 zile. Colton a fost convins că nu are nicio șansă de a câștiga concursul.

Lindsey Ogle– Motivul pentru Renunțarea la fumat: Lindsey luat într-o luptă uriașă cu Trish Hegarty la Consiliul Tribal, astfel încât a doua zi a plecat din joc pentru a preveni orice violență din partea ei.

Julie McGee- A rezistat 18 zile în concurs. Julie a renunțat la concurs din cauza probelor și a efortului fizic la care era supusă

Cele mai grave accidente în Supraviețuitorul

Dinți ciobiți, degetele de la picioare rupte, zgârieturi – leziuni, sunt accidente des întâlnite în jocul de „Survivor”. Uneori, leziunile sunt destul de grave. Mai jos sunt unele dintre cele mai grave accidente de la „Survivor- Supraviețuitorul”.

De exemplu, unul dintre concurenți, Kourtney Moon, și-a fracturat încheietura mâinii în prima provocare. Marin Shamar Thomas s-a înstrăinat de colegii lui de trib şi, după ce a amenințat în mod repetat că iese din joc, a luat decizia să plece. El a părăsit show-ul atunci când o bucată de nisip i-a intrat în ochi și i-a zgâriat corneea.

Stephanie LaGrossa, o altă concurentă, avea aparent probleme cu umărul, acesta dislocandu-se din când în când. În timpul primei provocari în „Heroes vs Villains, LaGrossa”, umărul i s-a dislocat, iar medicii au retras-o de urgență din concurs.

Jonathan Penner a suferit mai multe leziuni minore, în timp ce a concurat la „Survivor: Micronesia”. Cadrele medicale l-au cusut, dar o rană la genunchi i s-a infectat. Penner a fost evacuat forțat din joc după ce infecția s-a înrăutățit.

În ciuda asigurărilor lui Joe Dowdle că e bine, tribul său a devenit preocupat de o infecție urâtă la picior. Pe parcurs, situația s-a agravat, iar acest lucru ar fi putut duce la amputarea piciorului sau chiar la moarte.

Russell Swan a speriat pe toată lumea în spectacol, când s-a prăbușit în mijlocul unei provocări. Atunci când au venit cadrele medicale, au stabilit că a fost atât de deshidratat încât tensiunea arterială a scăzut la un nivel periculos. Temându-se pentru viața sa, echipa medicală l-a scos cu forța din joc.

Michael Skupin a fost primul concurent eliminat din joc, după ce a inhalat prea mult fum. Acesta a leșinat în timpul unui incendiu.