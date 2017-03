Un bărbat din Vaslui, bătut cu răngile și furcile de o întreagă familie. Doi frați și părinții acestora au fost reținuți pentru tentativă de omor

Un bărbat din Vaslui, bătut cu răngile și furcile în mijlocul unui drum din sat de o întreagă. Victima a ajuns în stare gravă la un spital din Iași, însă medicii sunt rezervați în privința șanselor sale din cauza rănilor grave la cap pe care le-a încasat. Agresorii, doi frați și părinții acestora, au fost reținuți, sub acuzația de tentativă de omor.

Scandalul monstru a avut loc în comuna Ivănești, județul Vaslui. Un localnic, Daniel Măciucă, le-ar fi spus vecinilor săi că și-au lăsat animalele la păscut pe terenul său.

Martorii povestesc îngroziți cum capul familiei a coborât furios de pe o claie de fân și a aruncat cu o furcă înspre cel care a îndrâznit să-l apostrofeze. Bărbatul nu a fost nimerit, însă a fost încolțit de vecina sa, Nina Plopu, și de cei doi fii ai acesteia. Înarmați cu răngi și furci, oamenii au lovit orbește chiar dacă victima lor căzuse la un moment dat la pământ, scrie vremeanoua.ro.

„Am iesit eu și vecinii și am început să țipăm la ei să-l lase în pace că-l omoară. L-au lăsat până la urmă în pace. M-am dus la el si am văzut cu țâsnea sângele din el ca dintr-un izvor. Am luat un fular de la o vecină și l-am pansat, apoi am sunat la ambulantă”, a povestit Alina Măciucă, ruda bărbatului agresat.