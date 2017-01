9 utilizari inedite ale oțetului

Il folosim in salate, e nelipsit de paste cand vopsim ouale si merge de minune in ciorba de burta. Dar otetul nu are numai intrebuintari culinare, ci poate fi folosit si in alte scopuri. Iata 10 moduri inedite in care poti folosi otetul, toate utile.

1. Poti desfunda tevile

Pune un pahar de bicarbonat in scurgerea de la chiuveta/cada si toarna 1 pahar de otet nediluat. Cand compozitia se stinge, scurgerea ar trebui sa fie desfundata. In situatii mai grave, dubleaza cantitatea de otet si cea de bicarbonat.

2. Elimina mirosurile neplacute

Cosul de gunoi e unul din cele mai mirositoare locuri din casa, si uneori, chiar daca il cureti, poate sa pastreze mirosuri neplacute.

Imbiba o felie de paine cu otet si las-o in cos peste noapte. Pana dimineata, mirosul ar trebui sa dispara.

3. Alcatuieste o solutie de curatat universala

