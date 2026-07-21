Frumoasa cântăreață reușește să se mențină tânără și are în continuare o siluetă de invidiat, însă pentru acest lucru face și sacrificii, după cum a afirmat recent chiar artista.

Anca Țurcașiu a postat zilele trecute pe pagina ei de Facebook un clip video prin care le arăta fanilor de pe rețelele de socializare ce mănâncă în serile de vară. Iar alimentele sunt unele ușoare și deloc greu de găsit în magazine sau la restaurante.

„Ce aleg eu să mănânc seară de seară din oferta atât de vastă și tentantă din bufetul suedez? Legume și proteină. Atât! N-am gena unei persoane slabe. Ca să mă mențin fac eforturi de-o viață. Dar și legumele sunt grozave, atunci când sunt gătite bine. Vă îmbrățișez, seară frumoasă! Și, poftă bună”, a scris Anca Țurcașiu în dreptul filmulețului de pe internet.

Pentru proteină, artista a ales brânză de telemea

În imaginile postate în mediul online se poate vedea că vedeta a ales, printre altele, fasole roșie, varză crudă și telemea.

„Haideți cu mine în seara asta să vedeți ce aleg să mănânc la cină. Haideți! Oferta e vastă, tentațiile sunt mari la un bufet suedez. E normal! Doar că trebuie să mă mențin la greutatea pe care mi-o doresc. Și odată cu vârsta e foarte greu să faci asta, dacă nu faci o selecție corectă. Am ales pentru seara aceasta mai multe tipuri de salată și, pentru proteină, brânză telemea. Poftă bună și o seară minunată vă doresc”, poate fi auzită Anca Țurcașiu că spune în clipul video.

Celebra artistă în vârstă de 56 de ani s-a filmat în restaurantul unui hotel în care cântă vară de vară, încă din anul 2000: „Acesta este al 27-lea an în care sunt gazda serilor verii. Sunt acasă! Dacă faceți un calcul înapoi, aduceți-vă aminte ce făceați în vara lui 2000. Atunci am început. Vă așteptăm cu bucurie! Distracție la maxim din zori, până în noapte”!

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Pe scena hotelului, Anca Țurcașiu s-a întâlnit și cu Daniel Iordăchioaie, artist în vârstă de 58 de ani, pe care îl cunoaște de foarte mult timp.

„40 de ani între două fotografii! Cu Daniel Iordăchioaie, ieri în culisele Teatrului de Vară din Mamaia și azi pe scena Phoenicia Hotels Mamaia Nord.

Prietenie de-o viață”, a mai scris cântăreața pe internet.

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