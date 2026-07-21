Imagini cu casa din Domnești în care locuiește Dorian Popa. Artistul a renovat-o complet

Dorian Popa și-a surprins comunitatea din mediul online după ce a publicat un videoclip în care prezintă transformările prin care a trecut vila sa. Artistul a renovat aproape fiecare colț al locuinței și le-a oferit urmăritorilor un tur complet al proprietății.

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Cei care îi urmăresc activitatea au remarcat imediat schimbările. Dacă până acum interiorul era dominat de nuanțe de alb, artistul a optat pentru un decor diferit, bazat pe tonuri de gri, finisaje moderne și un design elegant. Livingul, dormitorul și celelalte încăperi au fost reamenajate, iar imaginile publicate au atras rapid mii de reacții.

În videoclipul postat pe YouTube, Dorian Popa și-a invitat fanii să descopere fiecare încăpere a casei.

„E un home tour în care veți vedea fiecare cămăruță a casei în care eu locuiesc. Și dacă tot a fost să fie cu o renovare la cinci ani de existență ne-am luat timpul necesar și am filmat în cel mai mic detaliu toate camerele din casă. Începem cu livingul, care este partea principală a casei, partea în care petrec cel mai mult timp atunci când stau acasă, care include și bucătăria open-space. Baia de jos este o cameră, o încăpere pe care ați văzut-o de prea puține ori. E baia oaspeților”, a spus Dorian Popa.

Artistul și-a prezentat și etajul locuinței

Turul casei a continuat la etaj, unde influencerul le-a arătat urmăritorilor una dintre zonele sale preferate. Acesta a explicat că a ales un design aparte pentru scări și a vorbit despre biroul în care își petrece o mare parte din timp.

„Am încercat să fac niște scări frumoase, ieșite din comun, speciale. Biroul este locul în care sunt extrem de mândru pentru că acolo, pe perete, vedem rezultatul miilor de ore de muncă. Apoi lounge-ul, un loc în care nu stau foarte mult, dar e un loc extrem de important pentru că are solarul”, a mai declarat artistul.

Terasa, piscina și Lamborghini-ul de aproximativ 300.000 de euro, printre atracțiile proprietății

La finalul prezentării, Dorian Popa le-a arătat urmăritorilor și exteriorul vilei. Artistul a inclus în tur terasa, piscina și garajul în care își păstrează Lamborghini-ul, automobil evaluat la aproximativ 300.000 de euro și care face parte dintre cele mai cunoscute bunuri din colecția sa.

Imaginile publicate au fost intens comentate pe rețelele sociale, unde mulți dintre fani au remarcat schimbările aduse locuinței și noul stil ales pentru amenajarea interioară.