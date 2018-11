Cum să începi discuţia despre studii şi carieră cu copilul tău?

Află ce își dorește și la ce visează copilul tău: Începe conversaţia cu câteva întrebări uşoare, pentru a afla dacă pasiunile sau talentul său reprezintă o opţiune de urmat în viitoarea sa carieră. Află ce îşi doreşte, dacă s-a gândit deja la o opţiune de carieră şi ştie ce drum profesional vrea să urmeze sau dacă nu ştie exact ce îşi doreşte şi are nevoie să găsiţi împreună mai multe variante din care să alegeţi. Copilul tău trebuie să ştie că orice alegere ar face, tu îi vei oferi susținere și îl vei încuraja să își aleagă propria direcție.

Dacă el s-a decis şi este ferm pe hotărârea luată, ar trebui să cercetaţi şi să vedeţi dacă meseria aleasă este una potrivită, dacă copilul tău are cunoştinţele necesare pentru a lucra în respectivul domeniu sau dacă este pasionat şi poate face o carieră de succes din viitoarea profesie.

În cazul în care acesta nu s-a hotărât sau încearcă să evite răspunsul, începe prin a afla ce îi place să facă, dar și ce îi displace, discutaţi deschis despre pasiunile sale. Gândeşte-te şi tu care au fost activităţile pe care le-a desfăşurat cu plăcere în anii de liceu sau la ce anume se pricepe cel mai bine chiar din materiile predate la şcoală. Spre exemplu, ai putea lua în considerare întrebări precum: „Care sunt activitățile care îl fac cel mai fericit?' sau „Ar putea face o carieră din pasiunea pe care o are?'

Dezbateți împreună oportunitățile: După ce aţi discutat despre posibilele variante de carieră şi despre ce şi-ar dori copilul tău, ar trebui să vă gândiţi şi la calităţile şi abilităţile care îl recomandă pentru o anumită meserie. Spre exemplu, dacă îi place să lucreze cu oamenii, să găsească soluţii la probleme complexe, să lucreze individual sau în echipă, etc. De asemenea, este important să vă gândiţi dacă opţiunea de a studia în străinătate este viabilă sau nu și de ce oportunități pe termen lung ar beneficia dacă ar studia la o facultate de renume internațional.

O oportunitate unică în România pentru dezvoltarea personală și profesională a copilului tău este programul Duales Studium, prin care tinerii absolvenţi de liceu pot studia în Germania, la Facultatea de Comerţ din Heilbronn şi în acelaşi timp pot acumula experienţă practică pentru un post de management în vânzări. Programul este susținut de Lidl și se desfăşoară pe durata a trei ani, fiind implementat în toate ţările în care retailerul activează, inclusiv în România.

Metodele de predare, cazarea asigurată, oportunitatea de a-și face prieteni din toată lumea şi remunerația primită de studenți sunt doar câteva dintre beneficiile programului Duales Studium. Elevii care aleg să urmeze aceste cursuri au posibilitatea de a învăţa un semestru în anul II la o universitate parteneră din altă țară, în funcție de rezultatele obținute în primul an. În plus, fiecare an de studiu cuprinde o serie de module teoretice și un semestru de practică desfășurat în magazinele Lidl, în care studenții urmează toți pașii de școlarizare necesari pentru o viitoare carieră solidă în vânzări.

Pentru că de cele mai multe ori, resursele financiare sunt cele care îi împiedică pe copii şi părinţi să opteze pentru continuarea studiilor în străinătate, Lidl susţine şi aceste nevoi. Iar pe parcursul programului de practică, Lidl asigură cazarea copiilor. De asemenea, fiecare semestru de practică este remunerat: tinerii din primul an vor primi un salariu net de 1400 euro/lună, cei din anul doi 1600 euro/lună, iar cei din an terminal 1800 euro/lună. La finalul celor trei ani, studenții obțin o diplomă recunoscută la nivel internațional și au posibilitatea de a se angaja ca Șef de Vânzări în cadrul companiei Lidl.

În ceea ce priveşte cerinţele acestui program, diploma de bacalaureat şi deţinerea unui certificat de limbă germană – nivel B2.2 sunt primele aspecte ce trebuie îndeplinite de copilul tău. După depunerea candidaturii la adresa de e-mail recrutare@lidl.ro, până pe 15 februarie 2019, procesul de selecție va continua cu un interviu telefonic în limba germană și un test online. Mai multe informaţii despre cerinţele înscrierii şi procesul de recrutare, poţi găsi pe cariere.lidl.ro.