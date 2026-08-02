„Domnule Cătălin Botezatu,

Vă scriu nu doar ca designer, ci ca femeia care, în 1991, a creat brandul ELLIS și care, din 1992, i-a protejat identitatea prin înregistrarea mărcii la OSIM.

Am privit cu surprindere și cu profundă dezamăgire promovarea colecției «Ellis Collection by Cătălin Botezatu».

În lumea modei, un brand nu este doar un nume. Este o identitate, o reputație și o istorie construite în zeci de ani de muncă, sacrificii și credință.

Tocmai de aceea mă surprinde că un designer cu experiența și notorietatea dumneavoastră a ales să promoveze o colecție sub o denumire care se suprapune peste identitatea unui brand românesc cu o existență de peste 35 de ani.

Îmi este greu să cred că un profesionist al modei nu cunoaște importanța respectării proprietății intelectuale și a identității unui brand. Nu vă cer un favor. Vă cer respectul pe care orice creator îl datorează muncii altui creator. Voi alege să îmi apăr drepturile pe căile legale, deoarece cred că România are nevoie de o industrie a modei construită pe creativitate, etică și respect reciproc, nu pe confuzie între branduri.”

Îmi doresc ca această situație să fie clarificată cu responsabilitate și profesionalism. Istoria unui brand nu poate fi rescrisă. ELLIS s-a născut în 1991. ELLIS este parte din viața mea și din viața a mii de femei care au purtat acest nume cu mândrie.

Cu respect,

Eli Lăslean

Fondatoarea brandului ELLIS”, a fost mesajul transmis de creatoarea de modă.

Cătălin Botezatu vine cu replica dură

Cătălin Botezatu a respins acuzațiile formulate de Eli Lăslean. „Ce să comentez? Ce aș putea să spun? M-am săturat de oameni care intră într-un con de umbră, oameni care n-au făcut nimic mulți, mulți ani și care se agață de niște lucruri care nu au niciun fel de esență, care nu au nicio legătură cu brandul ei. Doamna, în ghilimele spus, Lăslean – ea ține morțiș ca toată lumea să i se adreseze cu «doamna Lăslean». Chiar duce atât de mult lipsă de afirmare? Adică a intrat într-un con de umbră atât de mare, încât a recurs la astfel de lucruri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ce înseamnă ipocrizia asta de care dă dovadă? Chiar nu știe că brandul Elis, brandul de blănuri, înființat acum 8 ani, în același oraș în care locuiește și ea, Arad, există? Nu știe de existența acestui brand, Elis, din Arad?

Este atât de ipocrită, încât tocmai acum, după 8 ani, când vede «Elis Collection Blănuri by Cătălin Botezatu», face acest lucru doar pentru un refresh al faptului că ea nu mai apare nicăieri”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Actualitate.net.

„Chiar așa s-a ajuns? Chiar asta își dorește cu adevărat? Nu înțeleg cum poate să se filmeze și să joace într-o dramă, într-un film atât de prost. Chiar nu-mi vine să cred că un om poate face așa ceva.

Ferească Dumnezeu de un AVC! Dacă ți se sparg niște vase și profiți de asta, înlăcrimată, ca să spui că ți s-au spart din cauza acestui motiv, asta este o mare ipocrizie.

Păi, doamna Eli Lăslean, de existența brandului «Elis Collection Blănuri» din Arad știa de 8 ani. Acest brand este înscris la OSIM și cu asta, basta.

Ferească Dumnezeu să te joci cu sănătatea și să te folosești de astfel de lucruri pentru a atrage atenția. Păcat că anumiți oameni nu știu să îmbătrânească frumos și păcat că, în loc să-și ducă mai departe munca începută cu mult timp în urmă, rămân undeva agățați în timp și cred că mai sunt încă în fashion.

Asta e tot ce pot să-i spun. În rest, îi doresc numai sănătate. Și, repet, Doamne ferește de un AVC real”, a mai spus Cătălin Botezatu pentru sursa anterior menționată.

Edi Lăslean spune că a avut un șoc

Pe de altă parte, creatoarea de modă spune că a avut un șoc, în urma celor întâmplate. „Nu mi-a fost ușor, am avut chiar un șoc și, mă rog, mi-au plesnit niște vase de sânge de la ochi, îmi cer scuze de cum arăt, dar a fost o lovitură în plex, la care nu mă așteptam, sincer”, a afirmat Eli Lăslean în cadrul unei emisiuni la România TV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE