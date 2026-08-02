Accidentul s-a produs în zona Psatha, la aproximativ 60 de kilometri vest de Atena. O „operațiune de căutare și salvare este în desfășurare pentru a localiza echipajele”, au precizat pompierii într-un comunicat, în timp ce Grecia este afectată de mai multe incendii de vegetație alimentate de rafale puternice de vânt.

Publicația locală Kathimerini relatează că echipajul unui elicopter, format din doi pompieri, a fost găsit. Cei doi pompieri și-au transmis locația imediat după impact. Ei au fost recuperați și transferați la un spital militar. Situația celui de-al doilea echipaj nu este cunoscută deocamdată.

Grecia este în alertă din cauza incendiilor, după o săptămână în care flăcările au mistuit 12.000 de hectare de pădure și terenuri agricole.

Aceste zile sunt „extrem de dificile”, a declarat premierul Kyriakos Mitsotakis. „Există momente când natura și intensitatea fenomenelor meteorologice depășesc orice capacitate umană de planificare și orice capacitate de operare”, a insistat el, referindu-se la rafalele de vânt de peste 100 de kilometri pe oră care intensifică incendiile.

Un zid imens de foc și fum s-a format la aproximativ 60 de kilometri de Atena, după ce incendiile de vegetație au cuprins sâmbătă pădurile din apropierea localității Porto Germeno. Mai multe localități au fost evacuate.

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