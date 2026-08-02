Detonarea stâncii Pârjoaia a început pe malul Dunării

Detonarea stâncii Pârjoaia se va realiza în cursul zilei de duminică, în mai multe etape. O primă încercare, de test, a avut deja loc în jurul orei 12:15, iar militarii s-au îndreptat spre zona vizată pentru a efectua verificări, relatează Antena 3 CNN. În urma misiunii, apa care se mai află pe Brațul Borcea ar urma să fie direcționată spre centrala de la Cernavodă.

Armata detonează stânca și scufundă patru barje că să schimbe cursul Dunării

Operațiunea se desfășoară în două etape și este estimată să dureze între 24 și 36 de ore. În prima fază, militarii detonează stânca Pârjoaia, situată pe cursul Dunării, în proximitatea centralei nucleare. În urma misiunii, apa care se mai află pe Brațul Borcea ar urma să fie direcționată spre centrala de la Cernavodă.

A doua etapă implică reducerea debitului de apă care ajunge pe brațul Bala, unde vor fi scufundate patru barje încărcate cu piatră, fiecare având o lungime de 70 de metri și o înălțime de trei metri.

Operațiunea implică un risc tehnic ridicat

Administrația Națională Apele Române a subliniat complexitatea operațiunii, menționând riscurile semnificative asociate condițiilor hidrologice actuale.

„Operațiunea este una deosebit de complexă și presupune realizarea unui epiu (dig de dirijare), cu scopul de a concentra debitele către sectorul Cernavodă. Principala provocare o reprezintă nivelurile extrem de scăzute ale Dunării, care ar putea împiedica atingerea efectului hidraulic dorit. De asemenea, lucrările pot determina o creștere temporară a turbidității apei”, se arată în comunicatul instituției.

Autoritățile române dau asigurări că vor menține debitul necesar producției de energie

În ciuda dificultăților, autoritățile române asigură populația că vor depune toate eforturile pentru menținerea debitelor necesare producției de energie la centrala nucleară.

„Coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri de acumulare este de aproximativ 70%, aceasta reprezentând rezerva strategică pentru alimentarea cu apă a populației. Facem un apel ferm către populație pentru utilizarea responsabilă a apei și a energiei electrice. Fiecare gest de economisire contează în această perioadă critică”, mai precizează comunicatul instituției.

Guvernul a analizat mai multe soluții pentru menținerea nivelului Dunării la Cernavodă

Autoritățile fac eforturi pentru a menține funcționarea Unității 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, singura operațională în prezent, în contextul scăderii alarmante a nivelului Dunării.

Sorin Rîndașu, director general adjunct al Administrației Naționale Apele Române a detaliat, vineri, 31 august 2026, înainte de ședința de la Guvern, măsurile analizate de Executiv. Acesta explica atunci că sunt mai multe variante tehnice.

„Vreau să fac o clarificare. Sunt în discuții diverse variante de natură tehnică. Nu se poate realiza blocarea brațului Bala. Discutăm de realizarea unor epi-uri (diguri de dirijare) care să împingă o parte din curent către Dunărea Veche și, implicit, în zona reactorului. Este o analiză tehnică ce se face în perioada următoare în baza datelor culese din teren de către Administrația Fluvială a Dunării de Jos și alte structuri de suport ale statului român care sprijină aceste activități”, a declarat Rîndașu, în cursul zilei de vineri, potrivit Mediafax.

Debitele Dunării se află la cote extrem de scăzute, atât în România, cât și în țările vecine, precum Ungaria și Serbia. În cursul dimineții de duminică, premierul Ungariei a anunțat închiderea centralei nucleare Paks, după 40 de ani de funcționare. Motivul este debitul redus al Dunării.

„Prognoza pentru următoarele 10 zile indică o cvasistaționaritate, chiar cu o tendință de scădere. Dacă astăzi la intrarea în țară avem 1.600 de metri cubi pe secundă, tendința este de scădere până la 1.500-1.450 de metri cubi pe secundă, chiar la vinerea viitoare”, a precizat Rîndașu, confirmând că ne apropiem de valorile minime istorice din ultimele trei decenii.

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