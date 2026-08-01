Redăm integral dreptul la replică la partidului condus de George Simion.

„În legătură cu articolul publicat la data de 31 iulie 2026 pe site-ul libertatea.ro, intitulat „Parlamentarii își țin averile la secret, deși declară altceva. Ultimele decizii de pe frontul transparenței publice”, în care sunt menționați parlamentari AUR (Bogdan Velcescu, Gianina Șerban, Stelea Niculina și Laurențiu Plăeșu) ca neavând declarații de avere actualizate, vă transmitem prezentul drept la replică, pe care vă solicităm să îl publicați în condițiile legii.

Afirmația potrivit căreia parlamentarii AUR nu și-ar fi actualizat declarațiile de avere este falsă. Toți parlamentarii AUR și-au îndeplinit obligațiile legale, depunând la termen declarațiile de avere și declarațiile de interese prevăzute de lege. Nu există niciun parlamentar AUR care să fi omis depunerea acestor documente.

În plus, toate declarațiile sunt încărcate pe platforma Agenției Naționale de Integritate.

Confuzia creată de articol pare să rezulte din faptul că acesta nu face distincția între obligația legală de depunere a declarațiilor și publicarea acestora pe site-urile instituțiilor parlamentare. În urma Deciziei Curții Constituționale a României pronunțate în mai 2025, Senatul și Camera Deputaților nu mai publică din oficiu declarațiile de avere depuse ulterior acestei decizii. De asemenea, declarațiile de avere și de interese nu mai sunt publicate nici la cerere. Pe site-urile celor două Camere au rămas disponibile doar declarațiile depuse anterior pronunțării deciziei Curții Constituționale.

În aceste condiții, absența declarațiilor actualizate de pe site-urile oficiale ale Parlamentului nu poate fi interpretată ca o neîndeplinire a obligațiilor legale de către parlamentarii AUR. Aceasta reflectă exclusiv modul în care instituțiile competente aplică efectele Deciziei Curții Constituționale”.

Varianta pe site-urile partidelor

Deși Parlamentul nu asigură publicarea declarațiilor de avere, alte instituții o fac. De exemplu, pe site-ul Guvernului membrii echipei Bolojan au declarațiile de avere actualizate. De asemenea, și Nicușor Dan și echipa de la Cotroceni au declarațiile de avere actualizate.

În schimb, dintre șefii de partide, Sorin Grindeanu a ales să-și publice declarația de avere pe site-ul partidului. Surse politice susțin că și AUR ia în calcul aceeași strategie, de publicare pe propriul site.

Prima variantă a noii legi ANI a picat la Senat, în urma tensiunilor între PSD și USR legate de un amendament prin care pierderea mandatelor era mult mai ușoară, iar caracterul deciziei era unul retroactiv. PNL și USR au redepus vineri un proiect de lege aproape similar, dar fără amendamentul controvesat și vor să fie adoptat proiectul de lege la sesiunea extroardinară de săptămâna viitoare.

În joc sunt 770 de milioane de euro, în condițiile în care legea ANI e jalon în PNRR. Libertatea a scris pe larg despre această reformă. Inițial, potrivit calendarului PNRR, trebuia să fie gata în decembrie 2024, dar partidele au evitat tema din rațiuni electorale. Acum, jalonul este prins pe ultima cerere de plată.