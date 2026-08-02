Polițiștii au desfășurat, la nivel național, sute de acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea siguranței publice.

Sute de permise de conducere reținute de polițiști

Potrivit IGPR, în ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la 3.643 de evenimente, dintre care 3.081 au fost sesizate prin numărul de urgență 112. În același interval, oamenii legii au constatat peste 9.700 de fapte contravenționale, iar 570 de permise de conducere au fost reținute.

Polițiștii rutieri au intensificat verificările pentru creșterea siguranței pe drumurile publice.

În urma acțiunilor au fost constatate 162 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice.

Din totalul celor 570 de permise reținute, cele mai multe au fost ridicate pentru:

140 de permise, pentru depășirea vitezei;

91 de permise, pentru conducerea sub influența alcoolului.

Amenzi de peste 4,29 milioane de lei

Polițiștii au aplicat 9.704 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 4.299.420 de lei.

În plus, polițiștii au retras 340 de certificate de înmatriculare pentru alte nereguli constatate în trafic.

În cadrul acțiunilor desfășurate la nivel național, polițiștii au depistat și 17 persoane urmărite la nivel național.

În aceeași zi, în cadrul acțiunii BLOCADA, peste 3.200 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat la nivel național.

Forțele de ordine au organizat 498 de filtre, în cadrul cărora au fost:

verificate 7.772 de autovehicule;

legitimate 12.270 de persoane;

efectuate 3.645 de testări cu etilotestul/alcooltestul;

realizate 141 de testări pentru depistarea substanțelor psihoactive.

În urma acțiunii BLOCADA, polițiștii au reținut 266 de permise de conducere, dintre care 39 pentru alcool și 69 pentru viteză.

Totodată, au fost retrase 158 de certificate de înmatriculare.

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