Se caută și un „Sneaker Maker

Casa de modă venețiană a demarat deja campania de recrutare pentru echipa care va deservi magazinul din București. Pe lângă pozițiile tradiționale de conducere și vânzări, compania caută să angajeze și un „Sneaker Maker” — un job atipic pe piața muncii din România, relatează Economedia.ro.

Postul de „Sneaker Maker” oferit de Golden Goose îmbină abilitățile artistice cu servicii de consiliere directă a clienților. Rolul principal al viitorului angajat va fi acela de a personaliza pe loc încălțămintea cumpărată, transformând fiecare pereche de pantofi sport într-o piesă unică.

Candidatul selectat va folosi tehnici de desen, broderie, pictură manuală și cusături decorative adaptate dorințelor fiecărui cumpărător. Reprezentanții brandului caută tineri cu înclinații artistice, dar care să aibă totodată o excelentă capacitate de comunicare și cunoștințe fluente de limba engleză.

În paralel cu acest post creativ, compania recrutează cadre pentru posturile de Store Manager, Floor Manager și Sales Assistant.

O afacere de sute de milioane de euro cu adidași „imperfecți”

Fondat în anul 2000 la Veneția de către designerii Francesca Rinaldo și Alessandro Gallo, brandul Golden Goose a devenit un reper global pe piața de încălțăminte premium. Conceptul inovator de a vinde încălțăminte din piele fină procesată astfel încât să arate uzată a transformat marca într-un simbol al stilului urban de lux.

În funcție de complexitatea modelului, de materialele folosite și de gradul de finisare manuală, o singură pereche de adidași se vinde la prețuri care pornesc de la câteva sute de euro și pot depăși pragul de 800 de euro pentru edițiile limitate.

De la actori de prim rang de la Hollywood până la influenceri de top și sportivi de performanță, pantofii cu estetică uzată au devenit un detaliu vestimentar obligatoriu în ținutele de zi cu zi.

Succesul financiar al casei italiene a fost unul uriaș în ultimii ani. Compania opera o rețea de 232 de magazine monobrand la nivel mondial, raportând venituri globale de 734 de milioane de euro.

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