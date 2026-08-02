Două aeronave F-16, ridicate de la sol pentru monitorizare

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat astăzi, 2 august, la ora 15.09, o ţintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 15.17 pentru monitorizarea situaţiei”, a transmis Ministerul Apărării.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert.

„În urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zona de Nord a judeţului Tulcea prin care erau avertizaţi ca există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian”, au transmis, duminică după-amiază, reprezentanții ISU Tulcea.

Autoritățile au emis duminică un nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea.

Prima alertă, duminică, la ora 09.30

O alertă aeriană a fost emisă duminică dimineață, 2 august, în județul Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale a României cu Ucraina. MApN precizează că ținta nu a pătruns în spațiul aerian național.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, ținta aeriană a fost detectată în jurul orei 09.30, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Ministerul Apărării Naționale precizează că ținta detectată nu a pătruns în spațiul aerian național. „La scurt timp, ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național.”, a adăugat MApN.

Și zilele trecute locuitorii din Tulcea au primit mesaj RO-Alert privind situația din apropierea graniței.

Prima dronă de atac, intrată în spațiul aerian al României, a fost doborâtă în data de 24 iulie 2026 într-o zonă nelocuită din apropierea localității Padina, județul Buzău, de un avion de vânătoare F-16 pilotat de un militar român.

În dimineața următoare, sâmbătă, 25 iulie 2026, a doua dronă care intrase ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de pilotul de F-16.









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