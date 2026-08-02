Mesajul lăsat pe parbriz de șoferița din Herceg Novi

Mașina femeii a fost observată într-o zonă din Herceg Novi, orașul din Muntenegru în care parcarea poate deveni o problemă în special în perioada sezonului turistic.

Ceea ce a atras însă atenția nu a fost doar parcarea neregulamentară, ci mai ales biletul lăsat de șoferiță în parbriz.

Mesajul era unul direct și, într-o anumită măsură, autoironic: „Am plecat să mă distrez. Eram stresată. Sunați-mă dacă deranjez”.

Femeia și-a trecut inclusiv numărul de telefon, astfel încât să poată fi contactată dacă mașina încurca traficul sau îi deranja pe ceilalți.

Fotografia a fost publicată pe profilul de Instagram „Podgorički vremepolom”, iar postarea a atras rapid o mulțime de comentarii.

„O doamnă adevărată” 

Reacțiile internauților au fost în mare parte favorabile. Mulți au apreciat faptul că femeia nu a încercat să ascundă faptul că a parcat ilegal și că și-a lăsat datele de contact.

Oamenii au reacționat:

  • „O doamnă adevărată”
  • „Inima a decis”
  • „Nu distrugeți legenda”
  • „Mai cinstită decât majoritatea”
  • „Simpatic”

Un alt comentator a remarcat faptul că șoferița și-ar fi asumat consecințele: „Ea a înțeles că aceasta este singura soluție și că își asumă întreaga responsabilitate. Nimeni nu-și dă numărul dacă nu intenționează să plătească amenda”.

Parcarea ilegală poate avea consecințe serioase

Chiar dacă mesajul femeii a stârnit simpatie, parcarea neregulamentară poate crea probleme importante.

Un autoturism lăsat pe trotuar sau pe trecerea de pietoni îi poate obliga pe pietoni să circule pe carosabil. Situația este cu atât mai periculoasă pentru copii, persoane în vârstă sau părinți cu cărucioare.

De asemenea, o mașină parcată ilegal poate îngreuna accesul pompierilor, ambulanțelor sau poliției în cazul unei intervenții.

Parcarea pe anumite benzi de circulație poate provoca ambuteiaje și poate afecta transportul public, iar ocuparea spațiilor verzi poate deteriora infrastructura și mediul urban.

Cât costă amenda pentru parcarea ilegală în Herceg Novi

Herceg Novi are o configurație urbană care face problema parcării și mai complicată. Orașul este construit pe versanți, are străzi înguste și un număr limitat de locuri de parcare, iar situația se agravează în timpul verii.

În cazul parcării într-o zonă tarifată, fără achitarea taxei sau după expirarea perioadei plătite, sistemul de control poate emite automat o amendă.

În funcție de zonă, aceasta poate fi cuprinsă între 6 și 10 euro.

Pentru situații precum parcarea pe trotuar, spații verzi, treceri de pietoni sau locuri destinate persoanelor cu dizabilități, amenda poate ajunge, în general, la 60 de euro.

În cazul achitării în termen de opt zile, valoarea amenzii poate fi redusă cu 50%, potrivit informațiilor prezentate de publicația Zena.

Mașinile pot fi ridicate sau blocate

În situațiile mai grave, când un vehicul blochează sau pune în pericol traficul, autoritățile pot dispune ridicarea mașinii.

Autovehiculul este transportat la depozitul din Igal, iar proprietarul trebuie să achite costurile de ridicare și transport, în valoare de aproximativ 60 de euro, la care se poate adăuga taxa de staționare pentru fiecare zi.

Cel mai adesea însă, cei care parchează ilegal în acest oraș se trezesc cu mașinile blocate. Autoritățile folosesc dispozitive pentru blocarea roților, cunoscute popular drept „clești”.

Mașina nu poate fi mutată până când proprietarul nu achită suma datorată și costurile de deblocare. Costurile de deblocare sunt mai mici însă decât cele ale remorcării.

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