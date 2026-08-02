Fermierii găsesc tot mai greu muncitori români calificați

Pentru fermierii români a devenit din ce în ce mai greu să găsească muncitori calificați pentru utilajele agricole moderne. Datele AJOFM Buzău arată că, în primele șapte luni ale anului 2026, angajatorii din domeniul agricol au scos la concurs 151 de locuri de muncă.

Distribuția a fost următoarea: ianuarie – 25 locuri, februarie – 24, martie – 20, aprilie – 35, mai – 15, iunie – 17, iar în iulie – 15 locuri.

„Se observă că în primele patru luni ale anului numărul de locuri de muncă ofertate a fost mai mare, fiind perioada de reparație și întreținere a mașinilor și utilajelor agricole”, a explicat Ionel Tociu, directorul AJOFM Buzău, pentru sursa citată mai sus.

Utilajele sunt moderne, dar nu există suficienți muncitori calificați pentru ele

Agricultura contemporană se bazează tot mai mult pe tehnologii avansate, însă forța de muncă specializată necesară pentru operarea acestor utilaje este greu de găsit.

„Să nu uităm că, la ora actuală, agricultura se desfășoară cu utilaje foarte complexe, pe care mulți le numesc roboți pe patru roți. Aceste echipamente necesită o forță de muncă înalt calificată, care să cunoască mecanică, să știe să utilizeze și să manevreze calculatoare și softuri, dar și să aibă noțiuni de topografie pentru lucrări precise”, a mai detaliat Tociu.

Fermierii români sunt nevoiți să aducă forță de muncă din Nepal, Vietnam sau India

Fermierii români apelează la muncitori din țări precum Nepal, Vietnam, India sau Turcia. În lipsa muncitorilor, antreprenorii au nevoie de soluție așa că au apelat la agenții care să aducă lucrători din afara Uniunii Europene. Aceștia ocupă în principal posturi necalificate, lucrând în livezi sau în timpul campaniilor agricole, mai arată datele AJOFM Buzău.

„De multe ori, nu putem să asigurăm forța de muncă înalt calificată pentru că acest tip de personal nu mai există pe piață. Cei care lucrează pe utilaje moderne sunt plătiți cu sume mari, uneori chiar mai mari decât cele ale unui IT-ist, mai ales în perioadele de vârf ale campaniilor agricole”, a declarat Tociu.

România se confruntă cu o schimbare vizibilă pe piața muncii, odată cu creșterea rapidă a numărului de lucrători asiatici, în special din Nepal. Muncitorii români și nepalezi din aceleași domenii, cu aceleași funcții pot avea salarii diferite. Totuși, veniturile sunt mai mari pentru români în domeniul construcțiilor.

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