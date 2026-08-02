Disconfort termic accentuat

Potrivit ANM, temperaturile vor ajunge la 37-38°C în Satu Mare și la 39-40°C în județele Bihor și Arad.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi extrem de accentuat.

Noaptea, temperaturile nu vor coborî sub 19-25°C, cu valori mai ridicate în Dealurile de Vest, au transmis meteorologii.

Județele cu 41°C la umbră, miercuri și joi

Situația se agravează în vestul și nord-vestul țării, unde temperaturile ar putea urca până la 41°C la umbră, în zilele de miercuri și joi, 5 și 6 august.

În plus, județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș sunt sub avertizare de Cod portocaliu, cu maxime de 35-38°C și disconfort termic ridicat.

Regiunile din vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului, Transilvania și nordul Moldovei se află sub Cod galben, fiind prognozate temperaturi ridicate, caniculă locală și nopți tropicale.

Sudul țării va fi afectat din 4 august

Până pe 5 august, valul de căldură va continua să afecteze majoritatea regiunilor țării și, din 4 august, se va intensifica în sudul și sud-estul teritoriului. Temperaturi de 26-30°C sunt așteptate pe litoral, în timp ce în Câmpia de Vest acestea vor atinge 39-40°C.

ANM recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în intervalele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să acorde atenție sporită persoanelor vulnerabile, precum vârstnicii, copiii și cei cu afecțiuni cronice.

Nopțile tropicale vor deveni tot mai frecvente, afectând treptat cea mai mare parte a țării, avertizează meteorologii.

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