Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 1 – 7 august 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 1 – 7 august 2026

Zodia Berbec. Efort de a strânge bani, de a face economie și de a limita cheltuielile, cumpărăturile sau angajamentele financiare care nu reprezintă o nevoie reală sau urgentă. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 1 – 7 august 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 1 – 7 august 2026

Zodia Taur. Nedumeriri sau stări de spirit mai puțin confortabile, născute din concluziile la care unii dintre nativi vor ajunge, în privința muncii și salarizării. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 1 – 7 august 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 1 – 7 august 2026

Zodia Gemeni. Teoretic, nu va fi indicată intrarea în proiecte inițiate de o persoană străină care îi solicită pe nativi, flatându-i, dar care, în realitate, vor să se folosească de competența, vocația sau relațiile lor. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 1 – 7 august 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 1 – 7 august 2026

Zodia Rac. Tenta specifică o va da, întreaga săptămână, opoziția Lunii Negre cu steaua fixă Aculeus și cu Marte, care le va permite unor nativi să dezvolte puncte de vedere interesante, dar greu de acceptat. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 1 – 7 august 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 1 – 7 august 2026

Zodia Leu. Rămâne activă, întreaga săptămână, ostilitatea generată de planetele în tranzit pe direcția casei I a personalității și a casei a VII-a a relațiilor parteneriale. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 1 – 7 august 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 1 – 7 august 2026

Zodia Fecioară. Dacă va fi vorba de o temă de viață importantă, prin patronajul celor două Noduri Lunare, se poate vorbi de încheierea unui ciclu de viață sau de activitate. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 1 – 7 august 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 1 – 7 august 2026

Zodia Balanță. Nativii trebuie să fie pregătiți pentru stări de spirit speciale, pe care să le valorifice pe fondul unui Trigon pe semne de Aer, dar care le va impune și schimbări sau renunțări la vechile atașamente. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 1 – 7 august 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 1 – 7 august 2026

Zodia Scorpion. Complicațiile pot apărea și în legătură cu locul de muncă, unde se pot petrece evenimente interne (restructurări, modificări de program sau de profil, exigențe sporite, noi clauze contractuale). Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 1 – 7 august 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 1 – 7 august 2026

Zodia Săgetător. Context special, favorabil dezvoltării unei idei, a unui proiect sau a unui vis mai vechi al nativilor care desfășoară activități de creație, de interpretare și care vor beneficia de o conjunctură rară între sectorul idealurilor și cel al inspirației. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 1 – 7 august 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 1 – 7 august 2026

Zodia Capricorn. Relațiile de familie supuse conjuncției dintre Neptun și steaua fixă Deneb kaitos vor combina energia profundă, spirituală, dar adesea iluzorie a planetei cu natura restrictivă a stelei fixe. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 1 – 7 august 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 1 – 7 august 2026

Zodia Vărsător. Iritare, nervozitate și reacții disproporționate care vor stârni replici pe măsură, generate de opoziția Lunii Negre cu steaua fixă Aculeus și cu Marte, care nu-i va pune pe Vărsători într-o lumină favorabilă. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 1 – 7 august 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 1 – 7 august 2026

Zodia Pești. Premisă salarială interesantă care va presupune sau va impune o mică „bătălie” pentru punerea în aplicare a unor prevederi legale sau hotărâri juridice referitoare la statutul profesional sau salarial al unui nativ. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 1 – 7 august 2026.

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