Totul s-a întâmplat în momentul în care se întorcea acasă. Deși mai avea foarte puțin până să intre în locuință, Gabriela Oțil s-a dezechilibrat și a suferit o accidentare serioasă la picior. Durerea a fost atât de puternică încât a ajuns la camera de gardă.

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Din fericire, rezultatele au arătat că nu este vorba despre o fractură, însă diagnosticul a fost unul care necesită recuperare.

„Aseară am ieșit cu fetele la masă, ca să pățesc asta când m-am întors. Fix când mai aveam doi pași până acasă, am călcat strâmb și m-am dus direct la spital de durere… Din fericire, nu e nimic rupt, doar o entorsă care doare super tare și nu pot să calc pe picior. Fix înainte de vacanță… bineînțeles că eram cu ochii în telefon.

Până la vârsta asta n-am avut niciodată ceva de genul ăsta, nicio lovitură serioasă, iar luna asta e deja al doilea incident. Ce se întâmplă?”, a povestit Gabriela Oțil pe contul de socializare.

Gabriela și Dani Oțil au aniversat 3 ani de la nuntă

Au trecut trei ani de la ziua în care Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii religioase. Cu ocazia acestei aniversări, Gabriela a publicat un carusel de fotografii și un video, în care apare alături de prezentatorul TV și de fiul lor, Tiago, împărtășind astfel momente din ziua cununiei religioase și de la petrecerea ce a urmat.

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