Ilie Bolojan a anunțat încă de vineri o serie de măsuri analizate de autorități

Premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Energiei, a anunțat încă de vineri că autoritățile evaluează soluțiile necesare pentru a menține un debit constant al apei, astfel încât să fie posibilă funcționarea Grupului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă.

„Astăzi se fac toate studiile legate de zonă, de șenal, de ceea ce se poate face și, foarte probabil, în cursul zilei de mâine după-amiază, veți avea date suplimentare legate de posibila intervenție în zonă”, a explicat Bolojan în cadrul unei conferințe de presă, pe care a susținut-o în cursul zilei de 31 august, la Guvern.

De asemenea, în colaborare cu ministrul interimar al Transporturilor s-a discutat despre reluarea unui proiect mai vechi ce prevedea lucrări de restaurare la brațul Bala. Aceste lucrări sunt esențiale pentru a asigura funcționarea viitoarelor reactoare 3 și 4 ale Centralei de la Cernavodă. Bolojan a subliniat că „indiferent ce se va întâmpla în aceste zile, consider că acest proiect este unul prioritar, care trebuie pus în practică în perioada următoare”.

Dunărea secată: armata va arunca în aer stânca Pârjoaia și ar putea scufunda 4 barje de 70 de metri încărcate cu pietre, pentru a devia cursul apei
În acest weekend, reprezentanții Armatei și ai altor instituții implicate vor începe operațiuni de dragaj la brațul Bala. Sursa foto: Getty Images

Armata ar putea scufunda controlat patru baraje pentru a redirecționa cursul Dunării

Pentru a îmbunătăți alimentarea cu apă a centralei, Guvernul a alocat 7 milioane de lei din Fondul de Rezervă. În acest weekend, reprezentanții Armatei și ai altor instituții implicate vor începe operațiuni de dragaj la brațul Bala. Mai mult decât atât, autoritățile iau în considerare și scufundarea controlată a patru baraje încărcate cu piatră.

„Toți cei care lucrează în această zonă, de la canalele navigabile, Apele Române, structurile fluviale ale Armatei Române, să asigure dragajul. Analizăm inclusiv posibilitatea scufundării unor barje pentru a direcționa fluxul principal către această zonă”, a mai precizat premierul, potrivit sursei citate mai sus.

Stânca Pârjoaia, aflată pe malul drept al Dunării, va fi detonată duminică

Duminică, 2 august, este programată detonarea unei stânci de granit. Cunoscută sub numele de „Stânca Pârjoaia”, situată pe malul drept al Dunării.

După această operațiune, brațul Bala, care preia o parte din debitul Dunării, va fi blocat cu patru barje lungi de 70 de metri și încărcate cu piatră brută. Practic, astfel specialiștii vor să ajute apa să curgă într-o cantitate mai mare spre Cernavodă.

Semnal de alarmă la intrarea în țară Dunărea se prăbușește sub un minim istoric vechi de peste două decenii. Sursă foto: captură video/ Facebook /Apele Române.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Situația este critică și în Ungaria. Premierul Peter Magyar a anunțat închiderea singurei centrale nucleare din Ungaria din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Decizia premierului de la Budapesta este una majoră, având în vedere că centrala nucleară Pask se închide pentru prima dată după 40 de ani.

Debitul Dunării a ajuns la un nivel critic

Conform Administrației Naționale Apele Române, debitul Dunării la intrarea în țară a scăzut sub pragul de 1.600 de metri cubi pe secundă și este estimat să ajungă la 1.450 de metri cubi pe secundă până pe 7 august.

Autoritățile atrag atenția asupra situației alarmante și precizează că Dunărea ar putea scădea sub critic din 2003. Totodată, fluviul a atins cel mai mic debit din istorie în 1985, când a ajuns la 1.400 mc/s

„O scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiții, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită”, a declarat Sorin Rîndașu, director general adjunct la Apele Române.

Ce ale măsuri sunt analizate pentru creșterea debitului Dunării

Administrația Fluvială Dunărea de Jos intenționează să adâncească albia Dunării Vechi cu aproximativ un metru pentru a crește debitul spre Cernavodă.

În același timp, canalul de alimentare a bazinului pentru sistemele de răcire ale centralei urmează să fie curățat, operațiune care nu a mai fost efectuată de mult timp. Romeo Soare, coordonator al operațiunii din partea AFDJ Galați, a declarat: „Săptămâna viitoare, la mijlocul săptămânii, trebuie să apară primele efecte de îmbunătățire a debitului din zona centralei de la Cernavodă”.

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