Fii atenta la detalii

Detaliile fac intotdeauna diferenta. Daca doresti sa poti efectua un machiaj corect si rapid, este recomandat sa alegi pensule din par natural. Acestea au o eficienta sporita in special in aplicarea produselor tip pudra. Parul natural absoarbe umiditatea produsului si il iti ofera o mai buna aplicare pe ten. De asemenea, pensulele din par natural au o flexibilitate mult mai buna ceea ce iti usureaza munca. Nu uita de densitatea pensulelor. Intotdeauna o pensula mai densa este mai rezistenta si iti permite sa aplici o cantitate mai mare de produs.

Foloseste pensule diferite

Incearca sa nu folosesti aceeasi pensula pentru aplicarea pudrei si a blush-ului spre exemplu. Nu te axa pe achizitionarea a cat mai multor pensule. Pentru a putea realiza un machiaj complet ai nevoie de o pensula pentru fond de ten, una pentru fardul de obraz, bronzer sau counturing, o pensula pentru blending, o pensula pentru sprancene, una pentru corector si alta pentru fardurile de pleoape. Forma rotunda si textura pufoasa a pensulelor ofera un plus de precizie.

Pregateste-ti tenul pentru machiaj

Pentru un look perfect nu este suficient sa folosim produse de calitate. Tenul nostru are nevoie de o ingrijire speciala pentru ca machiajul sa se aseze frumos pe el. Este important sa avem un ten perfect curat. Foloseste o data sa de doua ori pe saptamana un exfoliant care indeparteaza celulele moarte si curata porii in profunzime. Foloseste zilnic o lotiune tonica menita sa inchida porii si nu uita de hidratare. Gaseste crema hidratanta care ti se potriveste si aplic-o in fiecare dimineata si seara dupa ce ai curatat tenul. Astfel, machiajul va arata excelent pe tenul tau ingrijit.

Nu exagera

Daca doresti ca lumea sa se uite la tine intr-un mod admirativ, nu ironic, ai grija la cantitatea de machiaj aplicata, dar si la nuanta tenului tau. Foloseste intotdeauna un fond de ten care ti se potriveste, apropiat de nuanta naturala a tenulului tau si evita nuantele inchise daca esti alba la ten, dar iti doresti sa ai un aspect bronzat. Diferenta dintre ten si restul corpului se va vedea intr-un mod inestetic. De asemenea, nu aplica fondul de ten intr-un strat prea gros. In acest mod, acesta se va strange si va forma liniute fine pe toata suprafata tenului tau. Daca folosesti culori tari la fardurile de pleoape, alege un ruj netru, iar daca alegi un ruj in culori aprinse, nu exagera cu machiajul ochilor. Fii atenta si la conturarea sprancenelor. Nu folosi o nuanta prea inensa si nu le contura excesiv.

Investeste in produse de calitate

Nu pune accent pe detinerea cat mai multor pensule si truse de machiaj. Cel mai indicat este sa investesti in produse de calitate care ii ofera o rezistenta indelungata a machiajului. Daca ai posibilitatea, opteaza pentru produse din ingrediente naturale care nu iti imbatranesc prematur tenul si nu contin parabeni, iar in ceea ce privese pensulele, cele din par natural sunt mult mai eficiente decat cele din par sintetic si ofera o aderenta si o precizie mai mare in aplicarea machiajului.

Fie ca vorbim de un machiaj de zi sau unul pentru ocazii speciale, respecta pasii de mai sus si fii atenta la detalii pentru a te bucura de un machiaj deosebit, armonios si corect realizat.

Acum, pe Storel.ro poţi să îţi achiziţionezi pensulele şi produsele de machiaj dorite! Totul la un singur click distanţă!