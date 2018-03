Mesajul disperat al unei mame: “Vă implor, ajutați-l pe Theodor!”

De câțiva ani, Theodor Constantinescu, din București, trăiește fără o bună bucată din craniu. Și asta pentru că, în octombrie 2008, pe vremea când se afla în Vietnam, acolo unde era bursier masterand, a suferit un grav accident de motocicletă, provocat de un localnic care nu avea permis de conducere. După cele trei intervenții chirurgicale prin care a fost nevoit să treacă, tânărul a rămas fără partea de sus a craniului, iar acum are nevoie de o proteză care costă 10.000 de euro. În încercarea disperată de a-și ajuta fiul, mama lui Theo ne-a scris și ne-a rugat să-i întindem o mână de ajutor.

Theodor este primul născut al familiei Constantinescu. În luna aprilie va împlini 37 de ani, dar chiar și la vârsta aceasta tot băiatul mamei a rămas, așa cum cu toții rămânem copii pentru părinții noștri, indiferent de vârsta pe care o avem. Și tocmai acest statut de mamă a împins-o pe Vali Constantinescu să ne scrie și să ne implore să-i ajutăm copilul.

“Vă rog să mă iertați pentru îndrăzneală, dar sunt disperată și nu știu ce ar trebui să fac pentru a reuși cât mai repede să obținem fondurile necesare confecționării unei proteze craniene atât de necesară fiului meu. Șansa vieții fiului meu atârnă de acești bani, iar eu, ca mamă, am gândit că asta trebuie să fac, să cer ajutor!”, au fost primele cuvinte pe care ni le-a spus femeia.

După ce a terminat Facultatea de Inginerie și Limbi Străine din cadrul Politehnicii, Theodor a decis să plece în Vietnam ca să-și continue studiile. S-a acomodat foarte repede și, pe lângă master, a început să și lucreze. Preda limba engleză. Îi mergea foarte bine, avea o mulțime de prieteni și se bucura din plin de viață. În noaptea de 1 spre 2 octombrie 2008, în timp ce se îndrepta către locuința sa pe motocicletă, Theo a avut un accident. Un vietnamez care nu deținea permis de conducere nu a cedat trecerea și l-a lovit în plin.

În urma accidentului, tânărul a suferit un traumatism cranio-cerebral grav cu hematom subdural acut. A ajuns la spital și a fost operat de urgență. Pentru a putea ajunge la hematom, medicii au fost nevoiți să-i taie porțiunea de craniu din creștetul capului (mai exact osul volet) și să o îndepărteze, urmând să o pună la loc după câteva luni, în cadrul altei intervenții.

Timp de 7 zile, Theodor a fost în comă, perioadă în care mama sa s-a rugat zi și noapte la căpătâiul lui. Ziua în care a deschis ochii și a vorbit a fost una dintre cele mai fericite pentru femeia care nu și-a pierdut nici o clipă speranța că fiul ei își va reveni.

Trei operații, nici un rezultat

Încet, încet, băiatul și-a revenit complet. Până după jumătatea lunii ianuarie a trăit fără acea parte de craniu care îi fusese îndepărtată temporar, aceasta fiind, de altfel, o procedură standard în astfel de cazuri. În toată această perioadă, osul volet a fost păstrat la Banca la Os din cadrul Facultății de Medicini din orașul Hanoi, Vietnam. Pe 20 ianuarie 2009 a fost operat din nou, iar fixarea voletului osos s-a făcut cu trei stifturi de titan.

Și cum totul a decurs normal, întreaga familie a bănuit că operația a fost o reușită. Din păcate însă, nu a fost deloc așa și, câțiva ani buni, Theo nu a spus nimănui nimic și a încercat să ducă o viață normală. Problema era că osul care fusese pus la loc începuse să se topească. În momentul în care a văzut că are găuri în cap și încep să se vadă și stifturile de titan, tânărul și-a sunat mama și i-a povestit ce se întâmplă.

“M-am dus urgent în Vietnam. Trecuseră mai bine de 5 ani de la cea de-a doua operație, iar Theo era extrem de dezamăgit de tot ce se întâmplă. Știa că urmează o a treia intervenție pentru îndepărtarea osului care se măcina încet, dar sigur. Și de parcă toate acestea nu erau îndeajuns, medicii au descoperit că băiatul are tuberculoză, motiv pentru care nu au putut să intervină chirurgical o bună perioadă de timp”, adaugă femeia.

Proteza de care are nevoie costă 10.000 de euro

În octombrie 2016, după un tratament îndelungat și strict pe care l-a ținut pentru a scăpa de tuberculoză, Theo a suferit o a treia operație de ablație (îndepărtare) a porțiunii craniene compromise, urmând ca, într-o altă intervenție, să-i fie fixată o proteză craniană, care să înlocuiască practic partea de os care îi lipsește. Fiind deja extrem de slăbit după tuborculoza care i-a dat bătăi de cap, tânărul s-a întors în România alături de mama lui.

“El este acum ca un bibelou de porțelan. Scalpul stă direct pe meninge, iar creierul nu are nici o protecție. Orice mișcare bruscă sau căzătură îi poate fi fatală. Tocmai de aceea am îndrăznit să fac un apel către oamenii cu suflet mare. Vă implor, ajutați-l pe Theodor!”, sunt mesajul și rugămintea pe care Vali Constantinescu le face pentru copilul ei. Problema este că proteza craniană costă 10.000 de euro, fiind confecționată dintr-un material ceramic, bani pe care familia nu-i are. Părinții sunt pensionari, iar Theo nu poate munci în situația dată. Cei trei frați îi ajută atât cât pot, însă 10.000 de euro este o sumă mult prea mare pentru veniturile lor.

Oricine dorește să-l ajute pe bărbatul ajuns acum la 37 de ani o poate face donând orice sumă în conturile Fundației Ringier. RO29 RZBR 0000 0600 1552 6176 (pentru lei) si RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177 (pentru euro) “Dacă doriți să îl ajutați pe fiul meu cu o donație, indiferent de sumă, vă mulțumim din suflet”, a încheiat femeia.