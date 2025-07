Chiar dacă nu se pune încă în discuție o renunțare imediată la toate țigările, Philip Morris și-a exprimat deja intenția de reduce treptat producția și de a promova alternativele fără fum. Pentru a înțelege mai bine cum se va desfășura acest proces și mai ales care sunt beneficiile înlocuirii fumatului clasic cu unul mai puțin nociv, l-am invitat pe Mihai Bundoi, Head of Scientific and Medical Affairs – Philip Morris România, să ne explice exact dacă în viitorul cel mai apropiat țigările tradiționale vor fi înlocuite complet cu produse din tutun încălzit.

„Da. Nu este un zvon. Nu mai este un folclor, este o realitate în care Philip Morris a angrenat încă de aproximativ 20 de ani în urmă. Dar să o luăm un pic altfel. Fumatul, cu siguranță, este unul dintre cei mai redutabili, poate cel mai redutabil, factor de risc în ceea ce înseamnă bolile netransmisibile. Compania Philip Morris a înțeles de foarte mult timp că fumatul, așa cum îl știm cu toții, nu mai are un viitor în societatea actuală. Încă de prin 1976, un reputat epidemiolog britanic, Michael Russell ne spunea, într-o frază care a rămas celebră, că oamenii fumează pentru nicotină și mor din cauza fumului, a gudronului. Philip Morris și-a propus, într-adevăr, de o lungă perioadă de vreme, să renunțe la producția de țigări și să pună pe piață alternative cu un profil de siguranță mult îmbunătățit. Produsele noastre, fără fum, și vreau să fac mențiunea încă de la început, sunt produse care se adresează numai adulților fumători, care dintr-un motiv sau altul, nu pot sau nu doresc deocamdată să se lase de fumat”, a declarat Mihai Bundoi, Head of Scientific and Medical Affairs – Philip Morris România.

Recomandări Interviu cu Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European: „Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și traficul de droguri. În România, am văzut o implicare a mafiei italiene și a mafiei chinezești pe această zonă”

Dispozitive fără fum versus țigările clasice

Poate pentru cei dependenți de fumat această stopare a producției de țigarete clasice ar însemna o veste neplăcută, Mihai Bundoi, fost consilier în Miniserul Sănătății, îi asigură că o trecere spre dispozitive fără fum este doar în beneficiul lor. „Diferența este fundamentală. În primul și primul rând platformele cu tutun încălzit sau sistemele cu tutun încălzit nu ard tutunul. Spre deosebire de țigările clasice unde procesul de ardere al tutunului este „motorul” care degajă nicotina. Diferențe sunt fundamentale. Aceste sisteme nu ard tutunul, doar îl încălzesc până la o temperatură de aproximativ 320- 350 de grade. Este o temperatură care este suficientă pentru a evapora nicotina din conținutul frunzei de tutun. Nearzând tutunul, nu emit fum. Așa cum spunea profesorul Michael Russell, fumătorii utilizează produsele pentru nicotină și mor din cauza fumului”, ne-a mai declarat Head of Scientic and Medical Affairs Philip Morris România.

Totuși, cei de la Philip Morris, vor să puncteze faptul că produsele fără fum dezvoltate de ei sunt destinate exclusiv fumătorilor adulți care astfel ar continua să fumeze sau să folosească alte produse pe bază de nicotină. Exclud cu vehemență expunerea minorilor la produse din tutun și nicotină. Trebuie să punctăm și faptul că pentru a experimenta cu adevărat beneficiile produselor fără fum, adulții trebuie să renunțe complet la țigările clasice și să treacă la alternative fără fum. „Poate cea mai importantă diferență este faptul că produsele cu tutun încălzit, nearzând tutunul nu emit toată această pleadă de substanțe toxice conținute în fumul de țigară. Vreau să vă spun că rata de emisie a compușilor toxici în ceea ce privește produsele cu tutun încălzit este cu 95 până la 97 % mai scăzută decât la țigările clasice. Rata de expunere fiind proporțional mai mică. Ba mai mult decât atât, în ceea ce privește monoxidul de carbon, rata de emisie este cu până la 98% mai scăzută. Iată că principala diferență între cele două categorii de produse este modul în care ele funcționează și faptul că aceste produse cu tutun încălzit nu emit fum și au o rată de emisie asupra substanțelor nocive mult mai scăzută”, ne-a explicat întocmai, Mihai Bundoi, Head of Scientific and Medical Affairs- Philip Morris România punctând faptul că această schimbare joacă un rol benefic în sănătatea dependeților de tutun. „Aș sfătui, pe toată lumea, să se lase de fumat sau să nu se apuce de fumat. Iar dacă nu pot să se lase de fumat, să facă o schimbare importantă pentru sănătatea lor și anume să renunțe la fumat și să treacă la produsele care nu emit fum, produse cu tutun încălzit spre exemplu sau alte categorii”.

Video: Ada Cheroiu/ Robert Nițoi

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE