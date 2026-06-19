Proiectul aduce la aceeași masă peste 60 de restaurante de top și 30 de ferme locale, oferindu-le vizitatorilor ocazia de a degusta rețete autentice și de a descoperi secretele producătorilor din regiune.

Cea mai bună veste pentru pasionații de călătorii este că nu trebuie să aștepte calendaristic până în 2027 pentru a experimenta acest concept. Județul și-a deschis deja porțile, punând la dispoziția publicului harta gastronomică oficială și primele trasee tematice chiar din această vară.

Ce preparate unice poți gusta în restaurantele din Harghita

Spre deosebire de ofertele culinare standardizate, amprenta gastronomică a Harghitei se bazează pe ingrediente curate, ierburi aromatice specifice și tehnici de gătit transmise din generație în generație.

Invitată la Europa FM, Andra Pascu, consultantul în turism care promovează acest proiect amplu, a dezvăluit primele preparate vedetă care au fost deja incluse în catalogul oficial și pot fi comandate în unitățile partenere:

„Sunt incluse preparatele locale, specifice zonei Harghitei și anume, supa de cartofi cu tarhon, crochete de cârnați din zonă cu un piure special, clătită cu brânză dulce și mărar. Tot felul de preparate din acestea delicioase, pe care turiștii români deja le pot încerca în restaurante, dar care vor fi incluse în acest catalog oficial. Și îi încurajez pe toți românii să dea o șansă și turismului intern în această vară. Dacă încă nu și-au rezervat vacanțele, în afară de destinațiile internaționale, pe care deja le au probabil rezervate, să dea o șansă și României, să călătorească în România”, a explicat Andra Pascu, consultant în turism.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Ce înseamnă conceptul „Open Farm”

Inovația absolută a programului lansat în Harghita o reprezintă conectarea directă dintre restaurant și sursa de ingrediente. Inspirat din modelele de succes din străinătate, în special din țările nordice, programul „Open Farm” invită cuplurile și familiile cu copii să viziteze fermele de unde provin produsele din farfurie.

Turiștii pot intra direct în centrele de producție pentru a înțelege întregul lanț de producție sustenabilă.

Pentru copii, este o ocazie interactivă de a vedea cum sunt crescute și hrănite animalele de la fermă, dar și cum funcționează o gospodărie tradițională. În plus, vizitatorii pot explora grădinile de legume și serele locale, descoperind cum se cultivă plantele aromatice care dau gust mâncării.

Banii cheltuiți de turiști vor ajunge direct la micii producători, susținând economia rurală din zonă.

„Pentru prima dată se întâmplă și în România ca turismul să nu rămână doar la nivel de hotel și restaurant. Acest lucru înseamnă că turiștii vor putea să intre în aceste ferme și în aceste centre de producători. E un program dedicat în special familiilor cu copii. (…) Este un program extrem de iubit în afară și foarte folosit în țările nordice în special”, a mai explicat Andra Pascu, la Europa FM.