Denise Rifai a făcut declarații publice după ce în presă a apărut informația că ar fi suspectă în dosarul DNA privind jocurile de noroc, în care este vizat și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.
Întrebată de Libertatea dacă are sau nu calitatea de suspect în dosar, Denise Rifai a refuzat să dea un răspuns clar, adăugând ulterior prin departamentul de PR al Antenei 1.
„Am luat la cunoștință relatările apărute în spațiul media referitoare la realizatoarea noastră. Ca orice cetăţean român aflat ȋn această fază juridică, aceasta beneficiază de prezumţia de nevinovăţie. Din respect pentru procedurile în curs, nu vom face alte comentarii pe marginea acestui subiect în acest moment”.
Știre în curs de actualizare!
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.