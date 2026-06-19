Autoritățile locale au identificat o soluție avantajoasă pentru comunitate în ceea ce privește șase dintre clădirile fostei Fabrici de Țigarete, incluse pe lista monumentelor istorice. Aici se produceau în perioada comunistă și o bună perioadă și după anul 1990 celebrele țigări Carpați, Snagov și Mărășești. În perioada de maximă activitate, la fabrică lucrau aproape 700 de oameni care produceau în jur de 20 de milioane de țigarete pe zi.

Cu fonduri europene, cele șase clădiri istorice vor fi restaurate și reconvertite într-un centru de experiență – casă de joacă științifică. Proiectul „Amenajare centru de experiență/Casă de joacă științifică în fosta fabrică de țigarete” este finanțat în cadrul Priorității 8: „O Regiune Atractivă”. Valoarea totală a proiectului este de 169,6 milioane de lei, din care valoarea finanțării europene nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 119 milioane de lei. Valoarea finanțării nerambursabile de la bugetul de stat este de 18,2 milioane de lei, diferența de 2,8 milioane de lei fiind reprezentată de contribuția beneficiarului, Primăria Sfântu Gheorghe.

Se mizează pe creșterea turismului

Contractul a fost semnat pe 15 iunie, în cadrul unui eveniment ce a avut loc în una dintre clădirile ce urmează a fi restaurate și redate circuitului public.

În prezent, clădirile se află într-o stare de degradare funcțională specifică zonelor industriale dezafectate. Deși dispun de valoare arhitecturală certă, construcțiile nu sunt integrate în circuitul economic, cultural sau educațional al orașului și nu îndeplinesc, în forma actuală, nicio funcție publică activă. Pe lângă intervențiile asupra clădirilor, proiectul include amenajări exterioare peisagistice, alei, trotuare și drumuri de acces, precum și amplasarea unor stații de încărcare pentru autovehicule electrice.

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„A fost un gest curajos pentru municipalitate să achiziționeze aceste clădiri și o dovadă de viziune găsirea finanțării necesare. În următoarele două luni vom finaliza o primă investiție în acest complex, iar apoi vom continua cu acest grup de șase clădiri. Însă nu ne oprim, pentru că mai sunt și alte clădiri aici care trebuie să fie modernizate. Când le vom finaliza pe toate, aici vor veni să lucreze câteva sute de oameni și sunt convins că vom atrage anual sute de mii de vizitatori în acest complex”, a declarat Antal Árpád, primarul municipiului Sfântu Gheorghe.

Potrivit acestuia, prin reconversia fostului sit industrial într-un centru de experiență – casă de joacă științifică, proiectul răspunde simultan mai multor obiective strategice: regenerare urbană, dezvoltare educațională și diversificarea ofertei culturale a municipiului Sfântu Gheorghe.

„Vedem că printre criteriile în funcție de care turiștii își aleg destinațiile de vacanță, unul important este diversitatea activităților, mai ales a activităților pentru cei mici. Crearea unui centru de învățare prin joacă într-o clădire monument istoric care va fi restaurată, ne aduce în fața unui proiect complex și ca execuție, și ca beneficii. Este cel mai mare proiect din Regiunea Centru, prin care un sit industrial abandonat și degradat primește o funcțiune cu totul și cu totul nouă. Această investiție poate consolida industria turismului, una dintre industriile cu potențial mare de creștere, ceea ce va duce la impulsionarea dezvoltării economice și la ridicarea nivelului de trai al locuitorilor municipiului și ai întregii zone”, a declarat Simion Crețu, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, prin intermediul căreia se derulează finanțarea europeană.

Infrastructură educațională și culturală

Din suprafața totală a terenului și clădirilor fostei Fabrici de Tutun, de 28.725 de metri pătrați, suprafața pe care se va implementa proiectul este de 7.150 de metri pătrați. Perimetrul exterior este în suprafață de 4.826 de metri pătrați și includ spațiile verzi, drumul de acces, parcarea și aleile pietonale.

„Centrul este conceput ca o infrastructură educațională și culturală modernă, dedicată învățării prin experiment, explorare și interacțiune, având drept public-țintă principal copiii, tinerii, familiile, cadrele didactice și grupurile organizate. Pentru a atinge acest obiectiv se vor realiza următoarele operațiuni: lucrări de eliminare a degradărilor de fizice și biologice (umiditate, igrasie etc.), demolarea parțială a clădirilor existente și extindere a celor solide, realizare învelitori noi, tâmplării exterioare, pardoseli noi, amenajări, lucrări de reconstruire, reparare a teraselor, rampelor exterioare clădirii. Se vor realiza instalații utilitare noi precum și un sistem fotovoltaic și sisteme de detecție și avertizare la incendiu, acces și supraveghere. Spațiile vor fi accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități”, se precizează în documentația proiectului.

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Corpurile de clădire restaurate vor avea următoarele funcțiuni:

*Corp C6 – clădire de cultură – muzeu, sală conferințe,

*Corp C7 – depozit și laborator științific,

*Corp C8 – clădire de cultură – muzeu și laborator științific,

*Corp C10 – simulator de zbor,

*Corp C 11 – spații tehnice pentru toate clădirile,

*Corp C13 – muzeu și laborator științific.

Beneficiarii investiției:

• Elevii și tinerii cu vârste între 7 și 18 ani, categoria prioritară a proiectului, căreia i se adresează oferta educațională interactivă și componentele de învățare prin experiență

• Tinerii din segmentul de vârstă 19-30 de ani, interesați pe plan profesional și personal în domeniile STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Artă și Matematică)

• Membrii familiilor cu copii de vârstă școlară și cadre didactice

Tot prin proiect se va face și achiziția de dotări specifice pentru spații cultural educative: mobilier, spații de expunere și depozitare, exponate pentru diverse domenii, simulator zbor, exponate mediu (Expoziția Ape minerale, Mofete, Expoziția Corpul uman, Expoziție vulcan etc), echipamente pentru ateliere educaționale (tehnologie, gastronomie). Mai sunt prevăzute și activități de creștere a capacității administrative și instituționale, campanii de informare și conștientizare adresate publicului larg. Vor fi realizate, de asemenea, materiale informative precum pliante, broșuri și ghiduri educative, materiale digitale. Minimum 50.000 de persoane din zona de implementare a proiectului ar urma să fie informate și conștiente de existența acestuia, a serviciilor furnizate și a beneficiilor pentru comunitate. Impactul vizat asupra comunității este atragerea a 35.000 de vizitatori în primul an de funcționare, 36.750 în anul 2, 38.588 în anul 3 și 40.517 vizitatori în anul 4 de funcționare.

O istorie de peste 125 de ani

Istoria Fabricii de Țigarete datează din 18 noiembrie 1897. Inițial, a funcționat în sediul actual al Primăriei Sfântu Gheorghe. Actualul complex de clădiri a fost ridicat între 1901 și 1907. Până în 1932, fabrica producea exclusiv trabucuri, după care s-a trecut la fabricarea de țigarete. La început, activitatea era profilată pe confecționarea țigărilor de foi – Virginia, Trabucos sau Britanica, pentru ca din 1932 tutunul să se fabrice în țigări la pachet. Carpați, unul dintre cele mai cunoscute branduri autohtone de țigări, a fost produs la Sfântu Gheorghe începând din 1931, în două variante: cu și fără filtru. Un an mai târziu au ajuns pe tarabe și mărcile Mărășești, Snagov sau Național.

În perioada comunistă, fabrica a fost principalul producător de țigarete din România. Declinul a venit după Revoluție și, în special, după anul 2000, odată cu privatizarea. În 2004, Societatea Națională Tutunul Românesc SA a devenit Galaxy Tobacco, controlată indirect de omul de afaceri Ioan Niculae. O perioadă de timp, societatea a „trăit” aproape exclusiv din închirierea de spații comerciale și industriale. Presiunea multinaţionalelor de tutun, creşterea continuă a accizelor şi prăbuşirea pieţei interne pentru mărci tradiționale au accelerat declinul. Fabrica și-a suspendat activitatea în 2010, când mai avea doar 80 de angajați. Clădirile au fost cumpărate, în cadrul procedurii de lichidare a societății, în 2021, de Primăria Sfântu Gheorghe cu 4,9 milioane de euro.



