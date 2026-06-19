Specialist în drept: sancționarea cu 10 la sută din salariu a primarului Dominic Fritz în urma deciziei ANI „este nelegală”. Care ar fi măsura corectă
Cristian Clipa

Clipa susține că ordinele de prefect prin care alți primari aflați în situația lui Fritz au fost sancționați disciplinar cu 10 la sută din indemnizație au fost nelegale. Avocatul, care este și membru PSD, susține că mingea este în terenul prefectului de Timiș, dar, indiferent de decizia luată, ordinul prefectului va putea fi contestat în instanță. 

Un caz identic cu al lui Dominic Fritz a fost al primarului PSD din Recaș, Pavel Teodor. Declarat în conflict de interese, Pavel Teodor nu și-a pierdut mandatul, fiind doar sancționat cu 10 la sută din salariu. Prefectul care a emis ordinul de sancționare a lui Teodor Pavel a fost semnat de prefectul PSD Mihai Ritivoiu.  

„Prefecții nu au o procedură reglementată” 

Cristian Clipa a explicat pentru Libertatea că au fost mai multe cazuri de conflict de interese identice cu al lui Dominic Fritz în care a fost aplicată, prin ordin de prefect, sancțiunea de reducere a drepturilor salariale cu 10 la sută pentru o perioadă de șase luni, sancțiune care este prevăzută de Codul Administrativ. 

Expertul în drept susține că, în ciuda acestor decizii, „prefecții nu au o procedură reglementată” pentru a aplica astfel de sancțiuni. „Din punctul meu de vedere, acele ordine de prefect (n.r. de sancționare a primarilor cu 10 la sută din salariu) sunt nelegale. Nu veți găsi nicio dispoziție din Codul Administrativ sau din alt act normativ care să confere prefectului această posibilitate”, a explicat Cristian Clipa pentru Libertatea. 

Avocatul susține că în Codul Administrativ este prevăzută sancțiunea  disciplinară cu diminuarea indemnizației lunare cu 10% pentru cel mult șase luni, „dar o prevede în cazul consilierilor și nu a primarului”. 

„În cazul primarului singura sancțiune, după părerea mea, este constatarea prin ordin a încetării mandatului de primar. Legea specială din materia incompatibilităților și a conflictelor de interese spune clar că starea de incompatibilitate sau de conflict de interese constituie temei pentru încetarea mandatului în cazul primarului”,  a mai punctat conferențiarul timișorean. 

Scenariul pe care pariază Cristian Clipa

Cristian Clipa susține că în motivarea deciziei din cazul Fritz Înalta Curte de Casație și Justiție nu se va pronunța cu privire la ce trebuie să se întâmple cu mandatul de primar al lui Fritz. Avocatul timișorean pariază, însă, pe un scenariu în care Dominic Fritz va primi doar o sancțiune de 10 la sută din salariu pentru o perioadă de șase luni. 

Specialist în drept: sancționarea cu 10 la sută din salariu a primarului Dominic Fritz în urma deciziei ANI „este nelegală”. Care ar fi măsura corectă
Dominic Fritz. Foto: Hepta

„Prefectul USR-ist se va grăbi să emită un ordin de sancționare disciplinară a primarului pentru a închide repede această problemă, evitând, bineînțeles, emiterea unui ordin prin care să constate încetarea mandatului. Acest ordin al prefectului de sancționare disciplinară a primarului poate fi atacat în justiție de orice cetățean al municipului Timișoara, pentru că are interes. E vorba de o formă de reacție la un ordin care privește totul statutul alesului local”, a explicat Clipa, potrivit căruia primarul poate, la rândul lui, să conteste în instanță un eventual ordin de încetare a mandatului. 

Interdicția de a candida pentru un nou mandat, o certitudine

Cristian Clipa a mai declarat că, indiferent cum va arăta ordinul prefectului în cazul lui Dominic Fritz, ca urmare a deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție, e o certitudine că la finalul mandatului, pentru o perioadă de trei ani, Fritz nu va mai putea candida. 

„La încheierea mandatului, spune legea, începe să curgă termenul de trei ani în care același primar nu mai poate ocupa nicio funcție electivă. Deci asta este strania situație la care s-a ajuns prin aplicarea această defectuoasă a legii. În mod normal ar trebui să se constate încetarea de drept a mandatului primarului prin ordin de prefect”, a mai declarat Cristian Clipa pentru Libertatea. 

Avocatul susține că Dominic Fritz nu va putea ocupa o funcție pentru care să fie ales, dar interdicția nu se aplică și în cazul numirilor în funcție. Astfel, susține Clipa, chiar dacă nu va putea fi ales, Dominic Fritz ar putea ocupa, spre exemplu, funcția de city-manager al Timișoarei.  

Surse din Prefectura Timiș au declarat pentru Libertatea că în perspectiva menținerii hotărârii inițiale, la nivelul Prefecturii Timiș a fost analizată situația lui Fritz, iar concluzia la care s-ar fi ajuns a fost că se impune emiterea unui ordin de sancționare a lui Dominic Fritz cu 10 la sută din salariu pentru o perioadă de șase luni. 

Demisia neașteptată a Corneliei Elena Micicoi, în urma unei anchete EPPO, face ca ordinul care îl vizează pe Dominic Fritz să fie emis de noul prefect Paul Finta, numit tot de USR. Până la emiterea unui ordin de către Finta e nevoie ca hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție să fie motivată. Surse din Prefectura Timiș au explicat că ordinul prefectului Finta va depinde modul în care va arăta hotărârea Înaltei Curți, dar și de solicitarea făcută de ANI pe baza acestei decizii. 

Precedentul creat de PSD care îl favorizează pe Dominic Fritz 

Un primar din Timiș aflat într-o situație juridică identică cu a lui Dominic Fritz a fost primarul din Recaș Teodor Pavel. Edilul a fost declarat definitiv în conflict de interese după ce a semnat acte care au favorizat firma soției sale, dar nu și-a pierdut mandatul, fiind sancționat cu 10 la sută din salariu pentru o perioadă de șase luni. De asemenea, edilului i s-a interzis să mai candideze, ales în locul lui fiind fiul său

Specialist în drept: sancționarea cu 10 la sută din salariu a primarului Dominic Fritz în urma deciziei ANI „este nelegală”. Care ar fi măsura corectă
Teodor Pavel

Ordinul de sancționare a fostului primar PSD a fost semnat de prefectul PSD Mihai Ritivoiu, care a invocat articolul 228 din Codul Administrativ, care prevede la aliniatul 1 că „alesul local aflat în conflict de interese are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrative”. 

Aliniatul 2 al aceluiași articol 228 face referire strict la „consilierul local sau județean”, iar aliniatul 5 din același articol de lege spune că poate fi sancționată cu reducerea cu 10 la sută a indemnizației pentru o perioadă de șase luni fapta „aleșilor locali”. Interpretându-se că primarul este „ales local”, mai multor primari declarat în conflict de interese li s-a aplicat sancțiunea disciplinară. 

Fostul primar PSD din Recaș susține că Dominic Fritz nu ar trebui să își piardă mandatul. Mai mult decât atât, Pavel Teodor spune că Dominic Fritz ar trebui lăsat să candideze din nou. 

„Prefectul are puterea să dea 10 la sută, dar nu știu dacă instanța mai trebuia să îmi dea și restricția de a candida. La nivel național au fost 93 de cazuri, dintre care 88 de primari au avut dreptul să candideze și la ora asta sunt primari, iar la cinci nu ne-a dat voie să candidăm. Eu cu tărie afirm că Dominic Fritz nu ar trebui să își piardă mandatul. Din contră. Agenția asta de Integritate ar trebui desființată. Un primar ar trebui să își piardă mandatul atunci când nu îl mai vrea electoratul sau încalcă flagrant legea”, a declarat fostul primar din Recaș pentru Libertatea. 

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