Măsuri drastice pentru redresare

Prim-ministrul Manuel Marrero Cruz a prezentat joi, în cadrul unei sesiuni extraordinare a Adunării Naționale a Puterii Populare (ANPP), un plan economic complex, menit să salveze economia țării. „Trebuie să facem ceea ce este necesar pentru a păstra ceea ce este esențial”, a declarat Marrero Cruz, subliniind urgența situației. Reforma prevede devalorizări succesive ale monedei naționale (CUP) și transformarea corporațiilor publice în societăți comerciale, unde sectorul privat va putea deține acțiuni.

În plus, companiile care nu vor rezista presiunilor economice vor fi lichidate, o măsură fără precedent în Cuba socialistă. „Companiile care nu pot rezista devalorizării vor fi lichidate”, a avertizat prim-ministrul.

Deschiderea către capitalism

Havana va permite participarea capitalului privat la sistemul bancar, marcând sfârșitul monopolului de stat în acest sector. Instituțiile financiare private și cooperativele vor putea funcționa sub supravegherea Băncii Centrale a Cubei (BCC). Reforma include, de asemenea, crearea unei piețe valutare digitale în timp real, cu sisteme de licitație valutară.

Miguel Díaz-Canel, președintele Cubei, a declarat că transformările nu înseamnă abandonarea socialismului, ci o adaptare necesară la realitate. „Trebuie să continuăm să apărăm socialismul, dar să-l construim cu unele transformări”, a spus Díaz-Canel..

Sfârșitul subvențiilor universale

Unul dintre cele mai controversate puncte ale reformei este eliminarea subvențiilor universale, care au definit politica socială cubaneză timp de decenii. Produse esențiale precum combustibilul, transportul și electricitatea vor avea prețuri bazate pe costurile reale. În locul subvențiilor, guvernul va crea un Fond de Protecție Socială pentru cetățenii vulnerabili.

În sectorul muncii, grila salarială fixă va fi eliminată, iar salariile vor fi negociate în funcție de capacitatea financiară a fiecărei entități. Companiile vor avea autoritatea de a concedia lucrători din motive economice sau structurale, cu o indemnizație fixă de concediere între trei și șase luni ale salariului de bază.

Cuba face pasul spre economia de piață

Reformele economice radicale vin pe fondul unei strategii agresive implementate de administrația Trump. Statele Unite au impus sancțiuni dure, limitând accesul Cubei la resurse esențiale și blocând fluxurile financiare internaționale. „Am vorbit cu ei și le-am spus ce trebuie să facă pentru a-și redresa economia”, a declarat Marco Rubio, secretarul de stat american.

Miguel Díaz-Canel a recunoscut responsabilitatea guvernului în gestionarea crizei: „Trebuie să ne simțim responsabili pentru tot ce merge prost în Cuba”. Cu toate acestea, autoritățile speră ca reformele să ofere o direcție nouă economiei aflate în dificultate.

Reforma reprezintă cea mai profundă schimbare economică din Cuba din ultimele decenii, deschizând revoluția către capitalism. „Toți vorbim despre menținerea justiției sociale, dar primul lucru pe care trebuie să-l facem este să producem”, a concluzionat Díaz-Canel. Măsurile economice, deși controversate, sunt văzute ca un pas necesar pentru supraviețuirea modelului socialist într-o lume din ce în ce mai globalizată.