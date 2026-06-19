Construcția încărcată de mister ar putea deveni în curând una dintre cele mai căutate destinații din Regatul Unit pentru pasionații de aventură, cultură și activități paranormale.

Concerte, evenimente de wellness și vânătoare de fantome

Noul proprietar al insulei, Mick Jennings, a dezvăluit planurile sale ambițioase de a transforma fortul din epoca victoriană într-un spațiu versatil dedicat divertismentului și relaxării. Izolarea geografică și arhitectura sa dramatică oferă cadrul ideal pentru experiențe care nu pot fi replicate în spațiile urbane clasice.

Planul de revitalizare include:

  • Concerte și filmări de videoclipuri: Mai mulți artiști muzicali l-au contactat deja pe proprietar, atrași de acustica excepțională pe care o oferă zidurile masive de piatră ale fortificației.
  • Retreat-uri de wellness: Atmosfera izolată, înconjurată de apă, este considerată perfectă pentru evenimente dedicate sănătății mintale și relaxării.
  • Vânătoare de fantome: Structura istorică și aerul său misterios vor fi exploatate prin tururi speciale destinate celor pasionați de poveștile cu fantome.

„I-am spus soției mele: trebuie să avem un fort – este ceva pentru care trebuie să licităm! Am făcut-o și am avut succes”, a povestit Mick Jennings.

Fort Darnet, un fort istoric din epoca victoriană situat pe o insulă privată din estuarul Tamisei, Marea Britanie.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

De la antrenamente de artilerie la „flota fantomă” din Al Doilea Război Mondial

Fort Darnet are o istorie militară bogată. Acesta a fost construit între anii 1870 și 1872, având inițial capacitatea de a găzdui până la 100 de soldați care foloseau baza pentru antrenamente de tragere cu armament greu. Ulterior, utilitatea sa strategică a fost reactivată în timpul Celui de-Al Doilea Război Mondial, perioadă în care fortul a servit drept post de observație militară.

Un element fascinant care sporește dramatismul peisajului din jurul insulei este prezența unei veritabile „flote fantomă”. În imediata apropiere a fortului se află o serie de nave abandonate, unele datând chiar din timpul Celui de-Al Doilea Război Mondial. Aceste ambarcațiuni nu au ajuns acolo din greșeală, ci au fost scufundate în mod intenționat de armată pentru a crea o barieră naturală de apărare de-a lungul coastei.

În prezent, insula este un pericol public

Deși autoritățile locale din Medway sprijină în totalitate planul de redeschidere și ecologizare a sitului, insula reprezintă în acest moment un real pericol pentru public. Din acest motiv, accesul vizitatorilor este strict interzis din considerente de siguranță.

Conform avertismentelor de pe site-ul oficial, fortul este marcat de:

  • Structuri instabile: Zidurile vechi prezintă risc de prăbușire din cauza degradării.
  • Găuri și denivelări ascunse: Interiorul fortului ascunde capcane structurale și prăpăstii nemarcate.
  • Zone complet inundate: Multe coridoare și încăperi subterane sunt acoperite de apă în acest moment.

Mick Jennings a confirmat că primele etape ale proiectului vor viza pomparea și drenarea apei din interiorul fortului, urmată de implementarea unor măsuri stricte de securizare a clădirii.

„Lucrul cu adevărat magic apare atunci când ajungi aici – nu poți experimenta acea senzație până nu te afli fizic pe o insulă. Priveliștile, aerul straniu, magia… locul le are pe toate”, a concluzionat proprietarul.

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