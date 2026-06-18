Retinolul: Ce este și ce face pentru pielea ta

Retinolul este un retinoid, adică un derivat al vitaminei A, un nutrient liposolubil esențial prezent în mod natural atât în alimentele de origine animală, cât și în plante, cu numeroase utilizări în îngrijirea pielii. Poate fi achiziționat fără prescripție medicală, însă se recomandă consultarea unui specialist dermatolog pentru a stabili exact modul în care poate fi integrat în rutina zilnică de îngrijire. Medicul poate prescrie produse cu concentrații mai ridicate de retinoizi decât cele care pot fi cumpărate fără rețetă.

Retinolul este un tratament topic, ceea ce înseamnă că se aplică direct pe suprafața pielii. Se găsește în mai multe forme, și anume creme, geluri, loțiuni, unguente și seruri. De asemenea, retinolul este utilizat uneori și ca ingredient în produsele cosmetice. El stimulează producția de celule cutanate, ajută la desfundarea porilor, exfoliază pielea și stimulează producția de colagen. Rezultatul? Ridurile și liniile fine devin mai puțin vizibile, iar pielea capătă un aspect mai proaspăt și mai neted.

Medicamentele aplicate pe piele poartă denumirea de preparate „topice”. Există numeroase astfel de produse cu retinoizi, precum Adapalen (Differin, Epiduo), Alitretinoină (Panretin), Bexaroten (Targretin), Tazaroten (Tazorac, Avage) și Tretinoină (Atralin, Avita, Refissa, Renova, Retin-A, Tretin-X). Retinolul începe să acționeze la nivel celular imediat, însă sunt necesare câteva săptămâni până când vei observa o îmbunătățire vizibilă a aspectului și texturii pielii. În primele etape, pielea poate părea mai afectată decât înainte, ca parte a procesului de adaptare.

Ce beneficii are retinolul

Pe piață există numeroase produse cu retinol fără prescripție, destinate îmbunătățirii aspectului pielii. Dacă acestea nu dau rezultate, poți consulta un dermatolog în privința produselor cu concentrații mai puternice, care sunt disponibile doar pe bază de rețetă. Studiile arată că retinoizii topici sunt eficienți în tratarea acneei, cicatricilor post-acnee și a vergeturilor, având totodată și efecte antiîmbătrânire. Iată afecțiunile pentru care se recomandă folosirea retinolului:

Acnee. Acestea este o afecțiune cutanată frecventă. Atunci când porii se obturează cu celule moarte sau sebum, apar puncte negre, puncte albe sau alte tipuri de coșuri. Retinolul previne înfundarea porilor, dar este posibil ca în primele luni de tratament pielea să pară mai afectată, un proces temporar de adaptare a pielii care este cunoscut și ca „purjarea cu retinol”. Perseverând, vei obține o piele mai curată, potrivit my.clevelandclinic.org.

Cicatrici post-acnee. Cicatricile post-acnee apar în urma inflamației și a leziunilor cutanate. Aceste pete pot fi roz, roșii sau închise la culoare și pot persista câteva săptămâni după vindecare. Stoarcerea coșurilor agravează leziunile și lasă cicatrici permanente. Tratamentul topic cu retinol reduce inflamația și previne apariția de noi leziuni, deși nu este eficient în cazul cicatricilor severe.

Pete pigmentare. Petele închise la culoare (hiperpigmentarea) apar de obicei în urma expunerii prelungite la soare. Petele brun-deschis sau brun-închis de pe față, mâini, gât ori de pe brațe reprezintă o acumulare de melanină. Cunoscute și ca pete solare, pete de vârstă sau pete hepatice, acestea sunt nedureroase, dar inestetice. Unele persoane constată că retinolul atenuează aceste pete, deși procesul durează mai multe luni și poate irita pielea. Este recomandat să consulți un dermatolog dacă ești îngrijorat de apariția lor.

Pori dilatați. Un por este o deschizătură la suprafața pielii prin care trec firele de păr și sebumul. Atunci când porii se înfundă cu celule moarte sau cu grăsimi devin mai mari și mai vizibili. Retinolul topic tratează porii dilatați prin accelerarea reînnoirii celulare îngroșând pielea și prevenind înfundarea acestora.

Sarcomul Kaposi. Leziunile din sarcomul Kaposi sunt manifestările vizibile ale unui cancer rar cauzat de Herpesvirusul uman 8 (HHV-8), care poate afecta persoanele cu sistem imunitar slăbit. Cei diagnosticați cu această boală dezvoltă frecvent pete, noduli sau plăci de culoare închisă, plate sau reliefate, în nuanțe de albastru, negru, roz, roșu sau violet. Alitretinoina este un retinoid care poate încetini proliferarea celulelor tumorale. Deși nu vindecă cancerul, medicul poate recomanda aplicarea gelului de alitretinoină pe leziuni pentru a le controla evoluția.

Melasmă. Melasma este o afecțiune cutanată frecventă, caracterizată prin apariția de pete sau zone pigmentate pe zonele expuse la soare. Lumina, căldura și variațiile hormonale cresc producția de melanină, ducând la apariția acestor pete asemănătoare pistruilor, în nuanțe de brun-deschis, brun-închis sau gri-albăstrui. Melasma este mai frecventă în timpul sarcinii, motiv pentru care femeile gravide trebuie să consulte medicul înainte de a utiliza orice medicament sau supliment oral ori topic. Dacă nu ești însărcinată, tretinoinul topic poate atenua petele de melasmă.

Psoriazis. Psoriazisul este o afecțiune inflamatorie a pielii în care celulele cutanate se înmulțesc excesiv de rapid. Celulele noi se acumulează, formând o erupție groasă și scuamoasă, de culoare roz sau roșie. Retinolul încetinește supraproducția celulară și reduce inflamația, putând ameliora erupția. Totuși, deoarece poate irita suplimentar pielea, medicii recomandă de obicei combinarea retinolului cu steroizi topici.

Vergeturi. Aceste cicatrici apar atunci când pielea se destinde brusc din cauza sarcinii, creșterii în greutate, slăbirii excesive sau dezvoltării rapide a masei musculare. Inițial roz, roșii sau violacee, acestea se estompează treptat, devenind argintii sau albe. Retinolul reduce vizibilitatea vergeturilor, dar este indicat să consulți medicul înainte de a-l utiliza în perioada sarcinii sau a alăptării.

Riduri. Ridurile apar din mai multe cauze. Pe măsură ce îmbătrânim, celulele pielii se divid mai lent, stratul mediu al pielii (dermul) se subțiază, hidratarea devine mai dificilă, iar nivelul de elastină și de colagen scade. Tretinoinul și tazarotenul topic îmbunătățesc aspectul liniilor fine și al ridurilor prin încetinirea degradării colagenului și creșterea elasticității cutanate. De obicei, sunt necesare câteva luni de utilizare pentru a observa o diferență.

Este retinolul bun pentru pielea ta?

Retinolul este un instrument eficient împotriva îmbătrânirii pielii și a acneei, dar nu se potrivește tuturor. Dacă ai pielea sensibilă sau ești predispus la alergii, ar fi indicat să optezi pentru produse cu ingrediente alternative antiîmbătrânire sau cu efect de curățare a pielii. Este important de reținut faptul că retinolul crește sensibilitatea pielii la soare, așa că utilizarea unei creme cu protecție solară SPF 30 sau mai mult și evitarea expunerii directe la razele UV sunt absolut necesare pe durata tratamentului.

Un studiu din 2019 a arătat că retinoizii topici reprezintă un tratament sigur și eficient pentru acnee și că retinolul stimulează într-adevăr reînnoirea celulară și producția de colagen. O cercetare din același an a arătat că retinolul reduce vizibil ridurile după opt săptămâni de utilizare. Chiar și concentrațiile mai scăzute pot aduce beneficii: serurile cu 0,3% și 0,5% retinol ajută la reducerea hiperpigmentării și a tenului neuniform.

Cu toate acestea, retinoizii recomandați în combinație cu alte tratamente, precum peroxidul de benzoil, pot fi mai eficienți în cazurile severe de acnee, oferind totodată rezultate mai bune în ceea ce privește combaterea îmbătrânirii.

Cum se folosește corect retinolul

Înainte de prima utilizare trebuie să aplici o cantitate mică pe o zonă restrânsă a pielii (test de toleranță) pentru a verifica dacă apar reacții adverse. Dacă după câteva zile pielea nu prezintă roșeață sau iritație semnificativă, poți include retinolul în rutina ta de seară. Iată ce ai de făcut:

Curăță pielea cu un demachiant delicat și tamponează-o ușor. Nu o freca în timp ce utilizezi produse cu retinol.

Aplică retinolul într-un strat subțire pe întreaga față, evitând gura, nasul și ochii. Doza recomandată este cât un bob de mazăre. În primele două săptămâni, aplică-l doar o dată la două zile.

La final, folosește o cremă hidratantă de față care să nu înfunde porii (necomedogenic).

Este esențial să aplici retinolul doar seara pentru a te alinia ciclului natural de regenerare al pielii și pentru a reduce iritațiile cauzate de soare. Deoarece acesta poate irita pielea se recomandă să începi tratamentul gradual, introducând retinolul treptat în rutina ta pentru a construi toleranța pielii și a reduce iritația. Concret, aplică de două-trei ori pe săptămână o cantitate de produs de mărimea unui bob de mazăre, apoi crește progresiv până la o utilizare zilnică, notează dermalogica.com.

La început, pot apărea roșeață, mâncărime sau senzații de arsură, care vor dispărea pe măsură ce pielea se obișnuiește cu tratamentul. Nu combina retinolul cu alte produse exfoliante, dacă nu ți s-a recomandat de către un specialist și susține pielea cu hidratare adecvată, asociind retinolul cu un hidratant, precum acidul hialuronic, pentru a menține bariera cutanată sănătoasă și a reduce uscarea pielii. Dacă ai pielea sensibilă, alege formule cu ingrediente calmante, precum scvalanul sau beta-glucanul, și introduce retinolul lent, pentru a construi treptat toleranța.

Riscuri și efecte secundare

Odată ce începi să utilizezi retinol, pe măsură ce reînnoirea celulară se accelerează, pot apărea semne de iritație, printre care piele uscată, roșeață și mâncărime ori senzații de arsură. Aceste efecte secundare sunt mai pronunțate în cazul retinoizilor mai puternici, dar pot apărea și la retinol, mai ales dacă folosești mai multe produse care conțin retinoizi, ceea ce specialiștii descurajează, notează healthline.com.

Efectele secundare dispar de obicei în câteva săptămâni. Dacă nu observi nici o ameliorare, oprește tratamentul și consultă un dermatolog. Persoanele cu ten mai închis la culoare trebuie să fie atente, deoarece iritația poate duce la hiperpigmentare. Pe durata tratamentului cu orice produs cu retinoizi, evită expunerea la soarele puternic și aplică zilnic o cremă cu factor de protecție de minimum 30. Dacă simți o stare de disconfort sau iritație severă, consultă un specialist.

Mici ajustări ale rutinei de îngrijire pot ajuta la reducerea roșeții și a iritației. Poate fi util să utilizezi un singur produs cu retinol odată și să aplici retinolul o dată la două zile, nu zilnic. Așteaptă 30 de minute după spălarea feței înainte de a aplica produsul. Evită retinolul dacă ai arsuri solare, pielea lezată sau alte iritații cutanate. Consultă medicul pentru a stabili cel mai potrivit moment de aplicare a hidratantului în cadrul rutinei tale.

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