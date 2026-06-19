Manifestanţii au scandat împotriva corupţiei, cerând o justiţie echitabilă şi afirmând că „România e sub asediu”, potrivit News.ro.

Organizatorii protestului au transmis un mesaj puternic: „Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic, este timpul să ieşim iar în stradă. Când justiţia este pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă, vocile cetăţenilor cer dreptate. Am fost sute de mii în stradă pentru Justiţie, NU corupţie!”. Ei au calificat drept „ruşinos” faptul că, la 36 de ani de la Mineriade, cetăţenii trebuie să apere încă democraţia în stradă.

Jandarmeria Capitalei a anunţat că a luat măsuri pentru asigurarea ordinii publice şi a făcut apel la participanţi să respecte indicaţiile autorităţilor. „Subliniem importanţa asumării manifestaţiei de către un organizator, în vederea colaborării cu autorităţile pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de siguranţă”, au transmis reprezentanţii instituţiei printr-un comunicat.

Totodată, jandarmeria a îndemnat protestatarii să se disocieze de orice persoane care ar putea încălca legea şi să semnaleze astfel de situaţii forţelor de ordine prezente.

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Protestul vine pe fondul nemulţumirilor legate de percepţia publică asupra funcţionării justiţiei şi a instituţiilor statului. Organizatorii au reamintit că în anii trecuţi, românii au ieşit în stradă în număr mare pentru a cere o justiţie independentă şi pentru a condamna corupţia.

Protestul se desfășoară pe fondul hotărârii pronunțate joi de Tribunalul Ilfov, care a suspendat în doar câteva ore măsurile adoptate de conducerea PNL împotriva membrilor liberali ce susțin formarea unui Guvern Veștea.

În plus, Dominic Fritz a fost declarat incompatibil de către Înalta Curte, hotărârea împiedicându-l să participe la alegeri pentru orice funcție până în 2030.

În aceeași zi, DNA a anunțat existența unui dosar de corupție care îl vizează pe Ciprian Ciucu, unul dintre apropiații politici ai lui Ilie Bolojan.



