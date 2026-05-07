Planul de expansiune pe termen mediu: trei clinici noi în București și extindere națională prin franciză

La doi ani de la lansare, clinica privată de pediatrie și neonatologie Adeomed raportează o creștere constantă de 10-15% lunar, depășind 1.300 de pacienți lunar și o cifră de afaceri de peste 3 milioane RON, cu venituri lunare de peste 400.000 RON. Cu o echipă de peste 45 de colaboratori, 17 specialități medicale și un ritm de creștere care va impune deschiderea unei a doua locații în mai puțin de un an, Adeomed își consolidează poziția în piața medicală privată din București și pregătește terenul pentru extindere la nivel național.

Fondată în 2024 de Dr. Alina Ilici și familia Tătaru, Adeomed a pornit ca răspuns la o nevoie reală: lipsa unui sistem integrat de monitorizare a copilului după externare. Doi ani mai târziu, clinica s-a consolidat ca un centru pluridisciplinar de referință în București, cu o prezentă tot mai puternică și o comunitate de pacienți în creștere accelerată. Peste 12.000 de pacienți au trecut pragul clinicii în ultimul an, iar rata de retenție ridicată și volumul tot mai mare de recomandări confirmă încrederea familiilor în serviciile oferite.

Am construit Adeomed cu convingerea că fiecare copil merită acces la îngrijire medicală completă, continuă și empatică. La doi ani distanță, vedem că părinții nu mai caută doar un medic, ci caută un partener de încredere pentru sănătatea copilului lor. Asta suntem noi și asta vrem să fim pentru tot mai multe familii din România”, declară Dr. Alina Ilici, fondatoare și medic primar neonatolog.

Creșterea determină deschiderea unei noi unități în mai puțin de 12 luni 

Ritmul de creștere al Adeomed este unul dintre cei mai relevanți indicatori ai sănătății clinicii: 10-15% în plus de la lună la lună, constant. În prezent, clinica depășește 1.300 de pacienți lunar, cu o proiecție de peste 2.000 pentru anul următor, iar capacitatea actuală va fi atinsă în aproximativ 12 luni, ceea ce va determina deschiderea unei noi unități. 

Cifra de afaceri depășește 3 milioane RON în ultimul an, cu venituri lunare de peste 400.000 RON, în timp ce prețurile au rămas constant sub nivelul marilor clinici private din București.

Adeomed vizează trei clinici noi în București și pregătește terenul pentru franciză națională

Strategia de extindere a Adeomed pornește din București, unde fondatorii vizează deschiderea a trei clinici noi în următorii cinci ani, cu focus pe cartierele în dezvoltare cu multe familii tinere: Militari Residence, Pallady, Berceni, Popești. Modelul de implantare ia în calcul achiziția de spații comerciale în blocuri aflate în construcție sau ridicarea de clădiri proprii în zonele vizate. 

După consolidarea poziției în capitală, Adeomed ia în considerare extinderea la nivel național prin franciză, un model care ar permite replicarea rapidă a standardelor clinicii în marile orașe din țară.

17 specialități medicale, aparatură de diagnostic și medici cu formare internațională

Adeomed oferă în prezent 17 specialități medicale, cu un nucleu solid de neonatologie și pediatrie completat de toate specializările pediatrice relevante: gastroenterologie, cardiologie, ortopedie, neurologie, pneumologie, nefrologie, logopedie și psihologie. Clinica acoperă deopotrivă pacienți copii și adulți prin specialitățile de alergologie, dermatologie, endocrinologie și ORL. Investițiile în aparatură de diagnostic, printre care fibroscopii și audiometrii pentru ORL, ecograf, EKG și monitoare pentru cardiologie și spirometrie pentru pneumologie, permit un act medical complet în cadrul aceleiași vizite. 

Echipa numără 9 angajați și peste 45 de colaboratori, medici și psihologi, cu experiență de peste 20 de ani și specialiști care și-au completat formarea prin stagii și doctorate în Franța și Olanda. Oferta clinicii include și cursuri de puericultură, prin care Adeomed își extinde rolul dincolo de actul medical și sprijină părinții încă din primele zile ale copilului.

Despre Adeomed

Clinica privată pentru copii Adeomed, fondată în 2024, oferă servicii medicale integrate pentru copii, de la naștere până în adolescență. Cu o investiție totală de peste 1,3 milioane de euro, o echipă de peste 45 de specialiști și 17 specialități medicale disponibile, clinica este recunoscută pentru abordarea integrată, spațiile prietenoase și actul medical empatic. Situată în sectorul 6 din București, Adeomed își propune extinderea la nivel național în următorii ani.

Despre Dr. Alina Ilici

Dr. Alina Ilici este medic primar neonatolog, cu peste 20 de ani de experiență în îngrijirea și terapia intensivă a nou-născuților. Absolventă a Universității Transilvania din Brașov și cu formare în centre medicale de referință, Dr. Ilici este fondatoarea clinicii Adeomed, pe care a creat-o pentru a răspunde nevoilor reale ale copiilor și părinților. Este membră activă în organizații medicale naționale și internaționale și promovează excelența și umanitatea în îngrijirea pediatrică.

Despre Niculae Adrian Tătaru

Niculae Adrian Tătaru este antreprenor cu experiență în sectoare variate: imobiliare, turism, sănătate și auto. A co-fondat clinica Adeomed, aducând expertiza sa în dezvoltare de proiecte sustenabile și orientate spre nevoile reale ale pieței. Este fondator al West Plaza Hotel, Parkado și Rentado, proiecte care reflectă viziunea sa antreprenorială bazată pe inovație, scalabilitate și orientare către client.

