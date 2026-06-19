Într-un context în care social media a devenit una dintre principalele surse de informare pentru milioane de oameni, iar atenția publicului este tot mai fragmentată, cele două redacții își unesc expertiza editorială pentru a livra informație credibilă, explicată clar și contextualizată, în formate video scurte, relevante și ușor de urmărit.

Parteneriatul răspunde unei realități tot mai evidente în industria media: adaptarea jurnalismului la noile obiceiuri de consum nu mai este o opțiune, ci o necesitate. În 2026, publicul își dorește informație rapidă, dar nu superficială; accesibilă, dar verificată; scurtă, dar relevantă. Libertatea.ro și Euronews România își propun să răspundă acestei nevoi printr-un format care combină rigoarea jurnalistică, experiența editorială și distribuția organică în social media.

Primul dintre cele două formate, 5Știri Economic, va selecta și explica cele mai importante cinci știri economice ale săptămânii. Prezentat de Daniel Coman, jurnalist Euronews România, formatul va pune accent pe context, impact și relevanța deciziilor economice pentru viața de zi cu zi a românilor, si va fi difuzat in fiecare marti, de la ora 20:00, pe platformele digitale și canalele social media ale Libertatea.ro și Euronews România.

Cel de-al doilea format, 5Știri Global, prezentat de Cătălin Lenta, jurnalist Euronews România, va aduce în atenția publicului cele mai importante evenimente internaționale ale săptămânii, explicând modul în care acestea influențează România și viața cetățenilor săi. Prin context și analiză, formatul își propune să transforme marile teme globale în informații relevante și ușor de înțeles pentru publicul local. 5Știri Global va fi lansat in perioada urmatoare si va fi difuzat in fiecare miercuri, de la ora 20:00, pe platformele digitale și canalele social media ale Libertatea.ro și Euronews România.

„Libertatea.ro a investit constant în dezvoltarea unor formate editoriale relevante pentru publicul digital. Credem că viitorul jurnalismului de calitate înseamnă și capacitatea de a adapta informația la noile comportamente de consum. Parteneriatul cu Euronews România reunește două redacții puternice, cu experiență complementară și cu aceeași preocupare pentru acuratețe, context și relevanță. Prin 5Știri Economic și 5Știri Global, ne propunem să aducem publicului informații esențiale, explicate limpede și accesibil, acolo unde acesta își petrece din ce în ce mai mult timpul: în mediul digital și pe retele de socializare”, a declarat Mădălina Rădulescu, Head of Editorial, Ringier România.

„Acest parteneriat cu Euronews România vine într-un moment în care publicul are nevoie de informație clară, relevantă și ușor de accesat, indiferent de platforma pe care o consumă. Ne bucurăm să construim împreună un proiect care pune în valoare experiența și credibilitatea ambelor redacții și care aduce jurnalismul de calitate mai aproape de oameni, într-un format adaptat ritmului actual de consum media. Credem că astfel de colaborări pot deschide noi direcții pentru industria media și pot contribui la consolidarea relației de încredere dintre brandurile editoriale și public”, a declarat Roxana Cristolovean, Head of Media Development & Partnerships, Ringier România”, a declarat Roxana Cristolovean, Head of Media Development & Partnerships, Ringier România.

„Într-o perioadă în care oamenii sunt bombardați cu informații, fie ele false sau veritabile, cred că rolul nostru este să oferim context și explicații clare. Economia nu înseamnă doar cifre, statistici, indici și grafice. Înseamnă viață. Facturi, salarii, rate, acele repere în funcție de care ne calculăm orice decizie importantă. Îmi propun să explic subiectele importante pe înțelesul tuturor și să arăt cum se traduc marile decizii economice în viața de zi cu zi a românilor. Iar colaborarea cu Libertatea ne permite să ajungem la un public mai larg și să transformăm subiectele economice, europene și de actualitate în informații utile, care îi ajută pe oameni să înțeleagă mai bine lumea în care trăiesc și să ia decizii mai informate”, a declarat Daniel Coman, jurnalist, Euronews România.

„Sunt bucuros că două branduri media care fac jurnalism digital serios în România aleg să colaboreze. Este un semn că și noi, și Ringier România, mizăm pe același lucru: conținut de calitate, adaptat platformelor. La Euronews, gândim fiecare producție originală în linie cu specificul platformei pe care urmează să apară. Iar proiectele 5Știri sunt un exemplu concret al acestei abordări și își găsesc loc firesc alături de celelalte formate pe care le-am construit. Parteneriatul cu Libertatea confirmă că există un public care încă vrea să fie informat chiar și pe rețelele de socializare. Dar și că brandurile media din România pot și ar trebui să trateze această responsabilitate cu maximă seriozitate”, a declarat Silviu Calangiu, Head of Digital, Euronews România.

Noile formate vor fi distribuite pe platformele digitale și canalele social media ale Libertatea.ro și Euronews România, consolidând angajamentul ambelor redacții de a aduce jurnalismul de calitate mai aproape de public și de a transforma informația relevantă într-un instrument accesibil pentru înțelegerea lumii în care trăim.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația momentului! Ce se întâmplă astăzi pe scena politică e de neimaginat. Iar ce a anunțat acum Kelemen Hunor dă absolut totul peste cap! Liderul UDMR tocmai a dat vestea fulger
Viva.ro
Informația momentului! Ce se întâmplă astăzi pe scena politică e de neimaginat. Iar ce a anunțat acum Kelemen Hunor dă absolut totul peste cap! Liderul UDMR tocmai a dat vestea fulger
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
GSP.RO
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.RO
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
Parteneri
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Libertateapentrufemei.ro
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Puciștii din PNL au dat iar în judecată partidul la Tribunalul Ilfov: vor să nu se mai organizeze Congresul Extraordinar de duminică
Politică 16:01
Puciștii din PNL au dat iar în judecată partidul la Tribunalul Ilfov: vor să nu se mai organizeze Congresul Extraordinar de duminică
Peste 11.000 de români au reacționat furios la postările președintelui Nicușor Dan de la Bruxelles: „Aici totul se prăbușește”
Politică 15:55
Peste 11.000 de români au reacționat furios la postările președintelui Nicușor Dan de la Bruxelles: „Aici totul se prăbușește”
Parteneri
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii au în țările lor
Adevarul.ro
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii au în țările lor
Răzvan Sava a semnat pe 3 ani cu U Craiova! Când va fi prezentat. Update Exclusiv
Fanatik.ro
Răzvan Sava a semnat pe 3 ani cu U Craiova! Când va fi prezentat. Update Exclusiv
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Câți bani cere B.U.G. Mafia pentru un concert în 2026: „Știm că suntem foarte tari”. Suma e uriașă pentru România
Stiri Mondene 17:07
Câți bani cere B.U.G. Mafia pentru un concert în 2026: „Știm că suntem foarte tari”. Suma e uriașă pentru România
Cătălin Botezatu schimbă tactica după ce a fost prădat în Marea Britanie: „Merg din nou la Londra”/Exclusiv
Stiri Mondene 16:27
Cătălin Botezatu schimbă tactica după ce a fost prădat în Marea Britanie: „Merg din nou la Londra”/Exclusiv
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Rolls-Royce de 700.000 de euro, ridicat cu platforma în Bucureşti. Cui aparţine
ObservatorNews.ro
Rolls-Royce de 700.000 de euro, ridicat cu platforma în Bucureşti. Cui aparţine
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Libertateapentrufemei.ro
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Parteneri
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
GSP.ro
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
GSP.ro
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
Parteneri
EXCLUSIV. Denise Rifai, așteptată la DNA, după ce a fost pusă SUB ACUZARE
Mediafax.ro
EXCLUSIV. Denise Rifai, așteptată la DNA, după ce a fost pusă SUB ACUZARE
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Ce a fost prins facand Traian Basescu in baia AVIONULUI. A primit un an interdictie apoi
Redactia.ro
Ce a fost prins facand Traian Basescu in baia AVIONULUI. A primit un an interdictie apoi
Mihai, un tânăr de 29 de ani din Buzău, și-a pierdut viața într-un râu din California. Crescuse la orfelinat și era stabilit de mai mulți ani în SUA
KanalD.ro
Mihai, un tânăr de 29 de ani din Buzău, și-a pierdut viața într-un râu din California. Crescuse la orfelinat și era stabilit de mai mulți ani în SUA

Politic

Puciștii din PNL au dat iar în judecată partidul la Tribunalul Ilfov: vor să nu se mai organizeze Congresul Extraordinar de duminică
Politică 16:01
Puciștii din PNL au dat iar în judecată partidul la Tribunalul Ilfov: vor să nu se mai organizeze Congresul Extraordinar de duminică
Peste 11.000 de români au reacționat furios la postările președintelui Nicușor Dan de la Bruxelles: „Aici totul se prăbușește”
Politică 15:55
Peste 11.000 de români au reacționat furios la postările președintelui Nicușor Dan de la Bruxelles: „Aici totul se prăbușește”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Cine este, de fapt, iubita lui Istvan Kovacs. Meseria extrem de bănoasă pe care o are Denisa Fazakas
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, iubita lui Istvan Kovacs. Meseria extrem de bănoasă pe care o are Denisa Fazakas
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina
Spotmedia.ro
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina