Cum s-au cunoscut americanul și românca din Oradea

Povestea lui Martel și a soției sale, Antonia Silaghi, a început în Statele Unite, unde cei doi s-au cunoscut.

În 2024, Antonia a decis să se întoarcă în țara natală, iar Martel a urmat-o, inițial pentru o scurtă vacanță.

Însă, ceea ce trebuia să fie o vizită temporară s-a transformat într-o viață stabilă în Oradea. Cei doi s-au adaptat rapid la un stil de viață mai relaxat și plin de sărbători.

„Sunt multe sărbători și chiar și el spunea că românii găsesc niște motive să sărbătorească mult mai des decât americanii. Se bucură parcă mai mult de viață. Găsesc motive de sărbătoare pentru orice”, a povestit Antonia Silaghi.

Americanul a sărbători 4 Iulie în stil românesc, cu un grătar de mici

Ziua de 4 Iulie l-a găsit pe Martel la Oradea, unde a celebrat Ziua Națională a SUA în stil tradițional românesc, cu zacuscă și mici.

El a marcat Ziua Națională a SUA pentru a doua oară în România, alături de prieteni, cu mici și zacuscă, declarând pentru Antena 3 CNN că nu ar schimba nimic la viața sa actuală.

„Se simte bine aici. Mulți oameni din Statele Unite sărbătoresc cu un grătar, iar oamenii de aici sărbătoresc totul cu grătar, așa că este cam la fel. Anul acesta avem mici, multă zacuscă și tot felul de lucruri pur românești”, a spus Martel Mettelus.

Cum și-a găsit americanul liniștea la Oradea

Pentru Martel, cea mai mare provocare a fost adaptarea la un ritm de viață mai puțin agitat decât cel din Statele Unite.

„Cred că americanii sunt mult mai stresați, pentru că le pasă mai mult de bani. Oamenii de aici sunt mai mult despre viața lor, familia lor, și vor face suficient pentru a se bucura de viață.

Cred că cel mai mare șoc cultural a fost că toată lumea era foarte calmă aici, ceea ce nu e ceva normal în SUA să ai parte de zone foarte liniștite. Toată lumea e mereu agitată și încearcă să treacă imediat la următorul lucru”, a explicat el pentru sursa citată mai sus.

Americanul a deschis o afacere de succes la noi în țară

În Oradea, Martel a pus bazele unei companii de consultanță în inteligență artificială, colaborând cu specialiști din Timișoara pentru clienți din Statele Unite.

De asemenea, el se bucură să învețe limba română și să folosească expresii amuzante: „Cuvintele mele românești preferate sunt «noapte bună», o spun chiar și în timpul zilei, doar pentru că e amuzant, «o zi frumoasă», o spun foarte mult pentru a saluta oamenii și «mergem la biserică». Îmi place să spun asta, deși nu am fost încă la biserică aici”, a mai explicat el.

Americanu este viral pe TikTok

La începutul acestui an, Martel a devenit viral pe TikTok după ce a postat mai multe videoclipuri despre viața de american în România. Tânărul le dezvăluia internauților cum au reacționat prietenii americani când au aflat că trăiește în România și demonta o serie de mituri despre țara noastră.

Imaginile au devenit virale pe TikTok, iar Martel are zeci de clipuri cu mii de aprecieri și sute de comentarii. Videoclipurile americanului au fost un motiv de amuzament pentru români, care au făcut și glume pe seama conținutului postat online.

Mulți dintre internauți l-au susținut însă și l-au apreciat pentru tot ceea ce posta în mediul online.