O oportunitate unică de a înțelege o etapă crucială a evoluției umane

Peștera, situată lângă intersecția de la Zichron Yaakov, este investigată de specialiștii Autorității Israeliene pentru Antichități și ai Universității din Haifa. Aceștia estimează că situl datează dintr-o perioadă cuprinsă între 400.000 și 250.000 de ani. Arheologii Kobi Vardi, Amit Gabay și profesorul Ron Schimmelmitz, care conduc lucrările, consideră descoperirea drept una dintre cele mai importante din ultimele decenii. „Această peșteră ne oferă o oportunitate unică de a înțelege o etapă crucială a evoluției umane, despre care avem puține dovezi”, a declarat Schimmelmitz.

Un moment cheie în istoria evoluției care precede apariția neanderthalienilor

Perioada documentată în acest sit precede apariția neanderthalienilor și a oamenilor moderni anatomic. Conform experților, aceste milenii au fost marcate de schimbări fundamentale în modul de viață, în relațiile sociale și în adaptările la mediu. „În acești ani, s-au dezvoltat comportamente care au devenit ulterior tipice pentru populațiile umane, cum ar fi formarea unor grupuri mai mari, locuirea îndelungată în anumite locuri și organizarea socială mai complexă”, a explicat Schimmelmitz.

Descoperirile scot la iveală utilizarea intensă a focului, un indiciu al cooperării dintre indivizi și al transmiterii cunoștințelor în cadrul acestor comunități. Cercetătorii sunt de părere că aceste schimbări au pus bazele culturale și tehnologice care au definit ulterior neanderthalienii și Homo sapiens.

Unelte avansate și o regiune bogată în resurse

Printre obiectele identificate la fața locului se numără numeroase unelte din silex, inclusiv topoare de mână, răzuitoare și lame tăietoare, realizate cu tehnici avansate pentru epoca respectivă. De asemenea, au fost descoperite resturi de animale, cum ar fi oase de cai, cerbi și măgari sălbatici. Prezența unor surse de apă în apropiere sugerează că zona era favorabilă grupurilor de vânători-culegători.

Potrivit lui Kobi Vardi, importanța acestui sit este comparabilă cu cea a faimosului Nahal Me’arot, o altă locație din Israel inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. „Condițiile excepționale de conservare fac din această peșteră o adevărată capsulă a timpului, oferindu-ne date pe care le-am putea obține cu greu din alte situri din regiune”, a adăugat acesta.

În colaborare cu Universitatea din Haifa, Autoritatea Israeliană pentru Antichități intenționează să dezvolte un program amplu de cercetare. Scopul este de a reconstrui detalii despre modul de viață al acestor oameni preistorici, despre utilizarea resurselor disponibile și despre evoluția tehnologiilor lor.

După finalizarea studiilor, instituțiile implicate doresc să deschidă situl pentru public. „Ne propunem să aducem aceste descoperiri mai aproape de locuitorii regiunii, studenți și vizitatori interesați de evoluția umană”, au precizat cercetătorii pentru Euronews.