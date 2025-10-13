Anul acesta, la 30 de ani de prezență în România, McDonald’s continuă tradiția de a fi alături de familii, printr-o nouă ediție a campaniei McHappy Day, desfășurată între 13 și 19 octombrie 2025.

McHappy Day 2025®: fapte bune care țin familiile împreună

Timp de o săptămână, 1 leu din fiecare Big Mac și McChicken cumpărat în restaurantele McDonald’s din toată țara va fi direcționat către Fundația pentru Copii Ronald McDonald. În plus, clienții pot contribui prin donații cash, cu cardul sau prin achiziționarea jucăriei în ediție limitată Olly, simbol al grijii pentru comunitate, în toate cele 110 restaurante din țară.

Campania McHappy Day arată cum un gest simplu – o alegere făcută în restaurant – se poate transforma într-un sprijin real pentru familiile aflate în nevoie.

Sumele strânse vor acoperi costurile de cazare, mesele calde și produsele de primă necesitate pentru peste 230 de familii ale copiilor aflați în spital, adică aproape 3.700 de nopți de cazare gratuite în Casele Ronald McDonald.

Recomandări
Cele trei Case Ronald McDonald, aflate în incinta Spitalelor Clinice de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, „Louis Țurcanu” din Timișoara și „Sf. Maria” din Iași, au fost special construite pentru a ține familiile împreună, pentru oricât timp este nevoie, mai ales în cazul familiilor fără posibilități materiale, care călătoresc de la sute de kilometri depărtare, în timp ce își îngrijesc copiii bolnavi. Aici, părinții beneficiază de nopți de sprijinul necesar pe toată durata spitalizării celor mici.

De la înființare, Fundația pentru Copii Ronald McDonald a oferit sprijin pentru peste 26.500 de părinți și 14.000 de familii venite din 35 de județe ale țării, respectiv 131.000 de nopți de cazare gratuită, mese calde și sprijin emoțional pentru părinți care au trecut prin cele mai dificile momente.

În paralel, Fundația a investit peste 10 milioane de euro în proiecte dedicate spitalelor de pediatrie și dotării acestora cu echipamente moderne,promovând activ îngrijirea centrată pe familie și susținând ideea că părinții joacă un rol esențial în procesul de vindecare al copiilor lor.

Cei care doresc să se implice pe termen lung în susținerea cauzei pot trimite un SMS cu textul FAMILIE la 8845 (2 euro lunar) sau pot dona online pe www.rmhc.ro/doneaza

Pentru McDonald’s în România, McHappy Day este mai mult decât o campanie – este o tradiție care, de  peste doua decenii, aduce comunitățile împreună și sprijină familiile atunci când au cea mai mare nevoie.

Mai multe detalii despre campania McHappy Day pot fi găsite aici: https://rmhc.ro/mchappy-day-2025-editia-2/.    

Sursa foto: McDonald’s în România

