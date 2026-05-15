Într-un eveniment dedicat agențiilor de publicitate, experții de la Digital Atelier Studio (DAS) și Phoenix Media au demonstrat cum panourile stradale nu mai sunt simple „afișe luminoase”, ci au devenit o extensie directă a internetului.

De la browser pe bulevard: Adio, reclame irelevante!

Dacă până acum publicitatea outdoor era cumpărată „la grămadă”, în funcție de locație, noul sistem permite o targetare chirurgicală, similară cu cea de pe Facebook sau Google.

„Outdoor-ul digital nu mai este doar un canal de expunere, ci devine o extensie a campaniilor online”, explică organizatorii. Practic, panourile digitale primesc acum date în timp real despre cine trece prin fața lor, permițând brandurilor să livreze mesaje relevante pentru publicul respectiv.

Exemple care par desprinse din viitor:

Tehnologia permite scenarii de promovare care se adaptează instantaneu la realitatea din teren:

  • Vremea decide reclama: Un serviciu de food delivery poate activa automat reclamele pe ecrane exact în momentul în care începe ploaia, invitându-te să comanzi mâncare acasă.
  • Temperatura vinde: Un brand de înghețată poate rula clipuri doar atunci când termometrul stradal trece de un anumit prag de caniculă.
  • Psihologia traficului: Un brand auto își poate schimba mesajul în funcție de viteza de deplasare. Dacă traficul e fluid, vezi o imagine statică; dacă ești blocat în ambuteiaj, ecranul îți oferă un conținut video pentru a-ți capta atenția cât timp stai pe loc.
  • Targetare pe interes: Reclamele la scutece pot fi programate să ruleze doar pe ecranele din proximitatea maternităților sau a creșelor.

Date demografice „la firul ierbii”

Marea noutate pentru piața din România este folosirea serverelor de ad serving pentru panourile de pe stradă. Acest lucru înseamnă că advertiserii pot alege ecranele în funcție de profilul oamenilor care circulă în zonă: vârstă, gen, venituri sau obiceiuri de consum.

Mai mult, raportarea se face în timp real. Un retailer poate vedea exact de câte ori a rulat reclama sa lângă magazinele proprii sau, strategic, chiar în proximitatea competitorilor, adaptând strategia din mers dacă rezultatele nu sunt cele scontate.

De ce este acest lucru important pentru consumator?

Deși pare o monitorizare mai strânsă, specialiștii susțin că acest sistem reduce „zgomotul” publicitar. În loc să vezi reclame la produse care nu te interesează, ecranele digitale vor afișa conținut adaptat nevoilor imediate (o cafea caldă când e frig, o mașină nouă când stai în trafic sau o ofertă la magazinul de lângă tine).

