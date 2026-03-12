Momentul în care fântâna a fost dată în folosință a fost întâmpinat cu bucurie de localnici. Zeci de copii au venit încă din primele clipe cu pahare și sticle pentru a lua apă, entuziasmați că au acum apă potabilă mai aproape de casă.

Inițiativa continuă implicarea lui Selly în sprijinirea comunităților vulnerabile. În decembrie 2025, el a donat lemne de foc pentru aceeași comunitate, pentru a ajuta familiile din sat să treacă mai ușor peste sezonul rece.