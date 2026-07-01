„Analiza episodului convectiv (instabilitate atmosferică accentuată) din zona Capitalei, din seara zilei de 30 iunie-1 iulie, s-a menționat în toate intervențiile și prognozele emise de ANM și am spus că este posibil ca începând de marți după-amiază să avem asemenea fenomene care să genereze cantități de precipitații semnificative pe secvențe scurte de timp sau vânt cu intensificări puternice la rafală, ce pot lua aspect de vijelie”, a spus șefa ANM.

Elena Mateescu spune că hărțile nu arătau o furtună atât de severă

București și județul Ilfov au fost lovite de o furtună puternică în noaptea de marți spre miercuri, 1 iulie, după o zi cu temperaturi foarte ridicate. Autoritățile anunță că pompieri din 9 județe vin în ajutor în București și Ilfov, după ce aproape o lună de ploaie căzută în doar 10 ore a paralizat tot.

Furtuna s-a văzut pe hărțile meteo, având în vedere că au fost transmise și numeroase mesaje de avertizare, însă specialiștii nu s-au așteptat să aibă o asemenea amploare, deși au fost emise și coduri roșii marți noapte.

„În condițiile în care ieri dimineață s-au analizat materialele la Consiliul de progonoză, analiza datelor numerice pe baza cărora se emit avertizările generale nu arătau la un nivel foarte robust o probabilitate ca să avem un episod convectiv atât de sever în Municipiul București”, a recunoscut directorul ANM, Elena Mateescu, pentru ziarul Libertatea.

Tocmai pentru că pe hărțile de specialitate s-a făcut monitorizare continuă pe tot parursul zilei, ANM a emis mai multe avertizări Nowcasting de vreme rea.

Din masurători se observă faptul că aceste cantități de apă s-au încadrat în intervalul respectiv până la emiterea primul cod portocaliu, la ora 20:04, cantități de până 15-25 l/mp, spune meteorologul.

Șefa ANM: Temperatura a scăzut cu 17 grade în mai puțin de o oră

Un alt aspect important este acela că, în timpul furtunii, temperatura a scăzut cu nu mai puțin de 17 grade în aproape o oră.

„Urmărind analiza succesivă pe radar, în contextul în care am avut în Capitală 38-39 grade Celsius, în mai puțin de o oră, când sistemul convectiv a început să se desfășoare, temperatura a scăzut până la 22 de grade.

În toate intervențiile spuneam că atunci când o masă de aer foarte cald și încărcată cu multă umezeală va fi dislocuită de o masă de aer mai rece, cu cât diferența de temperatură între ele este mai mare, cu atât și intensitatea fenomenelor este mult mai agresivă”, a explicat Elena Mateescu.

Record-lunar de precipitații din noaptea de 30 iunie: 88 l/mp

A urmat primul cod portocaliu, codul roșu din timpul nopții și până dimineața au fost emise și celelalte avertizări.

„De la ora 19, de când a fost emis primul cod galben și până dimineață, în intervalul analizat am acumulat la București-Băneasa 88 l/mp, fiind o cantitate record și depășindu-se astfel recordul înregistrat în 21 iunie 2020, deci o cantitate foarte mare de apă în ultimele 12 ore, considerată record-lunar”, a precizat șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Elena Mateescu spune cum va fi vremea în zilele următoare

O avertizare de tip cod portocaliu este valabilă între 1 iulie, ora 15:00 și 2 iulie, ora 6:00, pentru partea de vest și sud a țării, inclusiv Capitala. În acest interval sunt așteptate averse ploaie.

O altă avertizare meteo ANM de tip cod galben de instabilitate atmosferică valabilă pentru toată țara va intra în vigoare pe 2 iulie la ora 10:00 și va fi valabilă până pe 3 iulie 2026, la ora 10:00.

„Așadar, fenomele de instabilitate vor fi de interes până la finalul acestei săptămâni, dar, în paralel, avem și un cod portocaliu de val de căldură intens, persistent și local caniculă, temperaturi maxime care pot atinge până la 37 de grade Celsius, disconfort termic accentuat, ITU care poate depăși pragul critic de 80 de unități”, a spus Elena Mateescu.

În ce privește municipiul București, prognoza specială indică probabilitatea ca astăzi să avem perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale importante cantitativ, 20-40 l/mp, izolat peste 50l /mp, rafale de vânt de 60-80 km/h.

„Inclusiv Capitala se află în aria de cod portocaliu, așa că mare atenție în continuare în zonele aflate sub incidența acestui cod. Nu excludem ca în funcție de dinamica fenomenelor și a sistemelor convective să dublăm această avertizare generală de mesaje de tip nowcasting de cod roșu sau portocaliu”, a prognozat Elena Mateescu.

Întrebată dacă ne mai putem aștepta în București la furtuni și vijelii de amploarea celei din noaptea trecută, șefa ANM s-a ferit să facă comparații, spunând că schimbul de masă de aer cald cu unul rece poate să se manifeste în mod diferit.

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