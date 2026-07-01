Situat în regiunea Mării Egee de Nord din Turcia și recunoscut ca sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, acest oraș antic emblematic este nu doar un martor al istoriei, ci și o sursă vie de inspirație pentru literatură, artă, cinema și cercetare academică.

Astăzi, moștenirea durabilă a Troiei ajunge la noi audiențe din întreaga lume printr-o serie de evenimente culturale internaționale.

Expoziția de referință dedicată artefactelor troiene de la Colosseum, în Roma, care s-a deschis pe 11 iunie 2026, s-a impus ca una dintre cele mai prestigioase prezentări internaționale dedicate Troiei din ultimii ani. Aducând moștenirea orașului antic într-unul dintre cele mai emblematice repere culturale ale lumii, expoziția prezintă 221 de artefacte selectate din 19 muzee din Turcia, inclusiv Muzeul Troiei din Çanakkale, dintre care 50 nu au mai fost expuse niciodată în Italia, precum și alte 80 provenind din colecțiile muzeelor italiene.

Beneficiind de o atenție internațională semnificativă, expoziția oferă o oportunitate excepțională de a pune în evidență bogăția patrimoniului arheologic al Troiei și consolidează și mai mult statutul acestui oraș antic ca o comoară culturală universală.

În paralel cu această amplă prezentare, o serie de evenimente culturale și academice desfășurate în diferite țări continuă să aducă orașul antic în fața unor noi audiențe. După o conferință captivantă și o expoziție de fotografie la Turkish House din New York, Troia a ajuns în fața publicului din Țările de Jos, unde o expoziție specială de fotografie s-a deschis la Institutul Yunus Emre din Amsterdam pe 28 iunie 2026, urmată de o conferință susținută de profesorul Rustem Aslan, arheolog-șef al săpăturilor de la Troia, la Universitatea din Leiden, pe 29 iunie.

Alte activități sunt planificate la nivel mondial, dar, cu toate că aceste conferințe și expoziții fac Troia mai cunoscută în toată lumea, ele oferă pasionaților doar o primă perspectivă asupra sitului. Pentru a-l descoperi cu adevărat, Turcia invită călătorii curioși să viziteze orașul antic Troia, aflat la doar 30 de kilometri de centrul orașului Canakkale.

Călătorie prin natură, patrimoniu și mit

Canakkale, situat la poarta de nord a Mării Egee, se află la intrarea în Strâmtoarea Canakkale sau Dardanele. Această oază din zona de coastă oferă experiențe unice, de la plaje scăldate de soare și sporturi nautice palpitante, până la locuri de campare pitorești, piste de ciclism și trasee viticole de nișă.

Vizitatorii pot merge pe urmele istorice ale Bătăliei de la Canakkale, cunoscută și sub numele de Campania de la Gallipoli sau Dardanele din Primul Război Mondial, și chiar pot face scufundări pentru a explora fascinantele epave ale războiului. De asemenea, pot explora versanții de smarald ai Muntelui Ida, se pot răcori în apele cristaline din Assos și pot descoperi farmecul insulelor Bozcaada și Gokceada.

Totuși, adevărata bijuterie a zonei este, fără îndoială, Troia, cu uriașul cal de lemn amplasat în oraș, care dă startul incursiunii în acest sit mitic, al cărui farmec enigmatic continuă să fascineze călători din întreaga lume.

La doar câteva minute de mers cu mașina din centrul orașului Canakkale, Troia îi invită pe pasionații de cultură să exploreze terenul său complex și să urmărească cronologia evenimentelor istorice. Situată în satul Tevfikiye, Troia este cunoscută mai ales ca orașul care a inspirat poemul epic al lui Homer, „Iliada”.

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Deși Războiul Troian a întipărit pentru totdeauna Troia în memoria colectivă, orașul a fost casa unor civilizații diverse cu mult înainte de apariția legendei. Astăzi, acest sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO dezvăluie 5.000 de ani de așezare continuă, cuprinzând zece (și numărul lor crește) straturi distincte, de la Epoca Bronzului Timpuriu până la perioada Imperiului Roman de Răsărit.

La intrarea în Troia, vizitatorii sunt întâmpinați de un cal troian monumental din lemn. Începându-și aici călătoria istorică, turiștii pot să se plimbe printre zidurile antice din piatră și pe străzile bine conservate ale Troiei, pe care, probabil, au pășit cândva unele dintre cele mai mari personalități ale mitului troian.

Troia este, de asemenea, strâns legată de originile Imperiului Roman prin legenda lui Enea. Conform epopeii „Eneida” a lui Virgiliu, prințul Enea a pornit într-o călătorie legendară pentru a găsi o „Nouă Troie” după căderea orașului. Urmând ceea ce istoricii numesc astăzi „Ruta lui Enea”, recunoscută și ca traseu cultural de către Consiliul Europei, prințul anatolian a ajuns în cele din urmă pe țărmurile Latiumului, unde urmașii săi aveau să întemeieze Roma în anul 753 î.Hr.

Dincolo de mituri, un lucru rămâne cert despre Troia: ca oraș anatolian cu rădăcini adânci, locuire continuă și influență globală, Troia a fost o sursă de inspirație fundamentală, punând chiar bazele literaturii occidentale. Astăzi, a admira ruinele antice ale unei așezări atât de importante, care se întind de la fortificațiile din Epoca Bronzului până la Odeonul și Bouleuterionul din perioada romană, este o ocazie de neprețuit.

Troia dincolo de ruine

Troia nu se limitează doar la orașul antic în sine. La intrarea în sit, premiatul Muzeu al Troiei, cu arhitectura sa simplă, dar impresionantă, îi invită pe vizitatori să facă cunoștință cu comorile arheologice descoperite la Troia. Reconectând trecutul Troiei cu publicul de astăzi, Muzeul Troiei prezintă istoria stratificată a orașului antic pe trei niveluri, printr-o narațiune contemporană și imersivă.

Pentru cei care vor să ajungă în Troia există zboruri zilnice care leagă Aeroportul din Istanbul de Canakkale. Vizitatorii se pot bucura, de asemenea, de un traseu cu mașina de la Istanbul până la Troia, pe care îl pot parcurge în doar câteva ore.

Canakkale oferă o gamă variată de opțiuni de cazare, de la lanțuri hoteliere, până la proprietăți de tip boutique. Pentru o experiență autentică, vizitatorii se pot caza și în fermecătorul sat Tevfikiye, cea mai apropiată așezare de Troia, unde pensiunile confortabile, administrate de familii, oferă o ocazie unică de a descoperi ospitalitatea locală.

Orașul antic Troia face parte și din Ruta Podgoriilor din Troia. Întinzându-se de la Gallipoli prin Eceabat și Troia, până la insula Bozcaada, acest traseu pitoresc le oferă călătorilor șansa să descopere bogata tradiție viticolă a regiunii.

Canakkale găzduiește, de asemenea, o multitudine de delicii culinare care se potrivesc perfect cu vinurile sale excelente. De la renumita brânză Ezine și legumele preparate cu ulei de măsline produs local, până la fructele de mare proaspete, în special sardinele din Dardanele și din Golful Saros, regiunea oferă vizitatorilor o experiență gastronomică memorabilă.

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