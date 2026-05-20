Colaborarea marchează asocierea dintre două nume românești construite în jurul performanței, profesionalismului, încrederii și dorinței de a reprezenta România la cele mai înalte standarde internaționale. 

„Simona Halep este unul dintre cele mai puternice simboluri ale performanței și profesionalismului din România și ne bucurăm că a acceptat să fie alături de AnimaWings în această etapă extrem de importantă pentru companie. Acest parteneriat reflectă valorile în care credem: seriozitate, excelență, ambiție și construirea unui brand românesc modern, competitiv la nivel internațional. Asocierea cu Simona Halep este o validare a direcției în care se dezvoltă AnimaWings și a standardelor pe care ne dorim să le oferim pasagerilor noștri. La AnimaWings susținem constant sportul românesc, performanța și noile generații de campioni, la toate nivelurile. Prin fiecare aeronavă AnimaWings care poartă cu mândrie tricolorul românesc pe fuselaj în marile aeroporturi ale lumii, ne propunem să promovăm România, valorile sale și oamenii care inspiră prin performanță.”, a declarat Marius Pandel, CEO și co-fondator AnimaWings.

„Aleg să susțin România și să investesc timp și imagine într-un brand care mă inspiră. Pentru mine contează foarte mult profesionalismul, atenția la detalii și grija autentică față de oameni, iar experiențele pe care le-am avut la bordul zborurilor AnimaWings m-au convins că există un potențial foarte mare de dezvoltare pentru acest brand românesc. Cred că avem nevoie de tot mai multe exemple de companii locale care cresc frumos, cu ambiție și standarde ridicate, iar eu mă bucur să fac parte din această poveste”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep devine imaginea AnimaWings, compania aeriană care redefinește standardele aviației românești

Cu ambiția de a se impune ca jucător aviatic regional și de a dezvolta un proiect de țară, AnimaWings continuă investițiile în flotă și operează în prezent o flotă formată din 7 aeronave, urmând ca a opta unitate să ajungă în România în următoarele zile. Șase dintre acestea au fost livrate direct din fabrică în ultimele 18 luni, ceea ce transformă AnimaWings în compania cu cea mai tânără flotă din aviația locală. 

La eveniment au fost prezenți și reprezentanții Airbus, Domnul Johan Pelissier, President of Region Europe Airbus, subliniind parteneriatul strategic dezvoltat cu  AnimaWings. Prezența echipei Airbus la București marchează continuarea colaborării strânse dintre cele două companii și susținerea planurilor de dezvoltare accelerate ale AnimaWings, în contextul în care compania aeriană românească este în prezent principalul operator Airbus din România, care a investit în noua generație de aeronave de tip A220. Totodată, AnimaWings și Airbus continuă discuțiile privind extinderea viitoare a flotei, ca parte a strategiei de creștere a companiei pe piața regională și europeană.

Peste 50 de rute regulate și charter în sezonul estival 2026 

În această vară, AnimaWings operează peste 50 de rute regulate și charter către destinații turistice populare din Europa, alături de conexiuni importante dedicate segmentului business și comunităților de români din diaspora, cu pornire din principalele orașe ale țării. 

Rețeaua de zboruri regulate acoperă destinații europene importante precum Paris, Geneva, München, Londra din București, dar și Atena din Timișoara și Cluj-Napoca, la care se adaugă din 29 mai Milano (Malpensa) din Capitală. De asemenea, din luna iulie, Cluj-Napoca va fi conectată cu Viena și Frankfurt, iar Timișoara cu Copenhaga și Rotterdam, în timp ce din București vor fi adăugate zboruri spre Rotterdam și Strasbourg, începând din luna august.

În paralel cu dezvoltarea operațională, AnimaWings traversează o perioadă de expansiune accelerată și din perspectiva business-ului, compania consolidându-și poziția pe piața aviatică din România prin investiții majore, dezvoltarea rețelei de rute și atragerea unor investitori strategici care și-au anunțat recent implicarea în companie.

Despre AnimaWings:

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020, parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour, cu o echipă de profesioniști care oferă pasagerilor călătorii confortabile, în regim de curse regulate sau charter, implementând sisteme, proceduri și protocoale de siguranță la un standard excepțional.

Aflată în plină expansiune, compania aeriană operează cea mai nouă flotă din aviația românească. În prezent, AnimaWings operează cu 7 aeronave moderne Airbus, dintre care 6 Airbus A220 primite direct din fabrică în ultimele 18 luni. 

