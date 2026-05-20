Rezolvările subiectelor la proba de Matematică și Științe ale naturii
Iată rezolvările problemelor la proba de Matematică și Științe ale Naturii, de la Evaluarea Națională 2026, conform Gemini.
1. Descompunerea numărului 1867
Răspuns: B
1867 = 1 mie + 8 sute + 6 zeci + 7 unități
Adică: 1×1000 + 8×100 + 6×10 + 7
2. Din ce grupă face parte leul?
Răspuns: A. carnivore
Leul mănâncă carne, deci este animal carnivor.
3. Predecesorul și succesorul lui 1881
Răspuns: C. 1880 și 1882
Predecesorul este numărul dinainte: 1880.
Succesorul este numărul de după: 1882.
4. Reprezentarea fracției 8/10
Răspuns: C
8/10 înseamnă 10 părți egale, dintre care 8 sunt colorate și 2 necolorate.
5. Rotunjirea lui 1880 la ordinul miilor
Răspuns: D. 2000
1880 este mai aproape de 2000 decât de 1000.
6. Ordonare descrescătoare
Numerele sunt: 1100, 1012, 10198, 10001, 10009.
În ordine descrescătoare:
10198 – 10009 – 10001 – 1100 – 1012
Literele corespunzătoare: K – O – S – O – N
Răspuns: KOSON
7. Calcule
a) 342 + 15626 = 15968
b) 37826 + 12475 = 50301
c) 8326 − 2301 = 6025
d) 42056 − 13957 = 28099
e) 10 × 712 = 7120
f) 102 × 715 = 72930
g) 15250 : 5 = 3050
h) 475774 : 13 = 36598
8. Valoarea monedelor celor doi frați
Un frate are:
7 monede de 1 leu = 7 lei
6 monede de 20 lei = 120 lei
Total un frate: 7 + 120 = 127 lei
Doi frați: 127 × 2 = 254 lei
Variante corecte de bifat:
(7×1 + 6×20)×2
2×7×1 + 2×6×20
Observație: și varianta 7×(1×2)+6×(20×2) dă același rezultat matematic, dar cerința cere două variante.
9. Mamifere care trăiesc în savană
Răspuns: elefant, girafă, rinocer, zebră
Crocodilul nu este mamifer, iar struțul este pasăre.
10. Obiecte în expoziție
Prima vitrină: 12 colecții × 9 monede = 108 obiecte
A doua vitrină: 12 colecții × 4 medalii = 48 obiecte
Total: 108 + 48 = 156 obiecte
11. Conturul bancnotei de 500 lei
Răspuns: C. o linie frântă
Bancnota are formă dreptunghiulară. Conturul dreptunghiului este format din mai multe linii drepte unite, deci este o linie frântă.
12. Unitatea potrivită pentru masa unei bancnote de 5 lei
Răspuns: C. miligramul
O bancnotă este foarte ușoară. Kilogramul și chintalul sunt prea mari, iar milimetrul măsoară lungimea, nu masa.
13. Cât a durat proiectul?
Răspuns: A. două luni și nouăsprezece zile
Din martie până la sfârșitul lui aprilie sunt două luni, iar până pe 19 mai mai sunt 19 zile.
14. 9 lei și 98 de bani exprimați în bani
1 leu = 100 bani
9 lei = 900 bani
900 + 98 = 998 bani
Răspuns: C. 998 de bani
15. Perimetrul bancnotei
Lungimea = 143 mm
Lățimea este cu 80 mm mai mică:
143 − 80 = 63 mm
Perimetrul dreptunghiului:
143 + 63 + 143 + 63 = 412 mm
Răspuns: 412 mm
16. Proprietățile metalelor
Metalele din monede conduc curentul electric.
O monedă pusă pe calorifer/sobă se încălzește.
O monedă aruncată într-un bazin cu apă se scufundă.
Sunetul produs de două monede care se lovesc se transmite prin aer.
17. Prețul unei medalii și al unei cupe
Primar: 15 medalii + 6 cupe = 855 lei
Gimnazial: 15 medalii + 4 cupe = 745 lei
Diferența este doar la cupe:
6 cupe − 4 cupe = 2 cupe
855 − 745 = 110 lei
Deci 2 cupe costă 110 lei.
O cupă costă: 110 : 2 = 55 lei
Aflăm prețul medaliilor:
6 cupe costă 6 × 55 = 330 lei
855 − 330 = 525 lei
15 medalii costă 525 lei
O medalie costă: 525 : 15 = 35 lei
Răspuns: o medalie costă 35 lei, o cupă costă 55 lei.
18. Transformări ale metalelor
Moneda încălzită puternic trece în stare lichidă: topire
Metalul capătă culoare roșiatică: ruginire
Moneda lovită cu ciocanul se îndoaie: deformare
Metalul topit, turnat și răcit, devine solid: solidificare
19. Ziua de 27 octombrie 2025
În calendar, 27 octombrie 2025 este în coloana de luni.
Răspuns: A. luni
20. Cel mai mic număr impar de bancnote
Din grafic:
5 lei – 80 bancnote
10 lei – 90 bancnote
50 lei – 65 bancnote
100 lei – 95 bancnote
200 lei – 40 bancnote
Numere impare: 65 și 95.
Cel mai mic este 65, care corespunde bancnotelor de 50 de lei.
Răspuns: bancnote de 50 de lei.
Calendar Evaluare Națională clasa a IV-a 2026
Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a IV-a se încheie joi, 21 mai, cu proba la Limba maternă.
- 19 mai 2026 – Limbă și comunicare – Limba română;
- 20 mai 2026 – Matematică și Științe ale naturii;
- 21 mai 2026 – Limbă și comunicare – Limba maternă.
