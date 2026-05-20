Rezolvările subiectelor la proba de Matematică și Științe ale naturii

Iată rezolvările problemelor la proba de Matematică și Științe ale Naturii, de la Evaluarea Națională 2026, conform Gemini.

1. Descompunerea numărului 1867

Răspuns: B

1867 = 1 mie + 8 sute + 6 zeci + 7 unități

Adică: 1×1000 + 8×100 + 6×10 + 7

2. Din ce grupă face parte leul?

Răspuns: A. carnivore

Leul mănâncă carne, deci este animal carnivor.

3. Predecesorul și succesorul lui 1881

Răspuns: C. 1880 și 1882

Predecesorul este numărul dinainte: 1880.

Succesorul este numărul de după: 1882.

4. Reprezentarea fracției 8/10

Răspuns: C

8/10 înseamnă 10 părți egale, dintre care 8 sunt colorate și 2 necolorate.

5. Rotunjirea lui 1880 la ordinul miilor

Răspuns: D. 2000

1880 este mai aproape de 2000 decât de 1000.

6. Ordonare descrescătoare

Numerele sunt: 1100, 1012, 10198, 10001, 10009.

În ordine descrescătoare:

10198 – 10009 – 10001 – 1100 – 1012

Literele corespunzătoare: K – O – S – O – N

Răspuns: KOSON

7. Calcule

a) 342 + 15626 = 15968

b) 37826 + 12475 = 50301

c) 8326 − 2301 = 6025

d) 42056 − 13957 = 28099

e) 10 × 712 = 7120

f) 102 × 715 = 72930

g) 15250 : 5 = 3050

h) 475774 : 13 = 36598

8. Valoarea monedelor celor doi frați

Un frate are:

7 monede de 1 leu = 7 lei

6 monede de 20 lei = 120 lei

Total un frate: 7 + 120 = 127 lei

Doi frați: 127 × 2 = 254 lei

Variante corecte de bifat:

(7×1 + 6×20)×2

2×7×1 + 2×6×20

Observație: și varianta 7×(1×2)+6×(20×2) dă același rezultat matematic, dar cerința cere două variante.

9. Mamifere care trăiesc în savană

Răspuns: elefant, girafă, rinocer, zebră

Crocodilul nu este mamifer, iar struțul este pasăre.

10. Obiecte în expoziție

Prima vitrină: 12 colecții × 9 monede = 108 obiecte

A doua vitrină: 12 colecții × 4 medalii = 48 obiecte

Total: 108 + 48 = 156 obiecte

11. Conturul bancnotei de 500 lei

Răspuns: C. o linie frântă

Bancnota are formă dreptunghiulară. Conturul dreptunghiului este format din mai multe linii drepte unite, deci este o linie frântă.

12. Unitatea potrivită pentru masa unei bancnote de 5 lei

Răspuns: C. miligramul

O bancnotă este foarte ușoară. Kilogramul și chintalul sunt prea mari, iar milimetrul măsoară lungimea, nu masa.

13. Cât a durat proiectul?

Răspuns: A. două luni și nouăsprezece zile

Din martie până la sfârșitul lui aprilie sunt două luni, iar până pe 19 mai mai sunt 19 zile.

14. 9 lei și 98 de bani exprimați în bani

1 leu = 100 bani

9 lei = 900 bani

900 + 98 = 998 bani

Răspuns: C. 998 de bani

15. Perimetrul bancnotei

Lungimea = 143 mm

Lățimea este cu 80 mm mai mică:

143 − 80 = 63 mm

Perimetrul dreptunghiului:

143 + 63 + 143 + 63 = 412 mm

Răspuns: 412 mm

16. Proprietățile metalelor

Metalele din monede conduc curentul electric.

O monedă pusă pe calorifer/sobă se încălzește.

O monedă aruncată într-un bazin cu apă se scufundă.

Sunetul produs de două monede care se lovesc se transmite prin aer.

17. Prețul unei medalii și al unei cupe

Primar: 15 medalii + 6 cupe = 855 lei

Gimnazial: 15 medalii + 4 cupe = 745 lei

Diferența este doar la cupe:

6 cupe − 4 cupe = 2 cupe

855 − 745 = 110 lei

Deci 2 cupe costă 110 lei.

O cupă costă: 110 : 2 = 55 lei

Aflăm prețul medaliilor:

6 cupe costă 6 × 55 = 330 lei

855 − 330 = 525 lei

15 medalii costă 525 lei

O medalie costă: 525 : 15 = 35 lei

Răspuns: o medalie costă 35 lei, o cupă costă 55 lei.

18. Transformări ale metalelor

Moneda încălzită puternic trece în stare lichidă: topire

Metalul capătă culoare roșiatică: ruginire

Moneda lovită cu ciocanul se îndoaie: deformare

Metalul topit, turnat și răcit, devine solid: solidificare

19. Ziua de 27 octombrie 2025

În calendar, 27 octombrie 2025 este în coloana de luni.

Răspuns: A. luni

20. Cel mai mic număr impar de bancnote

Din grafic:

5 lei – 80 bancnote

10 lei – 90 bancnote

50 lei – 65 bancnote

100 lei – 95 bancnote

200 lei – 40 bancnote

Numere impare: 65 și 95.

Cel mai mic este 65, care corespunde bancnotelor de 50 de lei.

Răspuns: bancnote de 50 de lei.

Calendar Evaluare Națională clasa a IV-a 2026

Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a IV-a se încheie joi, 21 mai, cu proba la Limba maternă.

19 mai 2026 – Limbă și comunicare – Limba română;

20 mai 2026 – Matematică și Științe ale naturii;

21 mai 2026 – Limbă și comunicare – Limba maternă.







