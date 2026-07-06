Reprezentanți ai unor companii precum Super Technologies, Open AI, Google Cloud, Crunchbase, Sharjah Research Technology and Innovation Park, Click Clack Labs, Fraction, FarmClub, Aircash, Cursor, Linearity, Liminal și Austin Capital Partners au vorbit în fața celor peste 3000 participanți. Sălile au fost pline, un semn clar al interesului real pentru învățarea aplicată, nu doar ascultarea pasivă. De la unelte noi la framework-uri practice, participanții au plecat cu abilități pe care le pot folosi imediat. O dovadă clară că lucrurile învățate servesc cel mai bine atunci când sunt puse în practică.

Techsylvania 2026 a funcționat, din nou, ca un ecosistem de susținere pentru fondatorii de startup-uri. Peste 35 de afaceri aflate la început de drum și-au prezentat produsele și ideile la Startup Alley. Antreprenorii au profitat de ocazia de a-și prezenta produsele și serviciile inovatoare unui public profund implicat în inovație și afaceri, printre care potențiali investitori, parteneri și mentori. Această zonă a devenit un hub al creativității, favorizând conexiuni și oferind resurse valoroase pentru creșterea unor companii aflate la început de drum.

Techsylvania s-a bucurat și de prezența domnului Nicușor Dan, Președintele României, care a participat la cina de lucru organizată în marja evenimentului, alături de lideri din tehnologie și neuroștiință precum Guido Brinkel (Policy and Partnerships Lead, Open AI), Hussain Al Mahmoudi (CEO, Sharjah Research, Technology and Innovation Park), Oana Ruxandra (Fondator & CEO, Pop Hatch), Natalia Brzezinski (fost CEO, Brilliant Minds Foundation), Sacha Dragic (Fondator & CEO, Super Technologies), Philipp Kandal (CPO, Grab și Chairman, Techsylvania), Sam Lipoff (Partner, Liminal) și Sasha Khadivian (GTM Software Engineer, Cursor).

“În cea mai mare parte a ultimilor treizeci de ani, succesul României a fost măsurat prin rapiditatea cu care am recuperat decalajul față de Europa. Poate că următorul capitol este diferit. Întrebarea la care trebuie să răspundem este cum poate România să contribuie la modelarea viitorului Europei, ce putem face ca țară pentru a deveni un centru al schimbării în următorul deceniu. Trebuie să creăm cadrul în care talentul, antreprenoriatul și inovația autohtone sunt încurajate. Pentru că cel mai puternic atuu al României sunt oamenii: inginerii, specialiștii IT, investitorii, talentele creative și toți ceilalți care vor să schimbe ceva în bine în jurul lor”, a declarat domnul Nicușor Dan, Președintele României.

„Am pornit Techsylvania în 2014, când Clujul era încă un pariu, nu un hub. Astăzi, când OpenAI, Google Cloud și fondatori care au construit companii listate global aleg să vină la Cluj, pariul acela s-a transformat în dovadă. România nu mai trebuie să demonstreze că poate ține pasul cu tehnologia globală, trebuie doar să decidă cât de mult vrea să conteze în ea”, a declarat Vlad Ciurcă, co-fondatorul Techsylvania. „Peste 3.000 de participanți și 35 de startup-uri la Startup Alley anul acesta ne arată același lucru: tehnologia era deja aici, avea nevoie doar de o scenă”, a mai adăugat el.

Vlad Ciurcă

Iată câteva momente de referință ale ediției din acest an:

Sacha Dragic, Founder & CEO, Super Technologies

Sacha Dragic a discutat cu Philipp Kandal despre ceea ce înseamnă să construiești un business global de tehnologie cu baza în România. Sacha a vorbit deschis despre experiența de a construi fără o plasă de siguranță, într-un context în continuă schimbare, și despre motivul pentru care crede că fondatorii ambițioși din regiune se află în fața unui moment hotărâtor pentru potențialul lor de creștere la nivel global. Acesta este unul dintre motivele pentru care Super a devenit o companie de tehnologie cu amprentă globală care atrage talente de la giganți precum Meta, Amazon, Google și Netflix.

Sacha Dragic și Philipp Kandal

„Dacă la începutul anului aveam probabil mai puțin de 1% din cod scris de AI, acum suntem undeva între 30 și 40%. Sunt un susținător al unui proces susținut de implementare al inteligenței artificiale. Obstacole vor apărea, cu siguranță, dar va fi mult mai ieftin să treci prin disconfortul de a rezolva unele probleme costisitoare decât să nu acționezi acum și să riști să ajungi irelevant în următorii ani.”

Hermann Hauser, Co-Founder, Amadeus Capital Partners

Hermann Hauser, care a contribuit la înființarea ARM ca entitate independentă, pornind din Acorn Computers, a urcat pe scena Techsylvania pentru o adevărată lecție despre construirea de deeptech la scară europeană. Și-a amintit cum lipsa capitalului i-a forțat pe inginerii de la Acorn să păstreze primele cipuri ARM mici și simple, o constrângere care a dus, fără să și-o propună, la consumul redus de energie ce alimentează astăzi aproape orice smartphone din lume.

„Este o reamintire puternică pentru orice fondator că, uneori, lipsa resurselor este cel mai mare avantaj competitiv al tău.”

Hermann Hauser

Jeanie Fang, Director of Data & AI, Crunchbase

Jeanie Fang, de la Crunchbase, a adus cifre concrete pe scenă. Finanțarea globală de tip venture capital și-a revenit puternic în 2026, doar primul trimestru depășind 300 de miliarde de dolari, dintre care aproximativ 80% au mers către AI. OpenAI a reprezentat aproape 40% din finanțarea acelui trimestru, iar până acum, în 2026, au apărut 226 de noi unicorni.

Mesajul ei pentru fondatorii din sală: fereastra de oportunitate nu se închide, iar condițiile pentru a construi ceva relevant nu au mai fost niciodată atât de favorabile.

Guido Brinkel, Policy & Partnerships Lead, Germany & CEE, OpenAI

Guido Brinkel, care conduce departamentul de politici publice și parteneriate pentru OpenAI în regiunea DACH și CEE, a vorbit despre cum arată, din interior, munca aflată la intersecția dintre AI și guvernare. La șase luni de la preluarea rolului, cea mai importantă observație a sa este despre viteza cu care evoluează evenimentele. O mare parte din timpul său este acum dedicat politicilor de securitate cibernetică: cum construiești structuri de guvernanță suficient de rapide încât să conteze, astfel încât legislația să evolueze ulterior. A încheiat pe o notă personală, povestind cum și-a văzut proprii copii folosind AI în moduri diferite, și amintind că licența socială pentru AI încă trebuie câștigată.

Oana Ruxandra, Co-Founder & CEO, Pop Hatch

Oana Ruxandra a povestit o experiență revelatoare și profund personală, de la sosirea în Statele Unite în 1987 fără să vorbească engleza, până la construirea echipei de analiză de date pentru India la BlackRock și conducerea strategiei digitale la Warner Music și Universal. Convingerea ei fundamentală: muzica nu este un cântec, ci o experiență participativă, iar PopHatch este construit pentru a-i ajuta pe artiștii independenți să transforme această convingere într-o afacere reală. Întrebată ce a trebuit să învețe atunci când a părăsit mediul corporațiilor, răspunsul ei a fost dezarmant de sincer: cum să se valideze singură.

Prezența UniCredit Bank la Techsylvania 2026 reflectă transformarea digitală rapidă din România, de la onboarding la parcursuri complet mobile, asigurări integrate și servicii bazate pe AI. „AI reprezintă o schimbare de mentalitate, care ne ajută să oferim experiențe bancare mai rapide, mai inteligente și cu adevărat centrate pe client.” Tsvetelin Minchev, Digital & Information Director, UniCredit Bank.

Susținută de lideri de ecosistem precum: VistaJet, 3Pillar, Aily Labs, Principal33, BMW TechWorks, DataEdge, M247Global, Cluj-Napoca City Hall, Cluj County Council și RunPod, Techsylvania este mai mult decât o conferință, fiind un punct de convergență de mare densitate pentru antreprenori, lideri în inovație tehnologică și vizionari.

Techsylvania 2026 a confirmat, din nou, locul orașului Cluj-Napoca printre cele mai importante hub-uri tehnologice din Europa Centrală și de Est, conectând fondatori, investitori și operatori din întreaga regiune și nu numai. Cu o prezență în continuă extindere, incluzând evenimente satelit la Cluj-Napoca și un eveniment organizat la Zagreb (Croația), Techsylvania continuă să construiască puntea de legătură al ecosistemului tehnologic din regiunea CEE.

Despre Techsylvania

Techsylvania este cea mai mare platformă de creștere prin tehnologie din România și unul dintre cele mai semnificative evenimente de tehnologie din Europa de Est. Specialiști din întreaga lume dezbat idei revoluționare, într-un spațiu care facilitează interacțiuni valoroase între companii mari din România, antreprenori, startup-uri și fonduri de investiții. Evenimentul a fost creat în 2014 de către Oana Petruș și Vlad Ciurca.

Foto: Techsylvania

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