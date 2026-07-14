EASA a anunțat că monitorizează ancheta, colaborează cu Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA, care a certificat proiectarea aeronavei, cât şi cu producătorul Boeing. Totodată, EASA a promis măsuri suplimentare de siguranță, însă doar dacă va fi necesar. Investigația este coordonată de Macedonia de Nord, unde s-a produs incidentul.

Reamintim că pe 10 iulie un avion Ryanair care zbura de la Salonic la Memmingen s-a întors de urgență în Grecia după o defecțiune la motor. Fragmente desprinse au spart un geam, un pasager a fost rănit ușor și a fost la un pas să fie aspirat în afara aeronavei.

Înregistrările de pe rețelele sociale arată măștile de oxigen căzute în cabină, iar martorii au spus că pasagerii au fost panicați și au țipat.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Pasagerul rănit, un bărbat sârb de 61 de ani, a fost transportat la spital după aterizare pentru investigații medicale, inclusiv o tomografie computerizată, pentru a verifica dacă a suferit fracturi.

Avionul Boeing 737 operat de Ryanair a aterizat în siguranță la Salonic și a fost oprit la sol pentru verificări tehnice și investigație, iar pasagerii au fost transportați cu un alt avion pus la dispoziție de companie.

