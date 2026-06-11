Pe scenă anul acesta:

  • Hermann Hauser – Co-Fondator & Venture Partner, Amadeus Capital Partners
  • Hrvoje Ćosić – CEO, Aircash
  • Guido Brinkel – Policy & Partnerships Lead Germania & CEE, OpenAI
  • Jeanie Fang – Director Data & AI, Crunchbase
  • Sacha Dragic – Fondator & CEO, Super Technologies
  • Florian Steger – General Partner, betacluster Ventures
  • Cindy Spelt – Fondator & CEO, The Philosopher in the Boardroom
  • Praveen Ghanta – Fondator & CEO, Fraction
  • Vladimir Danila – Fondator & CEO,  Linearity
  • Lian Boerma –  Chief Product Officer, EWOR
  • Oana Ruxandra – Co-Fondator & CEO, PopHatch

…și urmează și alte nume cu impact major.

De la deep tech și inteligență artificială la fintech, venture scaling și leadership într-o lume condusă de tehnologie, lista de speakeri din 2026 acoperă întreg spectrul inovației globale, reunind operatorii, investitorii și vizionarii care construiesc activ viitorul.

Asigură-ți accesul

Techsylvania 2026 nu e un eveniment pe care să-l urmărești de pe margine. Rezervă-ți locul acum, cât încă sunt disponibile prețurile standard.

Folosește codul TECH26 pentru 25% reducere la biletele Builder și Premium (valabil până pe 18 iunie).

Ia-ți biletul: https://techsylvania.com/tickets/

Prima variantă a agendei Techsylvania 2026 este acum disponibilă pentru previzualizare la https://techsylvania.com/agenda/. Îi invităm pe toți cei interesați să exploreze sesiunile și speakerii care conturează programul din acest an.

Vă rugăm să rețineți că agenda poate suferi modificări pe măsură ce continuăm să finalizăm detaliile.

Techsylvania 2026 își amplifică impactul alături de lideri globali care definesc următoarea era a inovației 

Dincolo de scena principală

Techsylvania merge dincolo de conferință. În 2026, Cluj-Napoca se transformă într-o rețea de inovație prin programul Satellite Events.

Vor fi organizate evenimente de networking, lansări de produs, sesiuni cu investitori, activări de brand și evenimente de seară, în cafenele, rooftop-uri și hub-uri creative din tot orașul. Aici se creează conexiunile reale, ideile sunt testate, iar colaborările prind contur în mod natural.

Explorează evenimentele satellite: https://techsylvania.com/satellite-events/attend/

Susținut de lideri ai ecosistemului precum Super Technologies, UniCredit Bank, Google, Hexagon Offices, Oracle ACE Program, 3Pillar, Aily Labs, Principal33, BMW Techworks, DataEdge, M247Global și RunPod, Techsylvania este mai mult decât o conferință, este un punct de convergență pentru antreprenori, investitori și vizionari.

Dacă dezvolți produse, finanțezi inovația, scrii cod sau urmărești direcția în care merge tehnologia, acesta este locul unde trebuie să fii.

Techsylvania 2026 nu este doar o conferință, ci un hub al liderilor din industrie, o rampă de lansare pentru idei și o platformă esențială de networking. Fie că ești fondator de startup, investitor, dezvoltator sau pasionat de tehnologie, acesta este evenimentul la care trebuie să fii prezent!

📅 Data evenimentului: 24-25 iunie 2026

📍 Locația: Cluj Innovation Park, Cluj-Napoca, România

🎟 Bilete: Rezervă-ți locul acum 👉 https://techsylvania.com/tickets/ 

Techsylvania este cea mai mare platformă de creștere prin tehnologie din România și unul dintre cele mai semnificative evenimente de tehnologie din Europa de Est. Specialiști din întreaga lume dezbat idei revoluționare, într-un spațiu care facilitează interacțiuni valoroase între companii mari din România, antreprenori, startup-uri și fonduri de investiții. Evenimentul a fost creat în 2014 de către Oana Petruș și Vlad Ciurcă. Numărul participanților la eveniment crește anual, la ultima ediție fiind prezenți peste 3500 de participanți. 

Mai multe informații și actualizări aici:

https://techsylvania.com/ | FB: Techsylvania | Twitter: @techsylvania | Instagram

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