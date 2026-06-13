Invitat recent în cadrul podcastului The Rest Is Entertainment, creatorul unor capodopere precum Jurassic Park sau Lista lui Schindler a fost întrebat dacă are vreun regret legat de faptul că nu a semnat niciodată regia unui film din celebra franciză James Bond.

„M-am oferit voluntar după succesul cu Jaws”

Spielberg a mărturisit că a fost un fan declarat al agentului 007 încă de când a vizionat primul film al seriei, Dr. No (1962). Visul său de a regiza un film Bond a prins contur în 1975, imediat după ce thrillerul său cu rechini, Jaws (Fălci), devenise un succes istoric de box-office.

Regizorul l-a contactat direct pe Albert „Cubby” Broccoli, producătorul care a controlat destinele fiecărui film oficial cu James Bond între 1962 și 1989.

Steven Spielberg: „I-am dat telefon lui Cubby Broccoli după Jaws și m-am oferit voluntar. I-am spus: «Dacă aveți nevoie de un regizor, mi-ar plăcea la nebunie să regizez un Bond». Iar el a spus pur și simplu: «Nu». Și a trecut mai departe.”

Șantajul eșuat din spatele filmului „Moonraker”

Doi ani mai târziu, în 1977, Spielberg dădea din nou lovitura cu filmul SF Close Encounters of the Third Kind (Întâlnire de gradul trei). Succesul uriaș al peliculei l-a făcut pe producătorul James Bond să revină la sentimente mai bune, dar nu pentru a-i oferi o slujbă, ci pentru a-i cere o favoare.

Broccoli voia să folosească celebra temă muzicală de cinci note din filmul lui Spielberg pentru o scenă din următorul său proiect din 1979, thrillerul spațial Moonraker. Tânăra speranță a regiei de atunci a încercat să profite de moment pentru a obține o înțelegere.

„Cubby m-a sunat și mi-a zis că ar vrea să folosească cele cinci note în Moonraker. I-am răspuns: «Îți fac o propunere. Îți dau permisiunea să le folosești dacă mă lași să regizez un film Bond». Răspunsul lui a fost un scurt: «Nu». Până la urmă, i-am lăsat să folosească notele oricum”, a povestit Spielberg cu umor.

Cum a transformat George Lucas refuzul lui Bond în „Indiana Jones”

Broccoli nu i-a explicat niciodată de ce nu l-a lăsat să intre în „familia Bond”, însă această respingere repetată a avut un efect major în istoria cinematografiei.

Imediat după al doilea refuz, în timp ce se afla pe o plajă alături de prietenul său George Lucas, care tocmai lansa primul film Star Wars, Spielberg i-a povestit cum fusese respins de producătorii britanici.

George Lucas a venit rapid cu o propunere pentru Spielberg: „Am eu ceva mult mai bun decât Bond. Se numește Indiana Smith” (numele inițial al personajului). Lucas i-a prezentat pe loc conceptul și premisa viitoarei serii arheologice, iar Spielberg a acceptat imediat regia filmului Raiders of the Lost Ark (Căutătorii arcei pierdute).

Întrebat ce ar face dacă producătorii actuali ai francizei James Bond ar veni astăzi la ușa lui cu o propunere, Steven Spielberg a spus: „Dacă m-ar ruga vreodată să fac un Bond acum, răspunsul meu ar fi clar: Nu vă mai permiteți să mă plătiți!”

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